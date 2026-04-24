Prințul Harry, apel către SUA de la Kiev: „Democrația nu este inevitabilă”. Ce mesaj îi transmite lui Putin

Prințul Harry a lansat, de la Kiev, un apel ferm către Statele Unite să își asume un rol mai activ în sprijinirea Ucrainei, avertizând că „democrația nu este inevitabilă”. În cadrul unui discurs susținut la Forumul de Securitate, Ducele de Sussex i-a transmis direct și lui Vladimir Putin că „încă există un moment” pentru a opri războiul, subliniind costurile umane tot mai mari și lipsa oricărei perspective de victorie, relatează Kyiv Post.

La a treia sa vizită în Ucraina, Ducele de Sussex a cerut Statelor Unite și Europei să egaleze determinarea Kievului, afirmând că „istoria nu va întreba ce am spus, ci ce am făcut”.

Prințul Harry a efectuat joi o vizită neanunțată la Kiev, a treia deplasare în Ucraina de la începutul războiului, susținând un discurs puternic în care a transmis mesaje directe către președintele rus Vladimir Putin și către președintele american Donald Trump.

Vorbind la Forumul de Securitate de la Kiev, Ducele de Sussex i-a spus lui Putin că există „încă un moment, acum, pentru a opri acest război”.

„Președinte Putin, nicio națiune nu are de câștigat din pierderile continue de vieți omenești la care asistăm”, a declarat Harry.

„La ani de la începutul acestui război, cu pierderi imense și câștiguri limitate, devine din ce în ce mai clar că acest drum nu oferă nicio victorie. Doar mai multe pierderi.”

Harry a transmis că SUA au un „rol singular”, întrucât s-au numărat printre țările care au oferit Ucrainei garanții de securitate atunci când Kievul a renunțat la armele nucleare.

„Acesta este un moment pentru leadership american – un moment în care America poate demonstra că își respectă obligațiile din tratatele internaționale, nu din caritate, ci datorită rolului său durabil în securitatea globală și stabilitatea strategică”, a spus el.

Prințul Harry a subliniat că „nu se află aici ca politician”, ci ca cineva care înțelege costul uman al conflictului.

„Sunt aici ca soldat care înțelege serviciul, ca umanitar care a văzut costul uman al conflictului și ca prieten al Ucrainei care crede că lumea nu trebuie să se obișnuiască cu acest război sau să devină insensibilă la consecințele sale.”

El a afirmat că războiul Rusiei nu este doar despre teritoriu, ci despre viitorul valorilor democratice.

„Ceea ce se întâmplă aici nu este doar un război pentru teritoriu, ci un război pentru valori, pentru suveranitate, pentru a decide dacă principiile care stau la baza democrației noastre comune mai au sens.”

Harry a avertizat că democrația trebuie apărată activ.

„A existat o perioadă, nu cu mult timp în urmă, când mulți credeau că am ajuns la un fel de final al istoriei, că democrația liberală a învins și că marile conflicte ideologice au rămas în urmă”, a spus el. „Dar istoria are un mod de a ne reaminti contrariul.”

„Democrația nu este inevitabilă. Nu se autosusține și nu este imună la provocări”, a adăugat Harry. „Trebuie apărată activ, constant și colectiv.”

El a lăudat reziliența și leadershipul Ucrainei, afirmând că țara „a câștigat respectul lumii”.

„Puțini credeau că acest lucru este posibil și totuși iată-vă, încă în picioare, încă luptând și încă oferind un exemplu de leadership”, a spus Harry.

De asemenea, a evidențiat inovațiile Ucrainei pe câmpul de luptă.

„Ucraina se află acum în avangarda războiului modern, dezvoltând unele dintre cele mai avansate capabilități de drone din lume”, a afirmat el.

Prințul Harry a acuzat și Rusia de crime sistemice în teritoriile ocupate, inclusiv deportarea forțată a copiilor ucraineni.

„Nu este vorba despre victime colaterale. Nu este haosul războiului care scapă de sub control”, a spus el. „Este organizat, sistemic, intenționat și conceput să dureze mult după ce luptele se vor opri.”

El a subliniat că Ucraina nu luptă singură, dar a cerut Occidentului să acționeze mai rapid.

„Întrebarea nu mai este dacă Ucraina va rezista. Ați răspuns deja la asta”, a spus Harry. „Întrebarea este dacă Occidentul și restul lumii vor egala determinarea voastră.”

„Istoria nu va întreba ce am spus. Va întreba ce am făcut”, a adăugat el.

Prințul Harry a ajuns la Kiev cu trenul de noapte din Polonia și urmează să se întâlnească cu oficiali militari ucraineni de rang înalt și cu soldați răniți.

De asemenea, Harry va vizita activitatea organizației The HALO Trust, apropiată de el datorită implicării mamei sale, Princess Diana, care a lucrat cu aceasta în Angola cu puțin timp înainte de moartea sa. Prințesa Diana a fost celebru filmată traversând un câmp minat curățat, purtând vestă antiglonț și vizieră.

