Live TV

Prințul Harry, apel către SUA de la Kiev: „Democrația nu este inevitabilă”. Ce mesaj îi transmite lui Putin

Data publicării:
Prințul Harry a efectuat joi o vizită neanunțată la Kiev. Foto Profimedia

Prințul Harry a lansat, de la Kiev, un apel ferm către Statele Unite să își asume un rol mai activ în sprijinirea Ucrainei, avertizând că „democrația nu este inevitabilă”. În cadrul unui discurs susținut la Forumul de Securitate, Ducele de Sussex i-a transmis direct și lui Vladimir Putin că „încă există un moment” pentru a opri războiul, subliniind costurile umane tot mai mari și lipsa oricărei perspective de victorie, relatează Kyiv Post.

La a treia sa vizită în Ucraina, Ducele de Sussex a cerut Statelor Unite și Europei să egaleze determinarea Kievului, afirmând că „istoria nu va întreba ce am spus, ci ce am făcut”.

Prințul Harry a efectuat joi o vizită neanunțată la Kiev, a treia deplasare în Ucraina de la începutul războiului, susținând un discurs puternic în care a transmis mesaje directe către președintele rus Vladimir Putin și către președintele american Donald Trump.

Vorbind la Forumul de Securitate de la Kiev, Ducele de Sussex i-a spus lui Putin că există „încă un moment, acum, pentru a opri acest război”.

„Președinte Putin, nicio națiune nu are de câștigat din pierderile continue de vieți omenești la care asistăm”, a declarat Harry.

„La ani de la începutul acestui război, cu pierderi imense și câștiguri limitate, devine din ce în ce mai clar că acest drum nu oferă nicio victorie. Doar mai multe pierderi.”

Harry a transmis că SUA au un „rol singular”, întrucât s-au numărat printre țările care au oferit Ucrainei garanții de securitate atunci când Kievul a renunțat la armele nucleare.

„Acesta este un moment pentru leadership american – un moment în care America poate demonstra că își respectă obligațiile din tratatele internaționale, nu din caritate, ci datorită rolului său durabil în securitatea globală și stabilitatea strategică”, a spus el.

Prințul Harry a subliniat că „nu se află aici ca politician”, ci ca cineva care înțelege costul uman al conflictului.

„Sunt aici ca soldat care înțelege serviciul, ca umanitar care a văzut costul uman al conflictului și ca prieten al Ucrainei care crede că lumea nu trebuie să se obișnuiască cu acest război sau să devină insensibilă la consecințele sale.”

El a afirmat că războiul Rusiei nu este doar despre teritoriu, ci despre viitorul valorilor democratice.

„Ceea ce se întâmplă aici nu este doar un război pentru teritoriu, ci un război pentru valori, pentru suveranitate, pentru a decide dacă principiile care stau la baza democrației noastre comune mai au sens.”

Harry a avertizat că democrația trebuie apărată activ.

„A existat o perioadă, nu cu mult timp în urmă, când mulți credeau că am ajuns la un fel de final al istoriei, că democrația liberală a învins și că marile conflicte ideologice au rămas în urmă”, a spus el. „Dar istoria are un mod de a ne reaminti contrariul.”

„Democrația nu este inevitabilă. Nu se autosusține și nu este imună la provocări”, a adăugat Harry. „Trebuie apărată activ, constant și colectiv.”

El a lăudat reziliența și leadershipul Ucrainei, afirmând că țara „a câștigat respectul lumii”.

„Puțini credeau că acest lucru este posibil și totuși iată-vă, încă în picioare, încă luptând și încă oferind un exemplu de leadership”, a spus Harry.

De asemenea, a evidențiat inovațiile Ucrainei pe câmpul de luptă.

„Ucraina se află acum în avangarda războiului modern, dezvoltând unele dintre cele mai avansate capabilități de drone din lume”, a afirmat el.

Prințul Harry a acuzat și Rusia de crime sistemice în teritoriile ocupate, inclusiv deportarea forțată a copiilor ucraineni.

„Nu este vorba despre victime colaterale. Nu este haosul războiului care scapă de sub control”, a spus el. „Este organizat, sistemic, intenționat și conceput să dureze mult după ce luptele se vor opri.”

El a subliniat că Ucraina nu luptă singură, dar a cerut Occidentului să acționeze mai rapid.

„Întrebarea nu mai este dacă Ucraina va rezista. Ați răspuns deja la asta”, a spus Harry. „Întrebarea este dacă Occidentul și restul lumii vor egala determinarea voastră.”

„Istoria nu va întreba ce am spus. Va întreba ce am făcut”, a adăugat el.

Prințul Harry a ajuns la Kiev cu trenul de noapte din Polonia și urmează să se întâlnească cu oficiali militari ucraineni de rang înalt și cu soldați răniți.

De asemenea, Harry va vizita activitatea organizației The HALO Trust, apropiată de el datorită implicării mamei sale, Princess Diana, care a lucrat cu aceasta în Angola cu puțin timp înainte de moartea sa. Prințesa Diana a fost celebru filmată traversând un câmp minat curățat, purtând vestă antiglonț și vizieră.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-04-23T130305.665
Criza din Ormuz zguduie comerțul global și aduce în prim-plan o rută...
INSTANT_EXTRADARE_BALAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Imagini cu extrădarea lui Alexandru Bălan, fostul director adjunct al...
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna explică în ce situație ar refuza să facă parte din noul...
pompa carburant in benzinarie
Noi majorări la pompă: benzinăriile au crescut brusc prețul...
Ultimele știri
Bărbat împușcat mortal de mascați în Neamț, după ce a deschis focul asupra polițiștilor
Meteorologii anunță vreme rece de 1 Mai. Estimări pentru următoarele patru săptămâni
Ajutor de la stat doar pe jumătate. Cazul unui bărbat din Gorj refuzat de trei benzinării când a vrut să achite cu cardul de carburant
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac își face muzeu. Expune toți elefanții pe care i-a împușcat în Africa
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun