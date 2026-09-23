Prințul Harry intenționează să realizeze un documentar despre mama sa, prințesa Diana, la 30 de ani de la moartea acesteia

Prințul Harry intenționează să vorbească despre prințesa Diana într-un documentar realizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia, potrivit presei britanice. Ducele de Sussex ar lua în considerare mai multe inițiative prin care să cinstească memoria mamei sale, potrivit News.ro.

În 2017, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la moartea ei, Harry și fratele său mai mare, prințul William, care se aflau încă în relații bune, au vorbit despre Diana într-un documentar intitulat „Diana, mama noastră: viața și moștenirea ei”. Cei doi frați, foarte emoționați, și-au amintit de mama lor. „Era mama noastră. Este în continuare mama noastră. Și, desigur, ca fiu, aș spune că a fost cea mai bună mamă din lume. Era plină de iubire”, a mărturisit Harry.

Prinții aveau 12 și, respectiv, 15 ani la moartea mamei lor, iar britanicii păstrează în memorie imaginea celor doi băieți mergând în urma sicriului acesteia, pe 6 septembrie 1997.

Mai mult ca niciodată, fantoma prințesei Diana planează asupra Regatului Unit. Apariția, marți, a cărții lui Charles Spencer, fratele prințesei, a dat palatul peste cap. În „Cântecul lebedei: Diana, sora mea”, fratele prințesei își reglează conturile cu familia regală britanică și, în special, cu regele Charles al III-lea.

Contele Spencer descrie, de exemplu, „veselia nepăsătoare” a fostului său cumnat în timpul unei conversații telefonice după accidentul care i-a curmat viața Dianei, pe 31 august 1997, la Paris.

În pragul împlinirii a 30 de ani de la moartea prințesei, Charles Spencer a declarat că a fost „copleșit” de cererile de interviuri, ceea ce l-a determinat să „își pună pe hârtie propriile reflecții și amintiri, odată pentru totdeauna, mai degrabă decât să suporte din nou disconfortul de a citi opiniile altora, dintre care multe se bazează pe minciuni care s-au impus de-a lungul timpului”.

Editor : Ș.A.