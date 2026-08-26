Prințul Harry, Meghan și cei doi copii au ajuns în Marea Britanie. Unde s-ar putea stabili (BBC)

Prințul Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, potrivit BBC. Familia ar fi ajuns în țară cu un zbor privat din California și s-ar putea stabili într-o proprietate privată din zona Cotswolds, în afara Londrei.

Cei doi nu vor reveni la îndatoririle oficiale, ci vor locui în Marea Britanie ca membri ai familiei regale fără roluri oficiale. Archie și Lilibet au fost înscriși la o școală, iar noul an școlar începe săptămâna viitoare.

Un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex a declarat că revenirea lor în Marea Britanie „nu este ceva ce am comenta”.

Informațiile despre mutarea familiei în Marea Britanie au apărut săptămâna trecută. Se crede că Harry, Meghan și copiii lor se vor stabili într-o proprietate privată din zona Cotswolds.

Regele Charles a fost informat despre planurile familiei Sussex la începutul acestei luni. Harry, Meghan și copiii lor l-au vizitat pe rege la reședința sa de la Highgrove în luna iulie, însă mutarea nu ar fi fost discutată în timpul întâlnirii.

Înainte de acea vizită, Harry și Meghan nu mai fuseseră împreună în Marea Britanie din 2022, când au participat la funeraliile reginei Elisabeta a II-a.

Prințul și prințesa de Wales au fost, de asemenea, informați despre planurile familiei Sussex.

Harry și Meghan au părăsit Marea Britanie și s-au retras din îndatoririle regale la începutul anului 2020. În luna martie a aceluiași an, cei doi s-au mutat în California.

Securitatea lui Harry și a familiei sale în Marea Britanie rămâne însă o chestiune neclară. Prințul a pierdut anul trecut o acțiune în instanță prin care contesta nivelul de protecție acordat lui și familiei sale în timpul vizitelor în țară.

Harry încercase să anuleze decizia prin care nivelul său de securitate a fost redus după ce a renunțat la statutul de membru activ al familiei regale și s-a mutat în SUA.

Deocamdată nu este clar ce măsuri de securitate vor fi luate pentru familie în Marea Britanie și cine va suporta costurile.

Editor : C.S.