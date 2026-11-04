Prințul Harry și Meghan Markle merg, săptămâna viitoare, la Parlamentul European. Care este motivul vizitei la Bruxelles

Prinţul Harry şi soţia lui, Meghan, se vor deplasa marţi, 10 noiembrie, la Parlamentul European din Bruxelles pentru a vorbi despre pericolele reţelelor de socializare pentru tineri, a anunţat miercuri purtătorul lor de cuvânt.

Aceasta va fi prima apariţie publică a cuplului britanic după dezvăluirile ce îl vizează pe tatăl lui Meghan, acuzat de deţinere de imagini cu caracter pedofil. De asemenea, va fi prima lor deplasare publică în străinătate după revenirea lor în Regatul Unit la sfârşitul lunii august, după şase ani petrecuţi în Statele Unite.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea şi soţia lui vor inaugura în cursul dimineţii "Lost Screen Memorial", o instalaţie creată de Archewell, fundaţia lor de caritate. Instalaţia este realizată din ecrane uriaşe asemănătoare unor telefoane mobile, care afişează portretele unor copii şi adolescenţi ale căror decese au fost asociate cu reţelele de socializare.

Acest memorial "doreşte să fie în acelaşi timp un omagiu adus victimelor, cât şi un apel la acţiune adresat decidenţilor politici, companiilor de tehnologie şi societăţii în ansamblul ei", a precizat purtătorul de cuvânt al cuplului britanic.

Harry şi Meghan, care desfăşoară o campanie despre pericolele reţelelor de socializare, vor pronunţa şi un discurs, scrie Agerpres.

În timpul unei vizite în Australia în luna aprilie, ducesa de Sussex a declarat că a fost ea însăşi "o victimă a hărţuirii şi a atacurilor" de pe reţelele de socializare "în fiecare zi din ultimii zece ani".

După revenirea lor surprinzătoare în Regatul Unit, după mai mulţi ani de dispute cu familia regală britanică, Harry şi Meghan au rămas destul de discreţi. Ei s-au mutat alături de cei doi copii ai lor în regiunea bucolică Cotswolds, situată la nord-vest de Londra.

Prinţul Harry a participat singur la mai multe angajamente publice pentru organizaţii de caritate pe care le patronează sau pe care le susţine.

Harry şi Meghan au avut o singură ieşire publică împreună după ce s-au întors în Regatul Unit, la jumătatea lunii octombrie, în Nottingham, un oraş din centrul Angliei.

Meghan a declarat pe 23 octombrie că este "profund bulversată" de acuzaţiile de deţinere de imagini cu caracter pedofil care îl vizează pe tatăl ei, Thomas Markle, cu care nu s-a mai întâlnit de mulţi ani.

Săptămâna trecută, Poliţia din Filipine a anunţat că a deschis o anchetă după descoperirea unui laptop ce conţinea imagini cu agresiuni sexuale comise asupra unor minori, într-o fostă locuinţă a lui Thomas Markle.

Poliţia filipineză a precizat miercuri că trei carduri de memorie şi un telefon mobil, predate de fiul lui Thomas Markle, conţineau imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori.

Thomas Markle a negat acuzaţiile formulate împotriva sa.

Editor : A.P.