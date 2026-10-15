Prințul Harry și soția sa, Meghan, au apărut joi împreună în public pentru prima dată de la revenirea surpriză în Marea Britanie. Cei doi au mers la Nottingham, orașul în care au participat la primul lor angajament oficial împreună, în urmă cu nouă ani, relatează Reuters.

Harry, fiul cel mic al regelui Charles, și soția lui Meghan i-au surprins pe monarh și pe ceilalți membri ai familiei regale când s-au mutat din California în Anglia, în urmă cu două luni, împreună cu cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

La prima lor apariție publică împreună de atunci, cei doi s-au întors la Nottingham, în centrul Angliei, oraș pe care l-au vizitat în 2017, la scurt timp după anunțul că urmau să se căsătorească.

Prima oprire de joi a fost la un studio de înregistrări administrat de o organizație caritabilă care sprijină tinerii și comunitățile locale. Organizația a beneficiat de o donație de 1,1 milioane de lire sterline (1,46 milioane de dolari), anunțată de Harry anul trecut.

Ulterior, Harry și Meghan urmau să viziteze organizația caritabilă Himmah, care luptă împotriva sărăciei alimentare. Meghan a donat acesteia 10.000 de lire sterline din încasările obținute din vânzarea unei cărți de bucate publicate pentru strângerea de fonduri după incendiul devastator de la turnul Grenfell din Londra.

Programul celor doi se va încheia cu o vizită la sediul unei alte organizații caritabile pe care o sprijină. Aceasta oferă sprijin tinerilor și are legătură cu vizita lor din 2017.

Prințul Harry și soția lui Meghan. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Am vrut doar să vă susținem”

Harry și Meghan, ducele și ducesa de Sussex, au devenit figuri care polarizează opinia publică după ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în California, în 2020. Ulterior, cei doi au criticat dur atât familia prințului, cât și instituția monarhiei.

Sondajele de opinie arată că majoritatea britanicilor au o părere negativă despre cei doi, în timp ce tinerii manifestă mai multă simpatie față de cuplu.

În timpul vizitei la Nottingham din urmă cu nouă ani, Harry și Meghan au fost întâmpinați de mulțimi numeroase, care fluturau steaguri și îi aclamau. Vizita de joi a fost mult mai discretă, însă cei doi au stat de vorbă cu aproximativ 100 de elevi entuziasmați și susținători, în prezența unui număr mare de jurnaliști.

Meghan a părut emoționată când o femeie i-a oferit un buchet mare de flori și a îmbrățișat-o.

„Am vrut doar să vă susținem”, i-a spus o altă femeie. „Am vrut să fim aici. Înțelegem, am vrut să știți că v-am arătat atât de multă dragoste”.

La prima sa apariție publică individuală de la revenirea în Marea Britanie, Harry a declarat că este „bine să se întoarcă pe pământ britanic”. Cu toate acestea, revenirea celor doi nu a fost lipsită de dificultăți.

Locația noii lor locuințe este ținută secretă din motive de securitate, iar cei doi nu locuiesc într-o reședință regală.

Harry și Meghan au fost nevoiți să-și mute copiii la o altă școală la scurt timp după începerea cursurilor, din cauza preocupărilor legate de securitate. De asemenea, reprezentantul cuplului a criticat acțiunile unor „anumiți paparazzi europeni”, pe care i-a acuzat că le încalcă viața privată.

Editor : C.S.