Prințul Harry și regele Charles al III-lea s-ar fi întâlnit în secret, în luna octombrie, la reședința regală de la Balmoral, în Scoția. Este prima întâlnire față în față dintre cei doi de la revenirea ducilor de Sussex în Marea Britanie, în luna august. Meghan Markle nu a participat la întrevedere, potrivit presei britanice.

Întâlnirea ar fi avut loc pe 17 octombrie, după ce suveranul și-ar fi invitat fiul la reședința sa privată Birkhall, aflată pe domeniul Balmoral. La momentul respectiv, regina Camilla se afla la un eveniment organizat la Royal Ascot, astfel că discuția dintre rege și prinț s-ar fi desfășurat în absența acesteia.

Informația a fost publicată de presa britanică, iar detaliile conversației dintre cei doi nu sunt cunoscute. O sursă citată de publicația The Sun a declarat că există dorința de a păstra o relație bună între tată și fiu. Nici Meghan Markle, nici copiii cuplului, Archie și Lilibet, nu ar fi fost prezenți la întâlnire.

Ultima întrevedere cunoscută dintre Charles și Harry avusese loc în luna iulie, la reședința Highgrove, unde regele și regina Camilla i-au primit pe ducele și ducesa de Sussex, alături de cei doi copii. A fost atunci și prima întâlnire a suveranului cu nepoții săi după 2022.

Relația dintre prințul Harry și familia regală britanică este tensionată de mai mulți ani. În 2020, Harry și Meghan au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite.

Într-un interviu acordat revistei GQ în luna octombrie, prințul Harry a vorbit despre dorința de reconciliere cu familia sa. Acesta a spus că, în contextul problemelor din lume, împăcarea este cel mai important lucru.

Cu toate acestea, o eventuală apropiere nu înseamnă automat și revenirea ducilor de Sussex la îndatoririle oficiale ale familiei regale.

Editor : A.R.