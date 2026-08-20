Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie

Prinţul Harry şi soţia sa Meghan, care locuiau în California de la ruptura lor dramatică de familia regală în 2020, se vor întoarce să locuiască în Regatul Unit, a anunţat miercuri presa britanică, citată de AFP, preluată de Agerpres.



Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea şi Meghan "plănuiesc să părăsească Statele Unite până la sfârşitul lunii pentru a se stabili într-o rezidenţă privată, neregală, care s-ar afla în afara Londrei", a scris în special The Telegraph.



Cei doi copii ai lor sunt înscrişi la o şcoală britanică pentru începutul anului şcolar din septembrie, potrivit mai multor instituţii media, inclusiv BBC.



Conform agenţiei britanice PA, regele a fost informat duminică despre proiectul lor. Charles al III-lea este încântat de a vedea "mai des familia în nume personal, dar statutul lor de simpli particulari nu se va schimba", a transmis PA.



Harry şi Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale.



Charles al III-lea şi soţia sa Camilla i-au primit pe 10 iulie, la Londra, pe Harry, Meghan şi pe cei doi copii ai lor, Archie şi Lilibet, o premieră în ultimii patru ani.



Copiii nu îşi mai văzuseră bunicul de la sărbătorile Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a din 2022.



Prinţul Harry, 41 de ani, s-a întors în Regatul Unit de mai multe ori.



Înainte de luna iulie, el îl văzuse pe regele Charles al III-lea de două ori: în februarie 2024, imediat după anunţul privind boala cancerul suveranului, apoi în septembrie 2025, când a fost invitat să bea un ceai cu tatăl său la rezidenţa sa din Londra, Clarence House.



În mai 2025, într-un interviu amplu acordat BBC, el îşi exprimase dorinţa de "reconciliere" cu familia sa, declarându-se "cu adevărat trist că nu le poate arăta patria sa copiilor săi".

Editor : M.C