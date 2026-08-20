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Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie

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Harry şi Meghan şi-au părăsit rolurile de prim-plan în monarhia britanică în 2020 şi s-au mutat în Statele Unite. FOTO: Profimedia
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Prinţul Harry şi soţia sa Meghan, care locuiau în California de la ruptura lor dramatică de familia regală în 2020, se vor întoarce să locuiască în Regatul Unit, a anunţat miercuri presa britanică, citată de AFP, preluată de Agerpres.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea şi Meghan "plănuiesc să părăsească Statele Unite până la sfârşitul lunii pentru a se stabili într-o rezidenţă privată, neregală, care s-ar afla în afara Londrei", a scris în special The Telegraph.

Cei doi copii ai lor sunt înscrişi la o şcoală britanică pentru începutul anului şcolar din septembrie, potrivit mai multor instituţii media, inclusiv BBC.

Conform agenţiei britanice PA, regele a fost informat duminică despre proiectul lor. Charles al III-lea este încântat de a vedea "mai des familia în nume personal, dar statutul lor de simpli particulari nu se va schimba", a transmis PA.

Harry şi Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale.

Charles al III-lea şi soţia sa Camilla i-au primit pe 10 iulie, la Londra, pe Harry, Meghan şi pe cei doi copii ai lor, Archie şi Lilibet, o premieră în ultimii patru ani.

Copiii nu îşi mai văzuseră bunicul de la sărbătorile Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a din 2022.

Prinţul Harry, 41 de ani, s-a întors în Regatul Unit de mai multe ori.

Înainte de luna iulie, el îl văzuse pe regele Charles al III-lea de două ori: în februarie 2024, imediat după anunţul privind boala cancerul suveranului, apoi în septembrie 2025, când a fost invitat să bea un ceai cu tatăl său la rezidenţa sa din Londra, Clarence House.

În mai 2025, într-un interviu amplu acordat BBC, el îşi exprimase dorinţa de "reconciliere" cu familia sa, declarându-se "cu adevărat trist că nu le poate arăta patria sa copiilor săi".

Editor : M.C

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