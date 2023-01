Prințul Harry spune că a primit un mesaj de la mama sa cu ajutorul unei femei cu „puteri supranaturale”. Ce i-ar fi spus prințesa Diana

O femeie cu „puteri supranaturale” i-ar fi transmis un mesaj prințului Harry, chiar de la mama lui, prințesa Diana. Aceasta este una dintre dezvăluirile pe care Harry le face în cartea sa, „Spare” (Rezerva).

„Trăiești viața pe care ea nu a putut să o trăiască. Trăiești viața pe care ea și-a dorit-o pentru tine”, i-ar fi spus femeia, pe care Harry se ferește să o numească vrăjitoare sau medium.

Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, în 1997, când Harry avea 12 ani.

Prințul Harry a spus că știa că este o șansă mare să fie vorba despre o înșelăciune, dar a mers oricum la această femeie, în urma recomandărilor unor prieteni de încredere, relatează The Guardian.

Harry povestește că a simțit o energie în prezența femeii, care i-a mai spus că răspunsurile întrebările sale vor veni cu timpul.

Prințul nu a spus însă când și unde a avut loc această întâlnire.

Episodul apare spre sfârșitul căeții de 400 de pagini, pe fondul relatării despre căsătoria sa cu Meghan Markle și relațiile tensionate cu familia regală.

Harry scrie despre mama sa și durerea pierderii ei pe parcursul cărții sale. La un moment dat povestește cum a trecut în mod repetat tunelul din Paris în care a murit Diana, în încercarea de a înțelege ce s-a întâmplat.

În cartea sa, Prinţul Harry susţine că a fost bătut în 2019 de fratele său, William, moştenitorul coroanei, după o ceartă legată de căsătoria sa cu Meghan Markle.

Confruntarea ar fi avut loc în casa Prinţului Harry din Londra, în 2019. Atunci, într-o discuţie între patru ochi cu Prinţul William, acesta din urmă ar fi spus despre Meghan Markle că este „dificilă”, „nepoliticoasă” şi „necioplită”.

La rândul său, Harry l-a acuzat pe William că nu face altceva decât să repete retorica din presa britanică în ceea ce o priveşte pe soţia sa. Ar fi urmat un schimb de insulte, iar cearta s-a mutat în bucătărie unde Harry i-a oferit lui William un pahar de apă pentru a se calma.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, scrie Prinţul Harry în cartea sa.

Cartea autobiografică a Prinţului Harry se numeşte „Spare” (Rezervă) şi se referă la statutul său de „prinţ de rezervă” atunci când făcea parte din casa regală a Marii Britanii.

