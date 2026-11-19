Prințul Harry al Marii Britanii a declarat că ar fi pregătit să se întoarcă în armată pentru a lupta împotriva Rusiei, dacă va fi nevoie. Fragmente din interviul lui Harry dat presei britanice au fost publicate în ultima zi a turneului important în India al fratelui său William și al soției sale, Kate, scrie DPA.

Harry, care este și ducele de Sussex, a participat la o conversație pentru podcastul „Ukraine: The Latest” al publicației The Telegraph în timpul unei vizite surpriză în țara sfâșiată de război, weekendul trecut.

Într-o înregistrare video publicată pe site-ul Telegraph miercuri după-amiază, fostul soldat Harry, care a petrecut un deceniu în forțele armate și a servit pe linia frontului în Afganistan, a declarat: „Putem învăța multe de la Ucraina. Cred că există multe lucruri pe care întreaga lume le poate învăța de la Ucraina.”

„Dacă mi se va cere să mă înrolez din nou, dacă este nevoie, atunci voi fi acolo 100% pentru a-mi servi țara, alături de colegii mei veterani și militari”, a spus Harry.

Harry a sugerat că Marea Britanie se află în conflict cu Rusia de un deceniu, declarându-i lui Dominic Nicholls de la publicație: „Doar pentru că nu există drone, gloanțe și rachete care zboară spre noi, asta nu înseamnă că nu suntem în război”.

„Simt că am fost în război în ultimul deceniu.”

Întrebat dacă respectă sfatul Guvernului britanic de a „fi pregătit” în caz de urgență și dacă face stocuri de ceva „în afară de toată dulceața veche care ți-a mai rămas” – o aluzie la soția sa, Meghan, ducesa de Sussex, – Harry a râs și a spus: „Ce întrebare fantastică. Nu sunt în măsură să dau sfaturi oamenilor”.

Întrebat dacă este preocupat să revină la atmosfera actuală din Marea Britanie, Harry a spus: „Da, cred că ar trebui să fim cu toții preocupați, absolut, și cred că ar trebui să fim pregătiți.” „Și cred că cei dintre noi care au servit ar trebui să fie pregătiți să servească din nou.”

Ducele a întreprins două misiuni în prima linie în Afganistan, dar a părăsit armata în 2015.

Harry, care a fost pilot de elicopter Apache, și-a concentrat de atunci atenția asupra competiției sportive Invictus Games pentru personal militar și veterani răniți și bolnavi, care a marcat cea de-a 10-a aniversare în 2024.

Luna trecută, el le-a spus șefilor militari ai NATO de la Bruxelles că și-a pierdut o parte din „scop și identitate” atunci când și-a „agățat în cui” uniforma după ce a părăsit Armata, dar a spus că „a avut o altă modalitate de a servi” ajutându-i pe veteranii militari.

Când mutarea lui Harry și Meghan în SUA a devenit permanentă în 2021, regretata regină Elisabeta a II-a i-a retras ducelui titlurile militare și patronajele regale.

Declarația sa că ar fi gata să servească din nou în forțele armate va ridica semne de întrebare cu privire la posibilitatea acestui lucru din motive de securitate.

Referitor la abordarea președintelui american Donald Trump față de conflictul din Ucraina, ducele a declarat pentru Telegraph: „Cred că a existat o mare diferență între ceea ce simte societatea americană în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, care cred că este incredibil de mare și a fost întotdeauna, în comparație cu un anumit grup, sau în acest caz o administrație, care se poate gândi diferit la asta.”

Ducele a spus că Europa are un front unit și că ar fi fantastic să aibă mai mult sprijin din partea SUA.

Având în vedere alegerile de la jumătatea mandatului din această lună și viitoarea preluare a Camerei Reprezentanților și a Senatului de către democrați, Harry a declarat: „Începând cu ianuarie, lucrurile se vor schimba, așa că cred că ar trebui să așteptăm cu toții cu nerăbdare acest lucru”.

Ducele a dezvăluit, de asemenea, planuri pentru un nou proiect global care să-i ajute pe veteranii militari să se angajeze, spunând că o mare parte din ceea ce au fost instruiți foștii militari este „subevaluat”.

William și Kate au încheiat prima călătorie lungă în străinătate a prințesei de la diagnosticarea acesteia cu cancer. William s-a înstrăinat de fratele său mai mic, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie în această vară, timp de câțiva ani, iar ruptura nu dă semne că se va potoli.

Vestea interviului lui Harry a fost dezvăluită marți, cu câteva minute înainte ca prințul și prințesa să apară pe covorul verde la evenimentul emblematic al lui William, Premiile Earthshot.

Editor : Ș.R.