Live TV

Prințul iranian Reza Pahlavi, într-o scrisoare deschisă adresată ayatollahului Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști”

Data publicării:
Reza Pahlavi
Prințul moștenitor Reza Pahlavi. Foto: Profimedia
Din articol
Ultimatum de trei zile pentru cei implicați în proteste pentru a se preda autorităților Mii de protestatari arestați

Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, care trăiește în exil, a postat, pe rețelele de socializare, o scrisoare deschisă adresată liderului spiritual al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe care îl numește „criminal anti-iranian”. Pahlavi îl acuză pe acesta pentru reprimarea sângeroasă a protestelor anti-regim din țară, avetizându-l că va sfârși prin a fi tras la răspundere, alături de aliații săi, precum au fost judecați și pedepsiți criminalii naziști la Nurnberg. Totodată, el se adresează iranienilor, pe care îi îndeamnă să reziste și să continue lupta până la îndepărtarea regimului de la Teheran.

„O scrisoare adresată lui Ali Khamenei, liderul regimului de ocupație din Iran:

Ești un criminal anti-iranian. Nu ai nici onoare, nici umanitate. Mâinile tale sunt pătate cu sângele a zeci de mii de iranieni; sângele copiilor; sângele tinerilor; sângele celor nevinovați.

Tu, regimul tău și toți mercenarii tăi veți fi trași la răspundere pentru fiecare picătură de sânge pe care ați vărsat-o; fără excepție.

Noi nu iertăm. Nu uităm. Nu ne retragem.

La fel cum criminalii naziști au fost judecați și pedepsiți la Nuremberg, tu și complicii tăi veți fi, de asemenea, judecați și pedepsiți; în fața tribunalului națiunii iraniene.

Sfârșitul tău va fi rușine; rușine eternă.
Niciun crime nu va rămâne nepedepsită.
Numele tău este înregistrat; împreună cu toate comandantii, autorii și complicii.

Nu există cale de scăpare. Nu veți avea unde să vă ascundeți.
Criminalii poporului iranian nu vor avea imunitate.

Iar voi, marea națiune a Iranului;
copiii mei curajoși;
surorile și frații mei îndurerați, dar hotărâți:
nu sunteți singuri.
Statornicia voastră a schimbat istoria.

Voi sunteți în prima linie a libertății.
Și suntem mai aproape ca niciodată de sfârșitul acestui regim.
Acest regim este crăpat. Puterea lui este epuizată. Căderea lui a început.

Aveți încredere în voi înșivă, în unitatea voastră, în curajul vostru, în măreția voastră.

Acest regim nu mai poate reduce la tăcere națiunea noastră trezită și ridicată; nu mai poate impune frica asupra Iranului.
Acest regim se teme de voi și de puterea voastră.
Nu vom permite ca durerea noastră să se transforme în disperare.

Compatrioții mei,

Doliul pentru pierderea celor mai buni copii ai Iranului este greu. Dar vom transforma acest doliu în furie conștientă și într-o voință de neclintit împotriva lui Khamenei și a tuturor agenților săi interni și externi.

Fiți pregătiți.
Va veni momentul să ne întoarcem în stradă: mai numeroși, mai puternici, mai hotărâți ca niciodată;
Pentru a cuceri Teheranul, pentru a recâștiga Iranul.

Continuarea acestei lupte până la victoria finală nu este doar o datorie națională, ci un legământ cu martirii căii spre libertate și cu sângele lor pur.
Numele lor nu vor fi uitate;
Nici în istorie, nici în memoria națională, nici în inimile noastre.

Acea zi nu este departe.
Ziua în care vom sărbători împreună recuperarea Iranului.
Și cu mândrie vom spune:
Am rezistat.
Am luptat.
Și am câștigat.

Trăiască Iranul!”, este textul postat de Reza Pahlavi pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ultimatum de trei zile pentru cei implicați în proteste pentru a se preda autorităților

Şeful poliţiei iraniene a lansat luni un ultimatum de trei zile către cei implicaţi în ceea ce a calificat drept "revolte" pentru a se preda autorităţilor, după reprimarea sângeroasă a unei vaste mişcări de contestare a regimului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Declanşată pe 28 decembrie de proteste împotriva costului vieţii, mobilizarea a luat un avânt semnificativ pe 8 ianuarie, sfidând deschis Republica Islamică la putere din 1979, pentru a fi urmată de o represiune violentă care, potrivit unor ONG-uri, a provocat mii de morţi.

"Tinerii care s-au trezit implicaţi fără să ştie în revolte sunt consideraţi persoane induse în eroare, nu soldaţi inamici", a declarat şeful poliţiei, Ahmad-Reza Radan, la televiziunea de stat.

El le-a acordat celor implicaţi "maximum trei zile" pentru a se preda, asigurându-i că vor fi trataţi cu "mai multă clemenţă".

Şefii puterilor executivă, legislativă şi judiciară ale ţării au afirmat la rândul lor că îi vor "pedepsi decisiv" pe instigatorii "incidentelor teroriste", într-o declaraţie comună difuzată la televiziunea de stat.

Mii de protestatari arestați

Agenţia de ştiri iraniană Tasnim a relatat la sfârşitul săptămânii trecute că aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au menţionat o cifră de 20.000 de arestări.

Protestele au fost înăbuşite de o represiune descrisă drept "masacru" de Amnesty International, pe fondul unei întreruperi fără precedent a comunicaţiilor, acum unsprezece zile. Accesul la internet ar urma să revină treptat la normal în această săptămână, au anunţat autorităţile luni, după o restabilire limitată a accesului duminică.

Cel puţin 3.428 de protestatari au fost ucişi, conform celui mai recent bilanţ al ONG-ului Iran Human Rights (IHR), citat de ONU. Cu toate acestea, alte estimări, potrivit organizaţiei, plasează numărul morţilor la peste 5.000 şi chiar până la 20.000. Însuşi liderul suprem Ali Khamenei a vorbit de "mii de oameni ucişi", atribuind decesele "răzvrătiţilor" manipulaţi de Statele Unite şi Israel.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
1
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
3
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
5
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
Ultimatum în Iran după reprimarea protestelor. Șeful poliției le dă trei zile celor implicați în „revolte” să se predea
Abbas Araghchi
Davos a retras invitația adresată celui mai înalt diplomat de la Teheran. „Nu este corect ca guvernul iranian să fie reprezentat”
Rally against oppressive Iranian regime of Supreme Leader Ali Hosseini Khamenei.
Mesaje antiguvernamentale la televiziunea de stat din Iran, după un atac cibernetic
Reza Pahlavi
Reza Pahlavi, fiul fostului şah, promite că se va întoarce în Iran din exilul în SUA: „Poporul m-a chemat să conduc”
erfan soltani
Erfan Soltani, protestatarul iranian condamnat la moarte, ar fi în viață, potrivit unui organism de supraveghere kurdo-iranian
Recomandările redacţiei
relatie relatii ue europa sua america
Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump...
75995f86-be83-4852-ad48-b511a0da2f36
Fermierii români se alătură protestelor de la Strasbourg împotriva...
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
angajati fabrica
Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își...
Ultimele știri
Pariul lui Elon Musk: Viitorul AI va fi decis în spațiu
Incendiu puternic în Craiova: o piață a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Frații Tate, filmați cântând „HH” al lui Kanye West într-un club din Miami Beach. Piesa, interzisă pe platformele de streaming
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Cum arată în interior modelul Dacia de 1 milion de euro. Imagini cu mașina campioană la Dakar. Video
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cine e sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă. Amanta este căsătorită. ”Nu voi intra în...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Abudență sau abundență? Greşeala pe care 80% dintre români o fac în vorbire
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”