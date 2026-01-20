Prințul iranian Reza Pahlavi, într-o scrisoare deschisă adresată ayatollahului Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști”

Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, care trăiește în exil, a postat, pe rețelele de socializare, o scrisoare deschisă adresată liderului spiritual al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe care îl numește „criminal anti-iranian”. Pahlavi îl acuză pe acesta pentru reprimarea sângeroasă a protestelor anti-regim din țară, avetizându-l că va sfârși prin a fi tras la răspundere, alături de aliații săi, precum au fost judecați și pedepsiți criminalii naziști la Nurnberg. Totodată, el se adresează iranienilor, pe care îi îndeamnă să reziste și să continue lupta până la îndepărtarea regimului de la Teheran.

„O scrisoare adresată lui Ali Khamenei, liderul regimului de ocupație din Iran:

Ești un criminal anti-iranian. Nu ai nici onoare, nici umanitate. Mâinile tale sunt pătate cu sângele a zeci de mii de iranieni; sângele copiilor; sângele tinerilor; sângele celor nevinovați.

Tu, regimul tău și toți mercenarii tăi veți fi trași la răspundere pentru fiecare picătură de sânge pe care ați vărsat-o; fără excepție.

Noi nu iertăm. Nu uităm. Nu ne retragem.

La fel cum criminalii naziști au fost judecați și pedepsiți la Nuremberg, tu și complicii tăi veți fi, de asemenea, judecați și pedepsiți; în fața tribunalului națiunii iraniene.

Sfârșitul tău va fi rușine; rușine eternă.

Niciun crime nu va rămâne nepedepsită.

Numele tău este înregistrat; împreună cu toate comandantii, autorii și complicii.



Nu există cale de scăpare. Nu veți avea unde să vă ascundeți.

Criminalii poporului iranian nu vor avea imunitate.

Iar voi, marea națiune a Iranului;

copiii mei curajoși;

surorile și frații mei îndurerați, dar hotărâți:

nu sunteți singuri.

Statornicia voastră a schimbat istoria.



Voi sunteți în prima linie a libertății.

Și suntem mai aproape ca niciodată de sfârșitul acestui regim.

Acest regim este crăpat. Puterea lui este epuizată. Căderea lui a început.

Aveți încredere în voi înșivă, în unitatea voastră, în curajul vostru, în măreția voastră.

Acest regim nu mai poate reduce la tăcere națiunea noastră trezită și ridicată; nu mai poate impune frica asupra Iranului.

Acest regim se teme de voi și de puterea voastră.

Nu vom permite ca durerea noastră să se transforme în disperare.

Compatrioții mei,

Doliul pentru pierderea celor mai buni copii ai Iranului este greu. Dar vom transforma acest doliu în furie conștientă și într-o voință de neclintit împotriva lui Khamenei și a tuturor agenților săi interni și externi.

Fiți pregătiți.

Va veni momentul să ne întoarcem în stradă: mai numeroși, mai puternici, mai hotărâți ca niciodată;

Pentru a cuceri Teheranul, pentru a recâștiga Iranul.

Continuarea acestei lupte până la victoria finală nu este doar o datorie națională, ci un legământ cu martirii căii spre libertate și cu sângele lor pur.

Numele lor nu vor fi uitate;

Nici în istorie, nici în memoria națională, nici în inimile noastre.

Acea zi nu este departe.

Ziua în care vom sărbători împreună recuperarea Iranului.

Și cu mândrie vom spune:

Am rezistat.

Am luptat.

Și am câștigat.

Trăiască Iranul!”, este textul postat de Reza Pahlavi pe platforma X.

Ultimatum de trei zile pentru cei implicați în proteste pentru a se preda autorităților

Şeful poliţiei iraniene a lansat luni un ultimatum de trei zile către cei implicaţi în ceea ce a calificat drept "revolte" pentru a se preda autorităţilor, după reprimarea sângeroasă a unei vaste mişcări de contestare a regimului, relatează AFP, preluată de Agerpres.



Declanşată pe 28 decembrie de proteste împotriva costului vieţii, mobilizarea a luat un avânt semnificativ pe 8 ianuarie, sfidând deschis Republica Islamică la putere din 1979, pentru a fi urmată de o represiune violentă care, potrivit unor ONG-uri, a provocat mii de morţi.



"Tinerii care s-au trezit implicaţi fără să ştie în revolte sunt consideraţi persoane induse în eroare, nu soldaţi inamici", a declarat şeful poliţiei, Ahmad-Reza Radan, la televiziunea de stat.



El le-a acordat celor implicaţi "maximum trei zile" pentru a se preda, asigurându-i că vor fi trataţi cu "mai multă clemenţă".



Şefii puterilor executivă, legislativă şi judiciară ale ţării au afirmat la rândul lor că îi vor "pedepsi decisiv" pe instigatorii "incidentelor teroriste", într-o declaraţie comună difuzată la televiziunea de stat.

Mii de protestatari arestați

Agenţia de ştiri iraniană Tasnim a relatat la sfârşitul săptămânii trecute că aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au menţionat o cifră de 20.000 de arestări.



Protestele au fost înăbuşite de o represiune descrisă drept "masacru" de Amnesty International, pe fondul unei întreruperi fără precedent a comunicaţiilor, acum unsprezece zile. Accesul la internet ar urma să revină treptat la normal în această săptămână, au anunţat autorităţile luni, după o restabilire limitată a accesului duminică.



Cel puţin 3.428 de protestatari au fost ucişi, conform celui mai recent bilanţ al ONG-ului Iran Human Rights (IHR), citat de ONU. Cu toate acestea, alte estimări, potrivit organizaţiei, plasează numărul morţilor la peste 5.000 şi chiar până la 20.000. Însuşi liderul suprem Ali Khamenei a vorbit de "mii de oameni ucişi", atribuind decesele "răzvrătiţilor" manipulaţi de Statele Unite şi Israel.

