Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă la proteste masive joi și vineri seară

Reza Pahlavi
Prințul moștenitor Reza Pahlavi. Foto: Profimedia
Mesaj către aparatul de securitate al regimului

Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, care trăiește în exil, a lansat primul său apel direct la proteste, printr-un mesaj video în limba farsi difuzat marți seara pe platformele de socializare. El a lansat un apel la proteste masive în toată țara împotriva regimului islamic condus de ayatolahul Ali Khamenei, pe întreg teritoriul țării, începând de joi de la ora 20:00, transmite Jerusalem Post.

„Dragi compatrioți. În ultima săptămână, am urmărit îndeaproape demonstrațiile voastre, în special pe cele care au loc în bazarele din Teheran. În ciuda represiunii violente continue a regimului, voi rezistați, iar acest lucru inspiră pe toată lumea. Cu siguranță ați observat și ați văzut că mulțimile mari au făcut în repetate rânduri forțele regimului să fugă și chiar au crescut numărul dezertărilor de partea poporului. Prin urmare, este esențial ca aceste demonstrații să rămână disciplinate și cât mai mari posibil. Astăzi, împărtășesc cu voi primul meu apel la acțiune. În această joi și vineri, 8 și 9 ianuarie, începând exact la ora 20:00, oriunde v-ați afla, fie pe străzi, fie chiar în propriile case, vă chem să începeți să scandați exact la această oră. În funcție de răspunsul vostru, voi anunța următoarele apeluri la acțiune”, a spus prințul moștenitor în apelul său.

این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. pic.twitter.com/ygEabjCFwY

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 7, 2026

În Iran au avut loc în ultimele 11 zile proteste în mai multe orașe, soldate cu cel puțin 36 de morți. Prințul moștenitor, care trăiește în exil, este indicat de majoritatea protestatarilor drept liderul de drept al țării.

Într-un mesaj separat postat miercuri dimineață, Pahlavi s-a adresat direct aparatului de securitate al regimului.

„Acesta este un mesaj direct adresat forțelor armate și de securitate ale Iranului; voi, care purtați o uniformă militară pentru a apăra națiunea iraniană și care vă confruntați acum cu o alegere istorică. Într-un moment în care poporul curajos și unit al Iranului construiește și scrie istoria, întrebarea mea pentru voi este aceasta: de ce parte a istoriei veți sta? Alături de criminali sau alături de popor? Nu se mai pune problema dacă Republica Islamică, acest regim corupt și represiv, va cădea sau nu; singura problemă este momentul prăbușirii sale, iar acel moment este mai aproape ca niciodată”, a continuat Pahlavi. „În aceste momente decisive, mă aștept să vă întoarceți în brațele națiunii și să vă folosiți armele nu pentru a trage în popor, ci pentru a-l proteja. Procedând astfel, nu doar că vă veți îndeplini datoria națională, dar vă veți proteja și propriul viitor și pe cel al familiilor voastre.”

Prințul a mai afirmat că, în cele șase luni de când a înființat Platforma de Cooperare Națională, mii de oameni din interiorul regimului s-au alăturat. Platforma a fost creată pentru a permite celor din structura regimului iranian să își exprime dorința de a se alătura opoziției printr-un canal sigur și privat.

Separat, mai multe partide de opoziție ale kurziilor iranieni au emis o declarație comună prin care îndeamnă la o grevă generală tot joi, pentru a susține protestele. Șapte partide au cerut intensificarea protestelor, în special în provinciile cu majoritate kurdă Kermanshah și Ilam, precum și în Lorestan.

Declarația a fost semnată de Partidul Democrat din Kurdistanul Iranian, Partidul Komala al Kurdistanului Iranian, Partidul Vieții Libere din Kurdistan (PJAK), Komala, Organizația Kurdistan a Partidului Comunist din Iran, Komala Revoluționară a Muncitorilor din Kurdistanul Iranian și Organizația Kurdistan a Khabat.

În orașul Abdanan din vestul Iranului, cu majoritate kurdă, mulțimi mari au ieșit pe străzi marți, circulând zvonuri că poliția s-a alăturat protestelor și că orașul se află în mâinile protestatarilor, deși acest lucru nu a fost încă confirmat.

