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Prințul William ar fi refuzat să participe la documentarul despre prințesa Diana pe care fratele său l-ar pregăti

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printesa diana cu printii harry si william rad intr-un parc de distractii in 1993
Prințesa Diana cu prinții Harry și William în parcul de distracții Thorpe din Marea Britanie, în 1993 Foto: Profimedia
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Prințul William ar fi refuzat să se implice într-un proiect de documentar dedicat prințesei Diana, pe care fratele său, prințul Harry, l-ar pregăti înainte de împlinirea a 30 de ani de la moartea mamei lor. Proiectul nu a fost confirmat oficial, însă ar putea fi realizat în colaborare cu Netflix, potrivit presei britanice, citate de News.ro.

Prințul de Wales ar fi respins mai multe propuneri de a participa la proiecte dedicate Dianei și ar prefera să marcheze în privat împlinirea a trei decenii de la moartea mamei sale.

Harry, în schimb, ar lua în considerare realizarea unui film despre prințesa Diana, proiect care ar putea implica Netflix, companie cu care ducele de Sussex colaborează.

Cei doi frați au participat în 2017, la împlinirea a 20 de ani de la moartea Dianei, la documentarul „Diana, mama noastră: viața și moștenirea ei”, în care au vorbit deschis despre copilăria lor și despre relația cu mama lor.

La momentul respectiv, William și Harry au descris-o pe Diana drept o mamă iubitoare și au povestit despre impactul pe care moartea acesteia l-a avut asupra lor. Pentru William, documentarul a reprezentat o formă de „catharsis” public, iar prințul a sugerat atunci că nu intenționa să mai vorbească la fel de deschis despre mama sa.

„Nu vom mai vorbi niciodată atât de deschis despre ea”, declara William în 2017.

Aproape zece ani mai târziu, relația dintre cei doi frați este profund deteriorată. În iulie 2021, William și Harry au apărut împreună la dezvelirea unei statui dedicate Dianei, în grădinile Palatului Kensington, însă tensiunile dintre ei erau deja evidente.

Relația s-a deteriorat și mai mult după dezvăluirile făcute de Harry despre familia regală, inclusiv în interviul acordat lui Oprah Winfrey în martie 2021 și în volumul său de memorii, „Spare”, publicat în ianuarie 2023.

Anul 2027 va marca trei decenii de la moartea prințesei Diana, iar momentul este așteptat să fie însoțit de numeroase comemorări și proiecte dedicate vieții și moștenirii sale.

Charles Spencer, fratele Dianei, a publicat deja volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, în care vorbește despre viața surorii sale, relația acesteia cu familia regală și zilele care au urmat morții ei.

Cartea conține și afirmații critice la adresa regelui Charles al III-lea. Palatul Buckingham a reacționat la unele dintre dezvăluiri, afirmând că durerea provocată de pierderea unui frate poate „întuneca judecata, altera percepția și influența amintirile”.

Potrivit The Times, perspectiva comemorărilor din 2027 este dificilă pentru William, care ar fi în continuare profund afectat de moartea mamei sale.

Prințul ar fi fost deranjat și de unele dintre relatările incluse în cartea unchiului său, printre care cele referitoare la comportamentul lui Charles în orele de după moartea Dianei.

William și Harry aveau 15, respectiv 12 ani când mama lor a murit, la 31 august 1997, în urma accidentului de mașină de la Paris.

De-a lungul anilor, ambii au vorbit despre impactul pierderii mamei lor. În documentarul din 2017, William mărturisea că nu trece nicio zi fără să se gândească la Diana și că mama sa continuă să facă parte din viața lui, în timp ce Harry spunea că mai are „multă durere de exteriorizat”.

Editor : Ș.A.

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