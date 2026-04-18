Proaspăt intrat în grațiile lui Trump, Lukașenko spune că liderul american este „vremelnic” și „nu va realiza nimic”

lukasenko
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images

La exact o lună de la surprinzătoarea declarație a trimisului SUA, John Cole, potrivit căreia preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko ar putea efectua în curând o vizită în SUA, liderul de la Misk a vorbit în termeni deloc măgulitori despre președintele american Donald Trup. Lukaşenko a declarat sâmbătă că omologul său american nu va realiza nimic în timpul mandatului său de patru ani şi l-a etichetat drept un lider „vremelnic”, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Cine este el? Un lider vremelnic, are patru ani la dispoziţie. Ce va putea face în patru ani? Nimic. Nu va face nimic. De aceea un preşedinte are nevoie de timp”, a afirmat preşedintele belarus într-un interviu acordat postului de televiziune rus RT.

Lukaşenko, care se află la putere de 31 de ani, a subliniat că problema multor lideri occidentali este timpul scurt petrecut la putere, aşa că încearcă să maximizeze câştigul personal în timpul scurtului lor mandat, în loc să acţioneze în interesul superior al popoarelor lor.

El i-a atacat în mod special pe preşedintele francez Emmanuel Macron şi pe cancelarul german Friedrich Merz.

„Sunt vremelnici. Au venit, au preluat controlul şi au plecat. Aceasta este baza politicilor lor. Nu se gândesc la popoarele Franţei, Germaniei sau ale altor ţări. Şi aceasta este problema lor”, a apreciat Lukaşenko.

Şeful statului belarus a recunoscut că orice negociere cu Occidentul este dificilă, dar şi-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în acestea având ca punct de pornire interesele poporului belarus.

„Indiferent de negocierile purtate Occidentul, înţeleg că nu sunt 'fiul lor de căţea'”, a spus el, parafrazând celebra remarcă despre dictatorul nicaraguan Anastasio Somoza atribuită lui Franklin D. Roosevelt.

„Mă vor mesteca şi apoi mă vor scuipa cu mare plăcere. Înţeleg perfect acest lucru”, a adăugat el, menţionând că Minskul este obligat să urmeze o politică externă „multivectorială” dictată de condiţiile economice.

Deşi şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a renunţa la putere, Lukaşenko nu a mai lăsat de sub control Belarusul din 1994, în ciuda condamnărilor internaţionale. 

