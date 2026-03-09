Live TV

Problema care divizează Marea Britanie și e folosită ca armă politică: bisericile abandonate transformate în moschei

Data publicării:
Peckham Mosque
Biserica Sfântul Marcu din sudul Londrei s-a închis în 1965 și a fost cumpărată în anii 1980 pentru a deveni noua moschee din Peckham. Foto: newpeckhammosque.org

Biserica parohială anglicană St Mark's a fost deschisă în sudul Londrei în 1880, dar când 600 de oameni au sosit acolo pentru a se ruga, vineri, slujba la care participau nu era una creștină, ci una islamică, scrie The Times.

St. Mark din Peckham, la fel ca St. John din Manchester și St. Thomas din Watford, au fost toate biserici care s-au închis pentru slujba creștină, lăsându-le goale, nefolosite și în pericol de ruină.

Multe astfel de biserici ajung să fie demolate, fiind închise pentru că congregațiile lor, aflate în scădere, nu își mai pot permite facturile de reparații. Altele au devenit apartamente, birouri, cafenele sau centre comunitare. Unele chiar au devenit pub-uri sau săli de bingo.

Acestea trei, însă, se numără printre puținele care au avut o călătorie diferită. Au devenit moschei.

Zia Yusuf, purtătorul de cuvânt al partidului Reform UK pe probleme interne, a numit acest lucru „incendiar” și s-a angajat să modifice legile de urbanism pentru a împiedica adoptarea lăcașurilor de cult creștine ca lăcașuri islamice, indicând 41 de cazuri enumerate pe Wikipedia.

Liderii bisericești și cadrele universitare au acuzat partidul său că folosește o „non-problemă” pentru a „crea polarizare și ostilitate” împotriva musulmanilor, menționând că aceasta nu se numără printre „realele probleme care amenință moștenirea creștină” din Marea Britanie.

O analiză realizată de The Times a constatat că se întâmplă rar ca bisericile să devină moschei, reprezentând mai puțin de 0,09% din cele 47.000 de biserici active în anii 1960.

Biserica St Mark (Sfântul Marcu) s-a închis pentru cultul creștin în 1965, înainte de a trece prin mai multe identități. „Era folosită pentru comercializarea fierului vechi”, a explicat Gunay Veli. „Apoi a fost o fabrică de ceapă murată. Obișnuiam să am un magazin de fish and chips și îmi cumpăram ceapa murată de acolo. În 1980, am cumpărat-o și am transformat-o într-o moschee.”

Înainte de rugăciunile de vineri la ceea ce este acum Moscheea Nouă Peckham, el a spus: „Servim comunitatea, educăm tinerii și îi ținem departe de străzi și de infracțiuni. Avem zile ale porților deschise în care vin localnicii, magazinele locale sunt ocupate cu comerțul. Nu înțeleg de ce [Reform] este supărat pe acest lucru. Este folosită pentru a ne închina lui Dumnezeu.”

Profesorul Linda Woodhead, șefa catedrei de studii religioase și teologie de la King's College London, a declarat că preocupările membrilor Reform cu privire la transformarea bisericilor în moschei „sună ca o chestiune fictivă și nu o problemă”, comparând-o cu mitul anilor 1990 conform căruia consiliile redenumeau Crăciunul „Winterval” pentru a evita ofensarea celor care nu erau creștini.

Grupurile pentru patrimoniu au subliniat în repetate rânduri lipsa finanțării guvernamentale pentru a împiedica ruinarea bisericilor istorice. Woodhead a declarat că „viitorul bisericilor creștine” este o „problemă foarte serioasă” și că „ar fi o mare pierdere” dacă multe altele s-ar închide.

Cu toate acestea, a spus ea, „problemele reale care amenință moștenirea creștină nu sunt abordate de Reform” și că acest lucru i-a făcut pe oameni „suspicioși” că partidul „încerca să creeze polarizare și ostilitate în societate între o majoritate și o minoritate în scopuri politice”.

Biserica Anglicană a blocat eforturile de transformare a bisericilor vechi în moschei în Dewsbury în 1972 și în Stoke-on-Trent în 2024, în baza unei politici care consideră că locuințele, centrele de artă sau utilizarea de către alte confesiuni creștine sunt mai „potrivite” decât slujirea de către necreștini.

Biserica Sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul din Longsight, Manchester, avea cândva 900 de enoriași, dar s-a închis în 1993. În cele din urmă, a fost cumpărată în anul 2000 de un dezvoltator imobiliar pentru a o transforma în apartamente. Când nu a reușit să strângă fonduri, a fost vândută din nou în 2003 - cu permisiunea bisericii - pentru a fi folosită în „uzul cultural și comunitar”. Acum este Centrul Islamic Dar-ul-Ulum Qadria Jilania, fiind unul dintre puținele alte cazuri cunoscute de transformare a unui lăcaș de cult al Bisericii Anglicane în moschee.

În Watford, consiliul a acordat luna trecută permisiunea ca biserica St Thomas, o biserică reformată unită (URC) a cărei congregație a părăsit-o în 2015, să devină moschee. O consultare publică a primit zece comentarii de susținere și patru obiecții, majoritatea legate de trafic și parcări.

Un obiector a scris: „Conversia unui lăcaș de cult creștin dedicat într-o clădire dedicată unei alte credințe este percepută de mulți ca fiind profund lipsită de sensibilitate.”

Totuși, un susținător a spus: „Acest proiect va da o a doua viață sitului care a rămas închis și abandonat timp de zece ani, fără nicio activitate.”

„Oamenii, în general, se supărau mai tare când o biserică era redeschisă ca sală de bingo, club de noapte sau complex de apartamente de lux”, a declarat Lindsey Brown, șefa departamentului de ecumenism de la URC. URC avea cândva 192.000 de credincioși. Acum, numărul acestora a scăzut la 42.000.”

Brown a spus că este foarte rar ca bisericile lor să treacă la necreștini și că accentul pus de Reform asupra acestei probleme este resimțit „ca o încercare de a pune comunitățile religioase unele împotriva altora”.

Qari Asim, președintele Consiliului Consultativ Național pentru Moschei și Imami, a declarat că i se pare „extrem de dezamăgitor și îngrozitor că, încă o dată, încearcă să semene semințele diviziunii și să demonizeze comunitatea musulmană”.

El a spus că este „foarte, foarte rar” ca musulmanii să cumpere biserici vechi, dar a adăugat că islamul îl recunoaște pe Isus ca profet și că moscheile din bisericile vechi „păstrează sfințenia locului”.

Când i s-au prezentat cifre care arătau cât de rar se întâmpla acest lucru, Yusuf a spus că o lege ar putea „împedica ceva să devină o problemă”, remarcând: „Convertirea bisericilor în lăcașuri de cult pentru alte credințe este incendiară - și, deși poate nu este o mare problemă pentru establishmentul politic, este o problemă uriașă pentru localnici”.

