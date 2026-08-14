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Probleme la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, din Orientul Mijlociu. Nava va fi retrasă și înlocuită

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Portavionul USS Abraham Lincoln.
Portavionul USS Abraham Lincoln. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Un semnal de alarmă înfricoşător”

Statele Unite vor retrage din Orientul Mijlociu portavionul USS Abraham Lincoln din cauza degradării condiţiilor de la bord şi a unor probleme tehnice, afirmă joi presa americană citată de dpa, potrivit Agerpres. 

Conform unor surse din interior, în regiunea afectată de conflicte va fi trimis în loc portavionul George Washington, conform unei planificări anterioare, au anunţat cotidianul Wall Street Journal şi televiziunile CNN şi NBC News. Nu este clar cât va dura operaţiunea - NBC a transmis că o astfel de schimbare a desfăşurării de forţe durează de obicei câteva săptămâni.

Agenţia dpa nu a reuşit să obţină comentarii de la Pentagon şi de la Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), în subordinea căruia sunt forţele americane din Orientul Mijlociu. Lipsa unui răspuns precis a fost justificată oficial prin motive de securitate operaţională.

Anterior, marina militară americană comunicase că portavionul Washington a ajuns la sfârşitul lui iulie în portul Da Nang din Vietnam, iar miercuri s-a aflat că a plecat deja de acolo în 5 august către o destinaţie încă incertă.

Mai mulţi senatori americani au cerut joi detalii despre condiţiile de la bordul portavionului Lincoln, aflat continuu pe mare de aproape şapte luni.

„Un semnal de alarmă înfricoşător”

Senatorul democrat Richard Blumenthal a scris pe X că „relatări larg răspândite despre penurii de produse, probleme de canalizare, deteriorarea stării mintale şi altele necesită atenţie imediată”.

În calitate de membru al comisiei Senatului SUA pentru forţele armate, el le-a înaintat o cerere oficială de informaţii ministrului apărării, Pete Hegseth, şi secretarului de stat pentru marina militară, Hung Cao, menţionând condiţiile foarte proaste de pe USS (nava marinei militare - n. red.) Abraham Licoln.

Senatorul Ruben Gallego, fost infanterist marin cu experienţă în Irak, a adăugat că „relatările despre membri ai echipajului care au ameninţat că sar peste bord sunt un semnal de alarmă înfricoşător despre cât de proastă a ajuns situaţia”.

Forţele armate americane şi-au întărit prezenţa în Orientul Mijlociu de la începutul lui ianuarie, când portavionul şi grupul său de nave de escortă au fost retrase din Marea Chinei de Sud. În 28 februarie, SUA şi Israelul au atacat Iranul, iar de atunci USS Abraham Licoln a fost în misiune în Marea Arabiei, pentru a impune blocada navală americană împotriva navelor care încearcă să intre sau să iasă din porturile iraniene. 

Editor : C.S.

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