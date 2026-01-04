Live TV

Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene

Data publicării:
Aerial View Of Greek Islands, Greece - 08 Jun 2019
Foto: Profimedia

Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters.

„Unele zboruri care utilizează Regiunea de Informaţii Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sunt asigurate, dar au fost impuse restricţii asupra operaţiunilor aeroportuare din motive de securitate”, a declarat autoritatea aviaţiei civile din Grecia, afirmând că investighează cauzele, potrivit Agerpres. 

Sistemele de urmărire a zborurilor au arătat că spaţiul aerian elen era în mare parte pustiu. Postul public de televiziune ERT a anunţat că sosirile şi plecările au fost suspendate la ora locală 09:00 (07:00 GMT), transmiţând de la terminalul de plecări al aeroportului Eleftherios Venizelos din Atena, aglomerat de călători.

Zborurile au fost redirecţionate către ţările vecine, a comunicat postul de televiziune citat.

În Israel, un purtător de cuvânt al Autorităţii aeroporturilor a declarat că spaţiul aerian grec a fost închis până la ora 16:00, ora locală, sfătuind călătorii să se aştepte la întârzieri la sosiri şi plecări.

