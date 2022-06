Proces civil uriaș împotriva Rusiei. Sute de avocați dau în judecată regimul Putin, mercenarii și oligarhii care susțin războiul

Un consorțiu de avocați ucraineni și internaționali se pregătește să lanseze o acțiune civilă în masă împotriva statului rus, precum și a contractorilor militari privați, dar și împotriva oamenilor de afaceri care susțin efortul de război al Rusiei în Ucraina, în încercarea de a obține despăgubiri financiare pentru milioanele de victime ucrainene cauzate de invazia rusă începută de armata lui Vladimir Putin pe 24 februarie, transmite în exclusivitate The Guardian.

Echipa, formată din sute de avocați și mai multe firme de avocatură importante, intenționează să introducă „acțiuni multiple în diferite jurisdicții împotriva unor ținte diferite”, inclusiv Regatul Unit și SUA, a declarat Jason McCue, un avocat din Londra care coordonează inițiativa, într-un interviu direct de la Kiev.

Planul constă în folosirea hotărârilor judecătorești din Marea Britanie și SUA pentru a sechestra bunurile rusești de pe tot globul.

Țintele ar putea include statul rus și contractori militari privați, cum ar fi Grupul Wagner, despre care se crede că a fost activ în Ucraina. Dar McCue a spus că printre țintele împotriva cărora se vor intenta procese vor include, de asemenea, oameni de afaceri care au legături cu acești mercenari și care susțin efortul de război rusesc. Avocatul britanic crede că se va putea astfel urmări bunurile care au fost deja afectate de sancțiuni, precum și pe cele care încă nu au intrat în aria sancțiunilor occidentale până acum.

Acțiunea colectivă va fi un caz privat, independent de statul ucrainean. Dar, potrivit lui McCue, va fi nevoie de acces la dovezile și informațiile Ucrainei.

În satul Merefa de lângă Harkov, la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia, mai multe bombardamente rusești au distrus multe clădiri civile, inclusiv o școală. Foto: Profimedia Images

Deputatul și omul de afaceri ucrainean Serhiy Taruta este unul dintre susținătorii inițiativei, facilitând întâlniri ale avocaților și anchetatorilor cu oficialii ucraineni.

Taruta, care este de origine din Mariupol și a avut investiții în acest oraș, și-a pierdut o mare parte din afaceri când Rusia și forțele sale au preluat mai mult de jumătate din regiunea Donbas în 2014. De data aceasta, omul de afaceri ucrainean și-a pierdut prieteni, colegi și un văr, pe măsură ce armata rusă a bombardat Mariupol și l-a distrus înainte să-l cucerească.

„Ucrainenii au așteptat 20 de ani pentru urmărirea lui [Pavlo] Lazarenko, iar acum opt pentru MH17”, a declarat Taruta, referindu-se la un caz împotriva fostului prim-ministru al Ucrainei, care a delapidat milioane de oameni, dar și la un caz aflat în desfășurare la Haga privind doborârea în 2014 a zborului Malaysian Airlines.

„Trebuie să dezvoltăm un mecanism mai rapid [de compensare]”, a spus deputatul ucrainean. „Căile normale sunt prea lente”, a precizat Serhiy Taruta.

Au început deja procesele crimelor de război

Ucraina a început deja urmărirea penală a soldaților ruși capturați pentru crime de război, iar alte cazuri de crime de război ar putea fi judecate ulterior în instanțele internaționale. Dar cererile de despăgubiri pentru daunele de război sunt mai complicate, iar McCue a spus că o parte a ideii din spatele lansării rapide a cazului a fost pentru că despăgubirile la nivel de stat sunt rareori posibile.

„Adesea, când se ajunge la negocieri, problema reparațiilor cauzate de distrugeri este pusă deoparte pentru a se concentra eforturile colective pe sustenabilitatea păcii”, a mai spus avocatul britanic.

Potrivit lui Serhiy Taruta, persoanele care au suferit pierderea unei persoane dragi sau a proprietății ori care au fost rănite vor fi primii beneficiari ai despăgubirilor.

Vor urma apoi instituțiile de stat și locale și abia apoi întreprinderile. Deputatul ucrainean a estimat că cererea totală potențială ar putea fi de nu mai puțin de 1 miliard de dolari, adică undeva în jurul sumei de 793,9 miliarde de lire sterline.

Un număr de echipe de anchetatori s-au alăturat demersului pentru a ajuta echipa să găsească bunuri ale oamenilor de afaceri ruși despre care cred că sunt complici la efortul de război al regimului de la Kremlin.

Printre cei care sunt implicați în efortul de lucru al anchetei se numără Bellingcat, un grup care investighează de câțiva ani activitățile Grupului Wagner și ale altor contractori militari privați ruși.

„Monitorizăm îndeaproape activitatea unităților de mercenari din Rusia în Ucraina”, a declarat Christo Grozev, directorul executiv al Bellingcat.

„Credem că o cercetare mai profundă în lanțul de comandă al Grupului Wagner și în ceea ce privește legăturile sale cu autoritățile oficiale ruse nu numai că ar contribui la a face dreptate pentru victimele invaziei și familiile lor, ci va aduce și mai multă conștientizare și transparență a publicului cu privire la modul în care se comportă Rusia în acest război”, a mai spus Grozev.

O parte cheie a cazului va implica pledoaria că invazia Rusiei nu este doar un război agresiv, ci se încadrează, cel puțin parțial, în definiția legală a terorismului, ceea ce ar face mai ușoară procedura urmăririi și confiscării bunurilor.

„Toate echipele juridice din diferite țări sunt mulțumite că avem ceea ce ne trebuie”, a spus McCue. „Echipa este foarte solidă”, a adăugat acesta.

O ucraineancă udă o floare, singurul lucru din locuința ei rămas intact după bombardamentele rușilor în Irpin. Foto: Profimedia Images

McCue are o vastă experiență în cazuri similare, dar la scară mai mică. Prima victorie a fost câștigată în numele victimelor bombardamentului Omagh din 1998, în care patru bărbați au fost găsiți răspunzători pentru bombardament și li s-a ordonat să plătească despăgubiri familiilor victimelor.

„Poliția avea dovezile necesare, dar nimeni nu a fost acuzat din cauza procesului de pace”, a spus McCue, care a descris modul în care familiile l-au abordat. „Așadar, am făcut o acțiune civilă și am câștigat, Am reușit să luăm case la doi dintre acuzați”.

Cazul Ucrainei, care are o amploare mult mai mare, ar urma probabil să funcționeze pe principii similare, deși se va concentra mai mult pe obținerea de compensații financiare pentru persoanele care au suferit pierderea celor dragi, a proprietății sau a afacerilor.

„Cazul Omagh nu a fost despre bani, ci despre a dovedi cine a făcut-o. Acest caz este despre bani”, a spus McCue.

Avocatul britanic a recunoscut că va fi o muncă enormă înainte de a verifica și clasifica cazurile și de a crea o „ierarhie a victimelor” și că țintele vizate ar putea lucra din greu pentru a muta sau a-și acoperi bunurile. Cu toate acestea, McCue a spus că acest caz are șanse mari să fie unul de succes.

„Ceea ce știm este că, dacă nu facem asta, oamenii sunt mai puțin în poziția de a obține ceva. Ancheta ne mărește șansele”, a mai subliniat McCue.

