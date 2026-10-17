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Procesul care a captivat Germania: O moștenitoare bogată, acuzații de răpire și cel mai mare scandal de spionaj din ultimele decenii

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Christina Block
Christina Block. Foto: Profimeda
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Este un proces care a captivat Germania, cu o moştenitoare înstărită aflată pe banca acuzaţilor de luni de zile şi un caz care a declanşat cel mai mare scandal de spionaj din istoria recentă a ţării, relatează BBC, citat de News.ro.

Christina Block, moştenitoarea unui popular lanţ de restaurante specializate în fripturi, este acuzată că a ordonat unei firme de securitate israeliene să orchestreze răpirea violentă a copiilor ei din Danemarca, în urma unei lupte acerbe pentru custodie cu fostul ei soţ.

Se presupune că există legături cu cel puţin doi foşti agenţi secreţi, din Germania şi Israel.

În cea mai recentă întorsătură de situaţie, anchetatorii au dat peste dovezi care au dus la arestarea, în această lună, a fostului şef al serviciilor secrete germane, August Hanning, sub acuzaţia de trădare şi spionaj.

Arestarea lui Hanning a şocat comunitatea serviciilor de informaţii. Deşi cazul său nu are nicio legătură cu procesul de la Hamburg, el a negat acuzaţiile de implicare într-o tentativă anterioară de răpire a copiilor.

În Germania s-a înregistrat un interes mediatic enorm atunci când Christina Block şi alte şase persoane au fost judecate într-un tribunal de înaltă securitate din Hamburg, în luna iulie a anului trecut.

Restaurantele „Block House”, specializate în fripturi şi cartofi copţi, sunt o prezenţă obişnuită în multe oraşe germane. Succesul lor din ultima jumătate de secol l-a ajutat pe tatăl Christinei Block, Eugen, să devină multimilionar.

Procurorii susţin că ea şi un avocat al familiei, Andreas Costard, au organizat răpirea cu forţa a doi dintre copiii ei, care se aflau la fostul ei soţ, Stephan Hensel, la domiciliul acestuia din Danemarca.

Operaţiunea ar fi fost desfăşurată de un cetăţean israelian în vârstă de 36 de ani, identificat doar ca Jonathan G, împreună cu alte cinci persoane.

Răpirea a avut loc în timpul sărbătorilor de Anul Nou 2023-2024, în timp ce cei doi copii şi tatăl lor urmăreau un spectacol de artificii, potrivit rechizitoriului.

Procurorii afirmă că mai mulţi bărbaţi l-au atacat şi l-au bătut pe Stephan Hensel, apoi i-au târât pe băiat şi pe fată, care aveau atunci 10 şi, respectiv, 13 ani, într-o maşină.

Se presupune că, în apropierea frontierei cu Germania, aceştia au schimbat maşina, le-au acoperit gura copiilor cu bandă adezivă şi i-au legat mâinile fetei.

Grupul ar fi călătorit apoi spre Baden-Württemberg într-o rulotă. Procurorii afirmă că copiii au fost reţinuţi acolo împotriva voinţei lor până când mama lor a sosit să-i ia pe 2 ianuarie 2024 şi i-a dus la locuinţa ei din Hamburg.

Christina Block, Andreas Costard şi Jonathan G sunt acuzaţi de răpirea unor minori, vătămare corporală gravă şi sechestrare ilegală.

Partenerul lui Block, un fost prezentator sportiv de televiziune pe nume Gerhard Delling, şi alte trei persoane sunt acuzaţi de complicitate.

Toţi neagă că ar fi comis vreo infracţiune, cu excepţia lui Jonathan G, care şi-a recunoscut implicarea. Cu toate acestea, el a declarat în faţa instanţei că a crezut că participă la o operaţiune de salvare.

Procesul are loc după ani de bătălii juridice între Christina Block şi fostul ei soţ, Stephan Hensel, cu privire la cine avea dreptul să aibă grijă de copii.

Imediat după separare, toţi cei patru copii locuiau cu mama lor în Hamburg. Hensel, care s-a recăsătorit, s-a mutat ulterior în Danemarca, unde copiii îl vizitau regulat.

În 2021, cei doi copii mai mici au plecat să-şi viziteze tatăl în Danemarca, dar nu au mai fost aduşi înapoi la Hamburg, aşa cum se convenise.

O instanţă din Hamburg a hotărât că Christina deţine custodia şi că copiii trebuie înapoiaţi. Cu toate acestea, în februarie 2023, o instanţă daneză a decis că, deşi băiatul şi fata fuseseră aduşi în Danemarca în mod ilegal, aceştia nu pot fi luaţi înapoi.

În mai 2023, Hensel a fost acuzat de răpirea minorilor, într-un dosar care este încă în curs de judecare.

El a acuzat-o pe Christina că ar fi violentă cu copiii, acuzaţii pe care ea le neagă. Ea a declarat în faţa instanţei că Hensel voia să se răzbune pe ea.

De asemenea, ea a negat că ar fi ştiut ceva despre planurile de răpire a copiilor din Danemarca. Apărarea ei susţine că echipa de securitate israeliană a acţionat din proprie iniţiativă.

Ea a declarat în faţa instanţei că a fost „o catastrofă” şi că nu şi-a dorit niciodată aşa ceva.

Şeful echipei de securitate israeliene, David Barkay, care nu este judecat în acest moment, dar care se confruntă cu proceduri judiciare viitoare, a declarat în faţa instanţei că Christina Block şi Costard erau la curent cu operaţiunea de repatriere planificată.

Barkay, care a fost descris de un alt martor ca fiind un fost agent al Mossadului, serviciul secret israelian, a declarat că nu a dezvăluit toate detaliile deoarece „nu avea încredere în ei”.

Presupusa legătură cu fostul şef al serviciilor secrete germane, August Hanning, se referă la acuzaţiile privind o încercare anterioară de a-i răpi pe copii şi de a-i aduce înapoi din Danemarca în 2022.

Procurorii au afirmat că Hanning a fost responsabil de organizarea personalului de securitate trimis în Danemarca împreună cu Christina Block. Avocatul său neagă acuzaţiile. Hanning nu a fost pus sub acuzare în cadrul actualului proces al familiei Block.

Cu toate acestea, în timp ce anchetatorii îi percheziţionau locuinţa, au descoperit dovezi care sugerează că Hanning ar fi fost implicat în achiziţionarea a aproximativ 2.000 de documente de la fostul său şef de cabinet şi în transmiterea ulterioară a unor secrete de stat către puteri străine.

Nu s-a precizat despre ce putere străină este vorba şi cui i-ar fi transmis secretele, dar acest lucru a dat naştere la speculaţii pe scară largă.

În vârstă de 80 de ani, Hanning se află în arest, fiind acuzat de spionaj. Avocatul său susţine că este „persecutat pe nedrept” şi că acuzaţiile sunt „nefondate”.

Între timp, procesul împotriva Christinei Block este suspendat pentru două săptămâni – una dintre numeroasele amânări şi prelungiri înregistrate în ultimele 15 luni.

Cea mai recentă amânare este urmare a faptului că un martor, noua soţie a lui Stephan Hensel, nu s-a prezentat în instanţă.

Editor : M.B.

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