Procesul în cazul sabotajului Nord Stream începe la Hamburg. Un fost ofițer ucrainean, acuzat de sabotaj

Un fost ofiţer al armatei ucrainene, acuzat că a contribuit la planificarea atacurilor asupra conductelor Nord Stream de pe fundul Mării Baltice în urmă cu patru ani, urmează să fie judecat în Germania începând de miercuri, în primul proces intentat unuia dintre presupuşii făptaşi.

Bărbatul – identificat doar drept Serhii K., în conformitate cu legislaţia germană privind protecţia datelor cu caracter personal – este acuzat de crime de război pentru atacarea unor ţinte civile în perioada în care a activat în armata ucraineană, relatează dpa preluată de Agerpres.

De asemenea, procurorii l-au pus sub acuzare pentru provocarea unei explozii, distrugerea unor elemente de infrastructură şi perturbarea serviciilor publice.

Procesul, urmărit cu mare interes, se desfăşoară la Tribunalul Regional Superior din Hamburg, oraş situat în nordul Germaniei.

Fostul militar, acuzat că a coordonat o echipă de sabotaj

Conform rechizitoriului, Serhii K. a fost unul dintre militarii care au conceput un plan, în numele autorităţilor statului ucrainean, de a distruge conductele construite pentru transportul gazelor naturale ruseşti către Germania, având drept scop aparent limitarea resurselor financiare ale Rusiei pentru efortul de război, la scurt timp după invazia pe scară largă asupra Ucrainei.

El este acuzat că a condus o echipă – din care făceau parte mai mulţi scafandri profesionişti, un skipper şi un expert în explozibili – care ar fi transportat cantităţi mari de explozibili militari de înaltă performanţă în apele din largul insulei daneze Bornholm, la bordul unui iaht cu vele închiriat în oraşul Rostock din nordul Germaniei.

Avariile provocate conductelor Nord Stream și arestarea suspectului

În apropiere de Bornholm, echipa ar fi ataşat dispozitive explozive cu fitil şi temporizator pe conductele de gaze de pe fundul mării, care au fost detonate la 26 septembrie 2022, avariind grav atât Nord Stream 1, cât şi Nord Stream 2.

Ulterior, au fost descoperite patru scurgeri la trei dintre cele patru conducte.

Serhii K. a fost arestat la sfârşitul lunii august 2025, în timp ce se afla în vacanţă cu familia pe coasta italiană a Mării Adriatice, şi a fost extrădat în Germania trei luni mai târziu, unde a fost plasat în arest preventiv.

Editor : Ana Petrescu