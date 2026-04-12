Procuratura israeliană acceptă anularea audierii lui Benjamin Netanyahu din această săptămână, invocând „lipsa de alternativă”

Parchetul General a acceptat cererea prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a anula mărturia sa din cadrul procesului de corupție din această săptămână, scrie The Times of Israel.

Cererea lui Netanyahu de a amâna și mărturia de săptămâna viitoare va fi analizată separat, a precizat Parchetul General.

Procesul a fost suspendat din cauza războiului cu Iranul, care a izbucnit pe 28 februarie. Se preconiza reluarea acestuia astăzi, pe fondul armistițiului de două săptămâni anunțat miercuri de președintele american Donald Trump.

Procuratura Generală a Israelului a invocat ceea ce a descris drept „circumstanțele existente și lipsa de alternativă”, scrie Haaretz.

Decizia a fost anunțată într-o declarație emisă de procuratură duminică dimineață. Cererea se referă la sesiunile de audiere ale lui Netanyahu programate pentru zilele următoare în cadrul procesului său de corupție.

Vineri, apărarea lui Netanyahu a solicitat amânarea audierii sale „din motive de securitate și diplomatice de natură confidențială” și a declarat că este pregătită să continue audierea unui martor al acuzării.

