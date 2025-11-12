Live TV

Procurorii din Istanbul cer desființare principalului partid turc de opoziție, CHP. Ce motiv au invocat

Data publicării:
Turkey News, Istanbul - 26 Oct 2025
Susținători de-ai fostului primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acum încarcerat. Foto: Profimedia
Din articol
CHP respinge toate acuzațiile Încălcarea securității datelor „Dezinformare privind închiderea CHP”

Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), informează Daily Sabah. Procuratura turcă pretinde că formațiunea ar fi fost finanțată prin fonduri ilicite. Această notificare survine după ce marți a fost publicat un amplu rechizitoriu împotriva municipalității din Istanbul - condusă de opoziție - și a fostului primar, Ekrem İmamoğlu, aflat în detenție, considerat de mulți drept principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

CHP s-a confruntat cu o campanie juridică fără precedent în ultimul an, campanie despre care partidul susține că este motivată politic, însă guvernul neagă aceste acuzații.

Scrisoarea trimisă de procuratură este esențială în ancheta privind presupusa rețea criminală a fostului primar al Istanbulului, Ekrem Imamoğlu, și a unor înalți oficiali ai partidului. Imamoğlu a fost arestat în martie și se află în arest preventiv de atunci.

Potrivit declarației emise de parchet, ancheta a descoperit tentative „de manipulare a alegerilor, care sunt elemente indispensabile ale vieții politice democratice” și a solicitat luarea de măsuri în temeiul articolelor 68 și 69 din Constituția Turciei, precum și al Legii nr. 2820 privind partidele politice. Procurorii susțin că concluziile anchetei relevă încălcări sistematice ale limitelor constituționale care protejează procesele democratice.

Pe lângă scrisoarea trimisă Curții de Casație, procuratura a publicat marți un rechizitoriu de aproape 4.000 de pagini privind rețeaua și Imamoğlu, în care acuzațiile ar putea duce la o pedeapsă cu închisoarea de până la 2.430 de ani pentru primarul încarcerat. Imamoğlu se confruntă separat cu acuzații de spionaj.

Cazul se bazează pe un rechizitoriu extins întocmit împotriva a 407 suspecți, dintre care 105 rămân în detenție. Acuzațiile provin dintr-o rețea complexă de presupuse nereguli financiare, manipulare de date și corupție municipală care, potrivit anchetatorilor, a fost utilizată în beneficiul activităților politice ale CHP.

CHP respinge toate acuzațiile

CHP, între timp, respinge toate acuzațiile, în timp ce Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la putere, susține că procedurile sunt în totalitate judiciare și nu au motivații politice. „Acest caz nu este legal, ci este în întregime politic. Scopul său este de a opri CHP, care a ieșit pe primul loc la ultimele alegeri (locale), și de a bloca candidatul său la președinție”, a scris președintele CHP, Özgur Özel, pe X.

Ancheta a atras atenția națională după difuzarea unor „videoclipuri cu număratul banilor” care au circulat pe scară largă și care păreau să arate oficiali ai CHP manipulând sume mari de bani în sediul provincial al partidului din Istanbul. În urma acestor dezvăluiri, procurorii au lansat o anchetă pentru a stabili dacă fondurile proveneau din surse ilicite legate de licitații publice și contracte municipale în cadrul administrațiilor locale conduse de CHP.

Conform actului de acuzare, veniturile obținute din aceste operațiuni ilegale au fost canalizate prin intermediari și utilizate în cele din urmă pentru achiziționarea clădirii sediului provincial al CHP din Istanbul în 2019. Anchetatorii susțin că mai multe municipalități conduse de CHP, printre care Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal și Maltepe, au fost implicate în transferul de numerar neînregistrat utilizat pentru finanțarea proprietății.

Martorii care au depus mărturie în temeiul dispozițiilor privind remușcarea efectivă au afirmat că Imamoğlu a supravegheat personal tranzacția, în timp ce personalități importante ale partidului, Fatih Keleş și Mustafa Can Poyraz, au fost văzuți în imaginile de numărare a banilor gestionând numerarul. Procurorii au afirmat că aceste fonduri au fost obținute printr-o rețea de mită, constrângere și spălare de bani legată de contracte municipale și influență politică.

Încălcarea securității datelor

Actul de acuzare evidențiază, de asemenea, concluziile Centrului Național de Răspuns la Incidentele Cibernetice (USOM), care a descoperit că aplicația mobilă „Istanbul Senin”, dezvoltată de Municipalitatea Metropolitană Istanbul (IBB), a transmis ilegal datele personale ale 4,7 milioane de utilizatori către servere situate în Statele Unite și Germania.

Procurorii au declarat că datele includeau informații sensibile despre utilizatori, cum ar fi detalii despre locuri, jurnale de activitate și identificatori demografici, transferate fără permisiune, încălcând Legea privind protecția datelor cu caracter personal (KVKK).

O anchetă separată privind sistemul „IBB Hanem” a scos la iveală faptul că datele personale ale peste 11,3 milioane de cetățeni, inclusiv numere de identificare, adrese de domiciliu și informații privind votul, au fost trimise prin e-mail către o companie privată în noiembrie 2023. Autoritățile au declarat că aceste transferuri nu aveau autorizație legală și reprezentau o încălcare directă atât a reglementărilor naționale privind confidențialitatea, cât și a protocoalelor internaționale de securitate cibernetică.

Procurorii au mai menționat că Consiliul Electoral Suprem (YSK) a furnizat liste de alegători exclusiv în scopul monitorizării alegerilor, dar că aceste liste au fost partajate cu persoane neautorizate din afara echipelor oficiale ale CHP.

Datele ar fi fost analizate folosind metode de profilare psihografică pentru a viza grupuri specifice de alegători și a influența comportamentul electoral.

„Astfel de acte constituie o ingerință în libera voință a cetățenilor și pun în pericol ordinea democratică a statului”, se arată în declarație.

„CHP a finanțat operațiuni politice și a achiziționat proprietăți prin venituri provenite din activități criminale. Aceste acțiuni contravin principiilor democratice, transparenței vieții politice și statului de drept”, se adaugă în declarație.

Procurorii au subliniat că acuzațiile nu se limitează la abateri individuale, ci reflectă un efort organizat de a crea mecanisme financiare care ar putea modifica rezultatele electorale.

„Dezinformare privind închiderea CHP”

Între timp, parchetul a respins acuzațiile potrivit cărora CHP ar urma să fie închis.

Într-o declarație publicată de Parchetul General, s-a subliniat că în unele publicații din mass-media sociale și vizuale au apărut știri care dezinformau, care susțineau că actul de acuzare anunțat public marți și scrisoarea adresată Parchetului General al Curții Supreme cereau închiderea CHP.

„Scrisoarea noastră constituie doar o notificare, din obligația legală, către Curtea Supremă de Apel cu privire la unele nereguli financiare ale partidului menționat.”

 

