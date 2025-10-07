Live TV

Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple

Data publicării:
Apple Siri
Foto: Profimedia

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze, transmite Reuters.

Investigaţia, dezvăluită iniţial de publicaţia Politico, a fost încredinţată unei unităţi de poliţie specializate în criminalitate informatică.

Plângerea a fost depusă de Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH) şi are la bază acuzaţiile cercetătorului Thomas Le Bonniec, care susţine că Apple ar fi colectat, înregistrat şi analizat conversaţiile utilizatorilor cu Siri fără consimţământul acestora, notează News.ro.

„Deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar: drepturile fundamentale contează şi există organizaţii şi persoane hotărâte să le apere”, a declarat Le Bonniec pentru Reuters.

Apple a răspuns că a întărit măsurile de confidenţialitate pentru Siri începând din 2019 şi din nou în acest an. Compania a precizat că datele colectate nu sunt partajate cu agenţi de marketing şi nu sunt vândute către publicitari, făcând trimitere la o postare oficială din ianuarie în care reitera angajamentul său pentru protejarea vieţii private a utilizatorilor.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
3
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe...
fiu isi tine mama de mana
Orașul din România care oferă ceasuri cu buton de urgență oamenilor...
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.
Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor...
Ultimele știri
„Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război
Craiova, orașul extremelor. Cum arată străzile de la periferie după fiecare ploaie torențială. „Umblăm cu cizme, cu pungi legate”
Când sunt Moșii de toamnă 2025: Ce alimente nu trebuie să lipsească din pomana oferită de Sâmbăta Morților, conform preotului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sebastien Lecornu
Macron îi dă două zile lui Lecornu să formeze Guvernul și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec
Sebastien Lecornu
Lecornu, „spanacul politicienilor”. Ce alți lideri politici au stat extrem de puțin la putere (POLITICO)
Sebastien Lecornu
Premierul francez și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când și-a desemnat membrii cabinetului
Sébastien Lecornu
Premierul francez Sébastien Lecornu are cabinetul pe care și-l dorește. AFP: „Un guvern care s-ar putea să nu reziste mult”
antoni-lallican-1140x570
Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai...
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Cu cât vor crește pensiile până în 2030. Câți bani ar putea primi un pensionar care acum ia 1.281 de lei
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos