Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze, transmite Reuters.

Investigaţia, dezvăluită iniţial de publicaţia Politico, a fost încredinţată unei unităţi de poliţie specializate în criminalitate informatică.

Plângerea a fost depusă de Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH) şi are la bază acuzaţiile cercetătorului Thomas Le Bonniec, care susţine că Apple ar fi colectat, înregistrat şi analizat conversaţiile utilizatorilor cu Siri fără consimţământul acestora, notează News.ro.

„Deschiderea unei anchete penale transmite un mesaj clar: drepturile fundamentale contează şi există organizaţii şi persoane hotărâte să le apere”, a declarat Le Bonniec pentru Reuters.

Apple a răspuns că a întărit măsurile de confidenţialitate pentru Siri începând din 2019 şi din nou în acest an. Compania a precizat că datele colectate nu sunt partajate cu agenţi de marketing şi nu sunt vândute către publicitari, făcând trimitere la o postare oficială din ianuarie în care reitera angajamentul său pentru protejarea vieţii private a utilizatorilor.

Editor : B.E.