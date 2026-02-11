Live TV

Procurorul general al SUA, acuzat că a „muşamalizat” cazul Epstein. Cum se apără Pam Bondi

Data publicării:
Pam Bondi
Pam Bondi, Procurorul General SUA. Foto: Profimedia

Aleşii democraţi din Congresul american au acuzat-o, miercuri, pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, că a „muşamalizat” cazul Epstein. Aceștia reclamă nerespectarea legii care obligă administraţia Trump să fie pe deplin transparentă în legatură cu acest dosar exploziv din punct de vedere politic, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Nu arătaţi prea multă grijă pentru victime, doamnă procuror general, fie că este vorba despre victime ale reţelei de exploatare a lui Epstein sau victime ale violenţei guvernamentale mortale împotriva cetăţenilor americani din Minneapolis”, a declarat Jamie Raskin, principalul membru al comisiei judiciare a Camerei Reprezentanţilor, la începutul audierii dnei Bondi de către această comisie.

El a făcut referire la doi protestatari care demonstrau împotriva Serviciului de Imigraţie şi Control Vamal (ICE), ucişi în ianuarie de agenţi federali.

„Luaţi partea autorilor infracţiunilor şi ignoraţi victimele. Acesta va fi bilanţul dumneavoastră, dacă nu vă schimbaţi rapid cursul. Conduceţi o muşamalizare masivă a cazului Epstein de către Departamentul de Justiţie”, a continuat congresmanul democrat.

În ceea ce priveşte „cele peste trei milioane de pagini” din dosarul Epstein publicate pe 30 ianuarie de către Departamentul de Justiţie al SUA, „aţi cenzurat numele exploatatorilor şi complicilor, aparent pentru a-i scuti de jenă şi discreditare, ceea ce este exact opusul a ceea ce v-a ordonat legea să faceţi”, a subliniat Raskin.

Procurorul general a aparat publicarea documentelor de către departamentul său.

„Mi-am petrecut întreaga carieră luptând pentru victime şi voi continua să o fac”, a afirmat ea, spunând că îi pare „profund rău” pentru toate victimele, în special pentru cele ale lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual care a murit în închisoare în august 2019 în aşteptarea procesului său pentru exploatare sexuală.

Documentele publicate pe 30 ianuarie nu conţin elemente noi care ar putea duce la alte urmăriri penale, a afirmat
procurorul general adjunct Todd Blanche.

Administraţia Trump şi-a îndeplinit obligaţia, impusă printr-o lege adoptată în noiembrie de Congresul SUA, de a fi pe deplin transparentă în aceasta chestiune, a declarat Blanche, fostul avocat personal al lui Donald Trump.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Digi Sport
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari americani
Forţele americane se retrag de la baza Al-Tanf din Siria
Abelardo de la Espriella
Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA
emmanuel macron
A face din Europa o „putere independentă” este „singura” soluţie, declară Emmanuel Macron
Donald Trump
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin
mark rutte nato 4
Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA”
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din...
Augustin Zegrean, fost președinte CCR
Zegrean, după a cincea amânare la CCR privind pensiile magistraților...
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat...
volodimir zelenski la birou
Nu am de gând să convoc alegeri și referendum la sfârșitul acestei...
Ultimele știri
Ciolacu îl acuză pe Bolojan că a făcut „o şmecherie contabilicească” pentru reducerea deficitului. „Ca să fie salvatorul României”
Europa trebuie să ia „decizii puternice” pentru a evita declinul economic. Avertismentul lansat de Friedrich Merz
Șantaj orchestrat din penitenciar: Trei prieteni ai unui agresor sexual, reținuți după ce au intimidat victima de 15 ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Arbitrul de fotbal care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost victima unei agresiuni. Trei bărbați l-au...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de „dubla” cu FCSB! Steven Nsimba, out pentru derby-ul din...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online