Procurorul Karim Khan, din dosarul lui Rodrigo Duterte, recuzat de Curtea Penală Internațională

Judecătorii Curţii Penale Internaţionale (CPI) l-au recuzat miercuri pe procurorul general Karim Khan, invocând „o suspiciune rezonabilă de conflict de interese”, în dosarul în care fostul preşedintele filipinez Rodrigo Duterte este acuzat de crime împotriva umanităţii.

Această decizie nu ar trebui să aibă efect asupra continuării dosarului, dat fiind că procurorul general Khan este în prezent în concediu administrativ din cauza unei anchete asupra lui pentru agresiune sexuală, scrie Agerpres, care citează AFP.

Duterte este vizat în faţa CPI de trei plângeri pentru crimă împotriva umanităţii din cauza implicării sale în crimele comise în 'războiul împotriva drogurilor' decis de fostul preşedinte şi care ar fi făcut mii de victime.

Apărarea fostului preşedinte filipinez ceruse recuzarea lui Khan cu argumentul că acesta reprezentase ca avocat presupuse victime ale lui Duterte înainte de a prelua funcţia de procuror general la CPI.

Deşi Camera de apel a CPI 'consideră că conflictul de interes actual nu a fost demonstrat (...) mai mulţi factori pot ridica o suspiciune rezonabilă', au arătat judecătorii.

Recuzarea lui Khan intervine la câteva zile după ce CPI a hotărât menţinerea în detenţia a lui Duterte, în vârstă de 80 de ani, în aşteptarea deciziei dacă acesta este apt să fie judecat.

Editor : B.E.