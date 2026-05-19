Producătorii auto germani analizează oportunitățile din domeniul apărării pe fondul consolidării militare a Europei

Producătorii auto germani Mercedes-Benz și Volkswagen explorează oportunități în sectorul apărării, pe fondul creșterii cheltuielilor militare la nivel european, directorul executiv al Mercedes-Benz afirmând că producătorul auto ar fi dispus să se implice dacă acest lucru ar avea „sens din punct de vedere comercial”, scrie TVPWorld.

„Lumea a devenit un loc mai imprevizibil și cred că este absolut clar că Europa trebuie să-și consolideze profilul în domeniul apărării”, a declarat Ola Källenius pentru Wall Street Journal vineri.

„Dacă am putea juca un rol pozitiv în acest sens, am fi dispuși să o facem”, a adăugat acesta.

Källenius a spus că orice operațiuni legate de apărare ar rămâne probabil „o parte minoră” a afacerii Mercedes-Benz în comparație cu producția de vehicule, dar ar putea deveni „o nișă în creștere” care să contribuie la venituri.

Comentariile se adaugă semnalelor că giganții industriali germani iau în calcul un rol mai important în consolidarea apărării europene, pe măsură ce guvernele majorează bugetele militare în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina și a preocupărilor crescânde privind securitatea.

Volkswagen a fost, de asemenea, asociat cu potențiale proiecte de producție în domeniul apărării: compania a prezentat prototipuri de vehicule militare și se află în discuții cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems privind conversia fabricii sale din Osnabrück pentru a produce componente pentru sisteme de apărare antirachetă, deși afirmă că nu intenționează să fabrice rachete propriu-zise.

Între timp, compania germană de apărare Rheinmetall și-a extins parteneriatele cu firme industriale, inclusiv o cooperare anunțată recent cu Deutsche Telekom pentru a dezvolta un „scut de protecție” anti-drone care integrează senzori, rețele securizate și efectori anti-drone pentru a proteja infrastructura critică.

Mercedes-Benz are deja o expunere limitată în sectorul apărării prin variantele militare ale vehiculelor sale din Clasa G și prin participația sa la Daimler Truck, a cărei gamă de produse include camioane de uz militar și vehicule logistice, mai scrie TVPWorld.

