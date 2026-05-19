Live TV

Producătorii auto germani analizează oportunitățile din domeniul apărării pe fondul consolidării militare a Europei

Data publicării:
S-Class Assembly At Mercedes-Benz Plant
FOTO: Getty Images

Producătorii auto germani Mercedes-Benz și Volkswagen explorează oportunități în sectorul apărării, pe fondul creșterii cheltuielilor militare la nivel european, directorul executiv al Mercedes-Benz afirmând că producătorul auto ar fi dispus să se implice dacă acest lucru ar avea „sens din punct de vedere comercial”, scrie TVPWorld.

„Lumea a devenit un loc mai imprevizibil și cred că este absolut clar că Europa trebuie să-și consolideze profilul în domeniul apărării”, a declarat Ola Källenius pentru Wall Street Journal vineri.

„Dacă am putea juca un rol pozitiv în acest sens, am fi dispuși să o facem”, a adăugat acesta.

Källenius a spus că orice operațiuni legate de apărare ar rămâne probabil „o parte minoră” a afacerii Mercedes-Benz în comparație cu producția de vehicule, dar ar putea deveni „o nișă în creștere” care să contribuie la venituri.

Comentariile se adaugă semnalelor că giganții industriali germani iau în calcul un rol mai important în consolidarea apărării europene, pe măsură ce guvernele majorează bugetele militare în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina și a preocupărilor crescânde privind securitatea.

Volkswagen a fost, de asemenea, asociat cu potențiale proiecte de producție în domeniul apărării: compania a prezentat prototipuri de vehicule militare și se află în discuții cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems privind conversia fabricii sale din Osnabrück pentru a produce componente pentru sisteme de apărare antirachetă, deși afirmă că nu intenționează să fabrice rachete propriu-zise.

Între timp, compania germană de apărare Rheinmetall și-a extins parteneriatele cu firme industriale, inclusiv o cooperare anunțată recent cu Deutsche Telekom pentru a dezvolta un „scut de protecție” anti-drone care integrează senzori, rețele securizate și efectori anti-drone pentru a proteja infrastructura critică.

Mercedes-Benz are deja o expunere limitată în sectorul apărării prin variantele militare ale vehiculelor sale din Clasa G și prin participația sa la Daimler Truck, a cărei gamă de produse include camioane de uz militar și vehicule logistice, mai scrie TVPWorld.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
vlad turcanu fb
2
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
3
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Călătorie tren
Călătoriile cu trenul câştigă teren în Europa. Țările UE în care popularitatea acestui mijloc de transport a crescut
Angela Merkel
Angela Merkel critică UE pentru că nu poartă dialog cu Rusia. „Nu este suficient ca președintele SUA să mențină contactul”
cloud computing shown in hand cloud technology data storage, data transfer, network and internet service concept, internet storage network technology
Șeful serviciilor secrete finlandeze avertizează că Europa s-ar putea să nu se elibereze niciodată de dependența de tehnologia străină
Digitalkonferenz re:publica 2026 in Berlin
Angela Merkel regretă că Germania are mai puține mașini electrice decât China. Apariție publică rară la Berlin
Poland Government, Warsaw - 12 May 2026
Premierul polonez nu vrea o alianță „în genunchi” cu SUA. „Securitatea transatlantică depinde de încrederea reciprocă”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Războiul ruso-ucrainean, marcat de o cursă a atacurilor la distanță...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Dispariția „scutului” Orban și atacul Rusiei în Transcarpatia...
ciprian ciucu
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe...
Ultimele știri
Elveția va deschide dosarele secrete privindu-l pe „Îngerul Morții” de la Auschwitz, Josef Mengele
Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a: Elevii susțin astăzi proba la Limbă și comunicare. Cum sunt structurate cerințele
Prima bombă aeriană ghidată a Ucrainei a trecut testele și este gata de utilizare în luptă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul...
Fanatik.ro
Scenariu fabulos! Cum poate să fie Universitatea Craiova cap de serie în turul 3 şi play-off-ul Champions...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Șeful numit de PSD care a transformat o autoritate de stat în propria moșie. Nota de plată achitată de...
Adevărul
Se schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: vor fi emise doar la cursul BNR
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei
Newsweek
Cum poți pierde dreptul la alocația pentru copii? Care tineri primesc alocație și după 18 ani?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...