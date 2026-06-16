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Producătorul auto Renault va produce „pe scară largă” drone kamikaze, în parteneriat cu Thales

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drona toutatis
Dronă Toutatis. Foto: Profimedia
Din articol
Comandă fermă pentru aceste drone

Constructorul auto francez Renault şi grupul francez de apărare Thales au anunţat marţi un parteneriat pentru dezvoltarea şi producţia în serie a dronei kamikaze Toutatis, cu un obiectiv de 1.000 de unităţi pe lună în 2027, transmite AFP.

Obiectivul este crearea unei industrii franceze capabile să producă pe scară largă acest tip de armament, care a devenit esenţial în conflictele actuale, au declarat cele două companii într-un comunicat de presă comun.

Renault va contribui cu procesele sale de producţie în masă cu termene scurte de livrare, în timp ce Thales va furniza tehnologia militară, inclusiv muniţii operate de la distanţă şi comunicaţii securizate, notează AFP, citată de Agerpres.

„Ne-am dat seama că, dacă vrem să producem rapid în cantităţi mari, companiile industriale erau probabil mai bine poziţionate decât Thales”, a explicat directorul grupului de apărare, Patrice Caine, la Salonul de apărare Eurosatory, care reuneşte peste 2.600 de expozanţi lângă Paris, între 15 şi 19 iunie. „Ne-am orientat rapid către Grupul Renault, deoarece cele două companii sunt perfect complementare”, a adăugat directorul Thales.

„Renault aduce capacitatea de a crea produse la costuri mai bune decât cele ale unei companii de apărare şi de a fabrica pe scară largă”, a declarat CEO-ul producătorului auto, Francois Provost.

Comandă fermă pentru aceste drone

Drona Toutatis, până acum un prototip al Thales, poate fi transportată de un soldat sau desfăşurată din vehicule, aeronave sau nave. Rezistentă la bruiaj electronic, poate distruge vehicule blindate şi poate opera în roiuri cu alte drone, decizia finală de tragere rămânând sub control uman, potrivit Thales.

Cele două companii au prezentat luni la Eurosatory vehiculul tactic 4 Troop. Acest vehicul va fi construit folosind vehicule Renault standard echipate cu tehnologii Thales. 4 Troop va integra drone, senzori şi comunicaţii securizate pentru a servi drept post de comandă mobil.

Aceasta este o nouă incursiune a Renault în sectorul apărării, după anunţul de parteneriat cu Turgis Gaillard pentru proiectul Chorus: o dronă mare capabilă să transporte o încărcătură explozivă importantă. Dronele Chorus vor fi fabricate la uzina Renault din Le Mans (vestul Franţei) începând din acest an.

Potrivit ziarului Le Parisien, Agenţia guvernamentală franceză responsabilă cu achiziţiile de tehnică militară (DGA) a plasat deja o comandă fermă pentru aceste drone în valoare de 90 de milioane de euro, sumă pe care Renault nu a confirmat-o. 

Editor : Liviu Cojan

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