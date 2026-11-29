Rheinmetall adoptă o abordare mai „prudentă” după ce producătorul german de armament a pierdut un contract important pentru construirea navelor de război F126 destinate armatei țării, care ar fi reprezentat cea mai mare comandă a Rheinmetall de la al Doilea Război Mondial încoace, scrie CNBC.

Producătorul de tancuri și muniție se așteaptă acum la vânzări cuprinse între 33 și 37 de miliarde de euro (între 36,2 și 40,6 miliarde de dolari) până în 2030, în scădere față de previziunea anterioară de aproximativ 45 de miliarde de euro, a comunicat acesta investitorilor în cadrul evenimentului „Capital Markets Day”, desfășurat vineri.

Această orientare include o „abordare mai prudentă” pentru diviziile sale de sisteme de vehicule de mari dimensiuni, arme și muniție.

Decizie strategică menită să creeze o „rezervă”

CEO-ul Armin Papperger a declarat că reducerea cu 2 miliarde de euro a țintei de vânzări pentru 2030 în ceea ce privește divizia de sisteme de vehicule a fost o decizie strategică menită să creeze o „rezervă” împotriva potențialelor întârzieri ale proiectelor și a întreruperilor lanțului de aprovizionare, mai degrabă decât o reflectare a pierderii unor contracte suplimentare sau a slăbirii cererii.

Aceasta vine în urma unei reduceri a previziunilor pentru întregul an 2026 de la începutul acestei luni, care a determinat o scădere a acțiunilor cu 16%, compania invocând întârzieri la contractele militare și la livrările de muniție.

„Oportunitatea nu s-a schimbat; s-a schimbat modul în care ne planificăm pentru aceasta”, a declarat Rheinmetall într-o prezentare a companiei.

„Devenim mai prudenți, păstrându-ne totodată agilitatea pe o piață dinamică”, a precizat compania, subliniind un „nou nivel normal de prudență și o ambiție recalibrată” pe termen mediu.

Acțiunile au crescut cu 4% în tranzacțiile de la mijlocul dimineții, pe fondul unei evoluții pozitive a sectorului european al apărării.

Eforturile guvernelor europene de reînarmare pe fondul războiului din Ucraina

Rheinmetall și industria de apărare în ansamblu au beneficiat masiv de eforturile guvernelor europene de reînarmare pe fondul războiului din Ucraina și al garanțiilor de securitate incerte din partea SUA. Pe măsură ce guvernele își intensifică cheltuielile militare pentru a îndeplini obiectivele de cheltuieli majorate ale NATO, companiile din domeniul apărării înregistrează o creștere a portofoliului de comenzi, dar se confruntă totodată cu dificultăți în a face față cererii în creștere.

Deși acțiunile Rheinmetall au înregistrat, în medie, creșteri de trei cifre între 2022 și 2025, acestea au scăzut cu 49% de la începutul anului până în prezent. Referindu-se în mod specific la piețele de capital, Papperger a declarat că înțelege dezamăgirea, dar că pierderea contractului major pentru F126 a fost „o chestiune politică”.

„Guvernul a luat această decizie, iar ministrul a luat acea decizie”, a spus el.

Alte obstacole pentru Rheinmetall în 2026 au fost o explozie la o fabrică de muniție din Murcia, Spania, în ianuarie, și întârzierile înregistrate de proiectul german Arminius, un program major de achiziții militare pentru vehiculele blindate Boxer, care se preconizează acum că va fi pus în funcțiune anul viitor.

Papperger a afirmat că întârzierile s-au datorat negocierilor privind prețurile cu guvernul. „Aș putea obține contractul imediat dacă aș reduce prețurile”, a spus el.

„Luptăm din greu pentru a obține acest contract și ne străduim nu doar să-l obținem, ci și să-l facem profitabil.”

Editor : M.C