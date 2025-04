Profesoară din SUA acuzată că a abuzat sexual un elev de 15 ani. Ce au găsit procurorii în telefonul băiatului: era „obsedată”

O profesoară de 44 de ani din New Jersey a fost acuzată că a abuzat sexual un elev de 15 ani, cu care a schimbat peste 25.000 de mesaje explicite, inclusiv fotografii și videoclipuri, potrivit The Independent. Femeia a fost descrisă de procurori drept „obsedată” de adolescent.

Femeia de 44 de ani, care era profesoară de educație specială, este acuzată că a abuzat un băiat de 15 ani începând de la începutul anului trecut. Ea fusese arestată anterior, în iunie 2024.

După ce băiatul a predat telefonul său autorităților, poliția a descoperit peste 25.000 de mesaje cu fotografii și videoclipuri explicite între el și profesoară, potrivit publicației Asbury Park Press.

Unul dintre elementele-cheie din anchetă este un videoclip în care cei doi apar întreținând un act sexual.

Adolescentul le-a spus anchetatorilor că relația sexuală dintre cei doi a început în ianuarie 2024 și că au avut loc întâlniri atât în locuința profesoarei, cât și în hoteluri.

Autoritățile au reușit să verifice cele relatate, analizând datele de pe telefoanele mobile și istoricul financiar, a declarat procuroarea Danielle Zanzuccki.

Suspiciunile au apărut inițial când colegii profesoarei de la Freehold Intermediate au observat că aceasta îi aducea mâncare băiatului și stătea zilnic cu el la prânz în clasă, a precizat Zanzuccki.

Zanzuccki, care conduce Biroul pentru Victime Speciale, a mai spus, într-o audiere din iulie 2024, că Havemann-Niedrach era „obsedată” de adolescent.

O altă profesoară a declarat că a văzut-o atingându-l pe băiat pe spate, gât și picior și a descris interacțiunea dintre cei doi drept „flirt”, potrivit relatărilor Zanzuccki citate de Asbury Press.

Un director adjunct a sesizat poliția la începutul lunii iunie 2024.

Mai târziu, pe măsură ce ancheta a avansat, mama adolescentului le-a spus anchetatorilor că era îngrijorată de comportamentul retras al fiului ei.

Potrivit surorii băiatului, acesta stătea frecvent în mașina profesoarei și pierdea nopțile pe telefonul mobil. De asemenea, băiatul i-ar fi spus unui prieten că are o relație cu o profesoară, relatează Asbury Press.

Totuși, când a fost confruntat cu acuzațiile, adolescentul a negat totul și a încercat să distragă atenția spunând că, de fapt, se întâlnea cu fiica profesoarei.

Ulterior, polițiștii au descoperit volumul imens de mesaje de pe telefonul acestuia.

Câteva zile mai târziu, mama băiatului a contactat autoritățile, spunând că fiul ei i-a mărturisit că a avut o relație sexuală cu profesoara, care era cu 30 de ani mai în vârstă.

Băiatul a fost dus la spital pentru evaluare, din cauza îngrijorărilor legate de starea sa de sănătate mintală, a transmis Zanzuccki.

La a doua apariție în fața instanței, în august 2024, profesoara a fost însoțită de soțul ei și de părinții vârstnici, care au asistat în tăcere la ședința de judecată, potrivit Jersey Shore Online.

Înainte ca acuzațiile să devină publice, Havemann-Niedrach era activă în comunitate. În 2017, a fost una dintre cele zece femei tinere premiate de organizația Girl Scouts of the Jersey Shore cu titlul „Femei fenomenale sub 40 de ani”, potrivit publicației.

Ulterior, organizația a rupt orice legătură cu ea.

„Dorim să precizăm cât se poate de clar că doamna Havemann-Niedrach nu mai are nicio asociere cu Girl Scouts of the Jersey Shore.”

Ea a fost eliberată din închisoarea din Monmouth County în iulie și plasată în arest la domiciliu, potrivit Asbury Press.

Femeii i s-a interzis, prin ordin judecătoresc, să aibă contact cu minori, cu excepția celor două fiice ale sale.

După arestare, soțul ei, Eric Niedrach, a lansat o campanie de strângere de fonduri numită „Ajutați-ne să păstrăm normalitatea”, pentru a sprijini familia, însă nu a avut succes: doar 75 de dolari din cei 4.000 ceruți au fost donați până în prezent.

Femeia are interdicție de a folosi calculatoare sau alte dispozitive electronice, pentru a elimina orice posibilitate de a lua legătura cu adolescentul.

Ancheta este în desfășurare.

