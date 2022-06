Programul Alimentar Global taie fonduri pentru milioane de oameni înfometați, din cauza războiului din Ucraina

Programul Alimentar Global al ONU a anunțat, marți, că suspendă ajutoare umanitare pentru 1,7 milioane de oameni din Sudanul de Sud, din cauza faptului că războiul din Ucraina consumă o cantitate disproporționată de fonduri, relatează The Guardian. Agenția ONU intenționa să livreze și în acest an ajutoare pentru peste șase milioane de oameni aflați sub pragul sărăciei și la un risc sever de foamete, la fel ca în 2021, deși rațiile urmau să fie mai reduse. Din cauza războiului din Ucraina, însă, agenția a anunțat că va implementa un „triaj umanitar”, pentru a prioritiza ajutarea a 4,5 milioane dintre cei mai vulnerabili oameni.

„Este o tăiere drastică pentru că e o treime din totalul de oameni despre care știm că au nevoie de asistență alimentară, dar a trebuit să facem un triaj, dacă putem să-i spunem așa.

A trebuit să luăm o decizie legat de cei pe care putem să continuăm să-i ajutăm și de cei pentru care putem suspenda asistența, nu pentru că nu au nevoie de ea, ci pentru că ei mai pot supraviețui”, a spus Marwa Awad, purtătoarea de cuvânt a WFP, la Juba, capitala Sudanului de Sud.

Awad a spus că este îngrijorată pentru cei 1,7 milioane de oameni care au fost deconectați de la asistența Programului Alimentar Global.

„Ei nu au siguranță alimentară. Dacă ajutoare nu vor veni pentru ei, ei vor aluneca și mai mult în jos pe scala foametei.

Dacă acești oameni nu primesc alimente în mod regulat, lucrurile se vor înrăutăți tot mai mult, iar ei se vor alătura fraților lor care privesc moarte în ochi în fiecare zi”, a adăugat Awad.

Situație catastrofală în Sudanul de Sud

WFP a anunțat că taie fonduri și pentru mesele gratuite acordate pentru 178.000 dintre cei mai săraci copii. Conform lui Awad, părinții acestora urmează să-i scoată de la școală și să-i pună la muncă, în urma deciziei de a suspenda programul de mese.

Ea a adăugat că a fost raportat inclusiv un caz de căsătorie infantilă, un efect secundar frecvent al crizelor umanitare.

Sudanul de Sud este o țară lovită de multiple crize și a intrat într-un război civil sângeros la puțin timp de la declararea independenței în 2011. Pe lângă conflictul armat, țara africană se confruntă frecvent cu inundații severe sau cu secete localizate puternice.

Războiul lui Putin a lovit în cei mai vulnerabili oameni de pe planetă

Aceste presiuni au fost amplificate semnificativ de invazia rușilor în Ucraina în mai multe feluri – în primul rând prin reducerea semnificativă a ajutoarelor umanitare, care acum sunt redirecționate pentru a satisface nevoile uriașe ale Ucrainei invadate – „Donatorii nu mai sprijină în mod activ Sudanul de Sud, având în vedere criza din Ucraina”, a precizat Awad.

Pe lângă pierderea ajutoarelor umanitare, Sudanul de Sud este lovit și de criza cerealelor, provocată tot de războiul din Ucraina, care a închis multiple rute comerciale de export de cereale și a micșorat producția agricolă a acestei țări. Producția agricolă a Ucrainei este esențială pentru ajutarea țărilor sărace precum Sudanul de Sud.

Citiți și: Planul lui Putin pentru destabilizarea UE prin înfometarea Asiei și Africii. „Zeci de milioane de oameni vor muri de foame”

Un alt efect este creșterea prețurilor la alternative, precum sorgul și porumbul. Awad spune că prețurile la aceste produse agricole au crescut cu 59% în Sudanul de Sud.

„În piețe, familiile merg de la o tarabă la alta în căutare de sorg. Când aud cât de mari sunt prețurile, ei pleacă acasă la fel de flămânzi”, mai spus Awad.

Creșterea accelerată a prețurilor la combustibili este, de asemenea, o sursă de probleme pentru Sudanul de Sud și alte țări extrem de sărace – într-o țară în care mai puțin de 2% dintre drumuri sunt pavate, costurile transportului de alimente cresc și ele masiv.

În total, WFP spune că are nevoie de o sumă adițională de 426 milioane de dolari pentru a-și restabili programul intenționat de ajutor alimentar pentru următoarele șase luni.

Cea mai recentă evaluare a arătat că 7,74 de milioane de oameni din Sudanul de Sud se vor confrunta cu foamete acută în perioada sezonului slab, iar 1,3 milioane de copii vor fi subnutriți.

Printre cei 4,5 milioane de oameni care vor continua să primească ajutoarele WFP se numără și 87.000 care trăiesc deja în condiții catastrofale de foamete.

