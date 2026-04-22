Programul iranian de producție a dronelor este afectat, dar rămâne periculos, avertizează experții ucraineni

Dronă Shahed în zbor pe fundalul unui cer cu nori
Dronă Shahed, de producție iraniană Foto: Profimedia
Ce informații a obținut Ucraina despre dronele iraniene? Cât de mare este amenințarea reprezentată de dronele iraniene în prezent Cum au evoluat dronele Iranului Sunt navele americane din Golf în pericol?

Iranul își păstrează capacitatea de a lansa atacuri masive cu drone care pot „străpunge apărarea aeriană”, în ciuda pagubelor suferite în timpul războiului cu SUA și Israelul, afirmă șeful unui centru de securitate ucrainean, scrie Sky News.

Flotele de drone Shahed ale Teheranului au fost pe deplin expuse în timpul conflictului – același model care a fost folosit cu efecte devastatoare de forțele ruse în Ucraina.

Analiștii ucraineni le studiază de când au fost lansate pentru prima dată asupra orașelor lor.

„Acest lucru a transformat linia frontului ucrainean într-un «laborator viu» pentru testarea dronelor Shahed și a îmbunătățirilor aduse acestora și, astfel, într-o sursă esențială de cunoștințe despre amenințările viitoare la adresa Ucrainei și a partenerilor săi”, declară Serhii Kuzan, președintele Centrului ucrainean pentru Securitate și Cooperare, pentru Sky News.

Ce informații a obținut Ucraina despre dronele iraniene?

Serviciile de informații ucrainene și alte agenții au analizat dronele doborâte și au documentat orice modificări aduse designului lor sau originea componentelor lor, spune Kuzan.

„Acest lucru are ca scop principal contracararea mai eficientă a acestor drone pe câmpul de luptă; identificarea companiilor occidentale și asiatice și a lanțurilor de aprovizionare pentru componentele electronice utilizate în dronele iraniene operate de Rusia; și demonstrarea partenerilor că dronele iraniene desfășurate împotriva Ucrainei reprezintă aceeași amenințare și pentru ei.”

„Este important pentru a înțelege dezvoltarea tehnologică a Iranului și transferul acestor tehnologii către Rusia”, spune el.

„Deoarece Kremlinul a obținut drone din Iran pentru atacurile împotriva Ucrainei, proiectele iraniene au fost transferate ulterior către Rusia, iar inginerii iranieni i-au ajutat pe ruși să înființeze linii de producție pentru dronele „Shahed” în regiunea rusă Tatarstan.”

Cât de mare este amenințarea reprezentată de dronele iraniene în prezent

Iranul a demonstrat capacitatea de a produce în serie drone pe care le poate trimite apoi împotriva inamicilor săi.

La începutul războiului, Teheranul lansa sute de drone pe zi, spune Kuzan.

Dar acum, această capacitate s-ar putea să fi scăzut.

„În timp ce în prima săptămână Iranul lansa între 100 și 800 de drone pe zi, la începutul lunii aprilie această cifră a scăzut la o medie de 50–100 de drone pe zi.”

Dar el adaugă: „În ciuda scăderii utilizării dronelor, Teheranul își păstrează capacitatea de a efectua atacuri masive, care pot încă să străpungă apărarea aeriană a aliaților din Orientul Mijlociu.”

„De asemenea, merită menționat faptul că Iranul își folosește experiența și componentele tehnologice rusești pentru a-și moderniza dronele.”

Cum au evoluat dronele Iranului

UAV-urile (vehicule aeriene fără pilot) au fost îmbunătățite astfel încât să fie mai rezistente la măsurile de război electronic, ceea ce le face mai greu de doborât, spune Kuzan.

„Shahed-238 merită o atenție specială — o versiune cu propulsie cu reacție a dronei Shahed, pe care Iranul a prezentat-o public în 2023.

„Drona este echipată cu un motor turbojet chinezesc Telefly JT80. În comparație cu UAV-urile cu elice, o astfel de platformă este mai dificil de interceptat datorită vitezei sale mai mari și timpului de reacție mai scurt necesar sistemelor de apărare.”

Sunt navele americane din Golf în pericol?

Distrugerea sistematică a unei mari părți din odinioară lăudata Flotă a Mării Negre a Rusiei a pus în lumină succesul programului avansat de drone maritime al Ucrainei.

Și, deși poate exista o amenințare la adresa navelor americane din apropierea Iranului, aceasta nu este de aceeași magnitudine, spune Kuzan.

„Această amenințare vizează în primul rând navele civile, în special petrolierele care părăsesc Golful Persic. Deoarece lovirea unui petrolier, care este neprotejat, este o sarcină mai simplă.”

În plus, atacurile asupra petrolierelor prezintă riscul de scurgeri de petrol și de poluare a apei, ceea ce ar putea fi, de asemenea, un mijloc de exercitare a presiunii de către regimul din Iran, explică Kuzan.

