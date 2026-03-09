Proiect de lege în Ungaria pentru a permite autorităţilor să mai reţină aurul şi banii confiscaţi de la ucraineni

Partidul Fidesz, aflat la guvernare în Ungaria, a propus ca autorităţile să păstreze timp de două luni aurul şi banii confiscaţi săptămâna trecută din vehiculele a două bănci ucrainene, în aşteptarea unei anchete privind sechestrul, pe care Ucraina îl consideră furt, relatează Reuters.

Propunerea a fost înaintată parlamentului ungar luni şi ar putea fi votată într-un proces accelerat marţi.

Relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina, deja tensionate din cauza legăturilor strânse ale premierului ungar Viktor Orban cu Rusia, au atins un nou minim săptămâna trecută, când Ungaria a reţinut şapte ucraineni, care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar şi aur, sub suspiciunea de spălare de bani.

Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajaţi ai băncilor implicaţi într-un transfer legitim pentru a pune presiune pe Ucraina să reia transporturile de petrol suspendate. Ungaria a declarat ulterior că îi va expulza pe ucraineni, iar aceştia au trecut graniţa în Ucraina vineri seară, notează Reuters, citată de Agerpres.

Banii şi aurul au rămas însă în Ungaria, iar prim-ministrul Viktor Orban a declarat sâmbătă că „ne vom ocupa de soarta banilor confiscaţi odată ce vom şti despre ce este vorba”.

„Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această sumă uriaşă de bani”, a declarat Orban la un eveniment de campanie pentru alegerile parlamentare din aprilie, la care se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani.

Duminică, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a declarat că Ucraina a cerut restituirea imediată a banilor şi a aurului şi a numit acţiunile Ungariei un „act fără precedent de banditism de stat şi extorcare”.

„Aceşti bani nu aparţin Ungariei sau guvernului său. Sunt deţinuţi de banca de stat a Ucrainei, Oschadbank, şi, prin urmare, de contribuabilii ucraineni”, a transmis Sîbiga pe platforma X.

Ministerul de Externe al Ucrainei a acuzat luni Ungaria că încalcă drepturile cetăţenilor săi, ţinându-i încătuşaţi timp de 28 de ore, confiscându-le bunurile personale şi neacordându-le îngrijiri medicale adecvate.

Proiectul de lege depus luni în parlamentul ungar propune ca banii şi aurul să rămână în Ungaria pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care autoritatea fiscală efectuează „colectarea de informaţii sub acoperire” cu privire la caz.

Proiectul de lege prevede că ancheta trebuie să clarifice originea şi destinaţia activelor, precum şi „identitatea curierilor şi posibilele lor legături cu organizaţii criminale sau teroriste, precum şi consecinţele operaţiunii de transport pentru securitatea naţională a Ungariei”.

Editor : Liviu Cojan