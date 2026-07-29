Proiectantul dronei rusești Ovod, folosită pe frontul din Ucraina, a fost rănit într-o tentativă de asasinat în estul Rusiei

Un antreprenor rus care proiectează dronele Ovod, folosite în războiul din Ucraina, a fost rănit miercuri într-o tentativă de asasinat la Tula, în vestul Rusiei, au anunțat autoritățile locale.

„Atacul l-a vizat pe Andrei Cerezov, proiectantul şi dezvoltatorul şef al familiei de drone FPV «Ovod»", a anunţat întreprinderea, potrivit agenției Ria Novosti, relatează News.ro.

Potrivit companiei, antreprenorul a fost decorat de către statul rus şi a participat personal la testarea dronelor sale pe front, în Ucraina.

Comitetul rus de anchetă din regiunea Tula, situat la aproximativ 200 de kilometri sud de Moscova, a anunţat într-un comunicat, pe VK, că o „persoană neidentificată" a deschis focul, miercuri, împotriva unui „om de afaceri", la Tula, în holul de la intrarea într-un imobil rezidenţial şi că victima a fost spitalizată.

Comitetul rus de anchetă - unul dintre principalele organe judiciare ruseşti - nu a făcut precizări despre starea sănătăţii sale.

El a anunţat că au loc operațiuni pentru identificarea şi arestarea atacatorului.

În 2024, într-un reportaj realizat de către agenţia RIA Novosti, un reprezentant al întreprinderii Ovod îşi prezenta unul dintre ultimele modele ale dronei de tip FPV - aparate folosite masiv pe frontul ucrainean.

De la începutul invaziei ruse la scară mare a Ucrainei, în februarie 2022, mai multe asasinate şi tentative de asasinat - uneori revendicate de către Kiev - au vizat oficiali şi militari ruşi.

Editor : M.B.