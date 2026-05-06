Proiectul american de amplasare a rachetelor cu rază lungă de acțiune în Europa este pus sub semnul întrebării (Le Monde)

În timp ce Pentagonul a anunțat, pe 1 mai, intenția de a retrage 5.000 de soldați din Germania în următoarele șase până la douăsprezece luni, această decizie ridică semne de întrebare cu privire la un alt semnal politico-militar important: renunțarea simultană a Statelor Unite la desfășurarea de rachete cu rază lungă de acțiune în Europa. Acest proiect urma să fie pus în aplicare în 2026, dar pare să fie pus sub semnul întrebării, chiar dacă Pentagonul, solicitat de Le Monde, nu a dorit să comenteze aceste aspecte.

Potrivit Wall Street Journal și postului de televiziune CBS, care au relatat, pe 1 și 2 mai, informații confidențiale furnizate de oficiali americani de rang înalt, prima retragere de trupe de pe continentul european de la sosirea lui Donald Trump la Casa Albă ar trebui să fie însoțită de anularea proiectului de a desfășura pe teritoriul german rachete cu o rază de acțiune cuprinsă între 460 și peste 2.700 de kilometri.

Această decizie a fost ratificată în cadrul summitului anual al NATO din vara anului 2024, de către fostul președinte american Joe Biden și fostul cancelar social-democrat Olaf Scholz, și a reprezentat un pas fără precedent de la criza rachetelor europene (1977-1987), scrie Le Monde.

Este doar începutul

După ce a spus despre NATO că este un „tigru de hârtie”, Trump amenință că retragerea din Germania a celor 5.000 de militari americani e doar începutul, iar experții nu au prea multe motive de optimism în privința inversării acestor decizii ale SUA.

Capitalele europene se tem că SUA își vor retrage armele mai repede decât poate Europa să dezvolte alternative, relatează Financial Times.

Oficialii germani au considerat decizia președintelui Trump de a retrage 5.000 de soldați americani din țară ca fiind una pur simbolică, însă analiștii au avertizat că adâncirea prăpastiei transatlantice riscă să lase economia și securitatea Europei expuse unor pericole grave, scrie The Wall Street Journal.

Aceștia au avertizat că ultima majorare a taxelor aplicate de Trump asupra autovehiculelor europene, aparenta sa schimbare de direcție în ceea ce privește planurile de a amplasa rachete cu rază lungă de acțiune în Germania, precum și consecințele economice și militare ale războiului din Iran vor avea un impact mai mare asupra regiunii.

„Toate aceste aspecte sunt mai importante decât o reducere simbolică a efectivelor cu 5.000 de soldați”, a declarat Thorsten Benner, directorul Global Public Policy Institute, un grup de reflecție din Berlin specializat în probleme de securitate. „La fel este și epuizarea rapidă a arsenalelor SUA din cauza risipirii unor cantități enorme de resurse prețioase în războiul din Iran.”

Oficiali ai apărării din SUA au declarat vineri că Pentagonul va retrage o brigadă a armatei din Germania în termen de șase până la 12 luni, la câteva zile după ce cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că SUA nu par să aibă o strategie de ieșire din Iran și a descris Teheranul ca umilind America în cadrul negocierilor.

Un oficial american a declarat sâmbătă că Trump, adversarii SUA și lumea urmăresc ce fac națiunile europene precum Germania – inclusiv în Orientul Mijlociu – adăugând că acțiunile și cuvintele lor contează pentru președinte.

Germania este centrul nevralgic al prezenței trupelor americane, cei 85.000 de soldați din Europa, unde o rețea densă de baze ajută Washingtonul să-și proiecteze puterea în întreaga lume. Vasta bază aeriană Ramstein din sudul Germaniei a fost un nod logistic cheie pentru operațiunile militare americane din Afganistan, Irak și, în acest an, Iran.

Retragerea anunțată ar reprezenta aproximativ 14% dintre cei aproximativ 36.000 de soldați aflați în prezent în țară – nu cu mult mai mult decât fluctuația normală și mult mai puțin decât reducerea de 12.000 de soldați pe care Trump a încercat să o pună în aplicare în primul său mandat. Majoritatea acestor soldați servesc operațiunile militare americane din întreaga lume și nu se află acolo pentru a proteja Germania în cazul unui atac.

Era „de așteptat ca SUA să-și retragă trupele din Europa, inclusiv din Germania”, a declarat sâmbătă ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, adăugând că Europa investește deja pentru a umple golul. „Germania este pe drumul cel bun”, a spus el.

Germania și aliații din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord „colaborează cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind poziția forțelor în Germania”, a declarat serviciul media al NATO pe X. Alianța militară a afirmat că această mișcare „subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună”, dar NATO poate încă „să asigure descurajarea și apărarea noastră”.

Vestea și mai proastă decât orice retragere de trupe: impact asupra capacității de descurajare a NATO

O preocupare mai mare este știrea că SUA au decis să nu desfășoare un batalion pentru a opera rachete de croazieră Tomahawk și rachete hipersonice Dark Eagle în Germania, un acord încheiat în 2024 de administrația Biden în efortul de a descuraja Rusia de la un atac asupra NATO după invazia sa din Ucraina.

Oficialii de la Berlin anticipaseră că administrația Trump nu va onora acordul, nefiindu-se angajată niciodată să facă acest lucru, a declarat Nico Lange, director al Institutului German pentru Analiza Riscurilor și Securitate Internațională și fost înalt funcționar al Ministerului Apărării din Germania.

„Totuși, faptul că acum, când ne confruntăm cu un nivel de amenințare atât de grav în Europa, această lacună de descurajare convențională nu este acoperită – aceasta este o problemă reală”, a spus Lange. „Avem trupe proprii, dar nimeni din Europa nu deține încă această capacitate specifică.”

La Washington, membri ai Congresului din ambele partide au criticat anunțul, considerând că ar putea afecta interesele SUA.

„Judecând după reacția Congresului, anunțurile nu au fost pe deplin coordonate și vor avea un impact asupra capacității de descurajare a NATO”, a declarat generalul-maior în rezervă al Armatei SUA Gordon Davis, fost înalt oficial NATO.

Capacitatea SUA de a răspunde rapid la un potențial conflict în Europa sau în regiunile adiacente ar fi, de asemenea, afectată, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă: „Cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu o reprezintă dușmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianței noastre.” Într-o postare pe X, Tusk, fost președinte al Consiliului European, a scris: „Trebuie să facem cu toții tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă. ”

Un alt motiv de îngrijorare: retragerea batalionului este cel mai recent semnal al unei detente între administrația Trump și președintele rus Vladimir Putin. Aceasta urmează suspendării sancțiunilor petroliere împotriva Rusiei după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Liderii europeni consideră că aceste mișcări subminează eforturile de a ajunge la un armistițiu între Ucraina și Rusia.

Sub guvernul Merz, Germania și-a intensificat cheltuielile militare și a accelerat achizițiile, cu scopul de a deveni cea mai mare forță militară convențională din Europa până în 2029. De asemenea, a încheiat un acord cu Franța pentru a completa umbrela nucleară americană.

Risc de securitate sporit pentru Europa

Analiștii militari au afirmat că Berlinul era pe cale să devină mai puțin dependent de protecția militară a Americii, dar că disputa dintre Merz și Trump a fost un memento util al urgenței acestui efort.

Cu toate acestea, epuizarea rapidă a arsenalului american în timpul ofensivei împotriva Iranului a creat o dilemă pentru Europa, al cărei proces de reînarmare rămâne lent și dependent de achizițiile din America, în special în domenii cruciale precum sistemele antiaeriene și rachetele cu rază lungă de acțiune.

„Toate acestea se traduc printr-un risc de securitate sporit pentru Europa”, a declarat Lange.

Exporturile germane către SUA — o linie vitală crucială pentru a compensa pierderea pe termen lung a cotei de piață din China — s-au prăbușit de când Trump a declanșat un război comercial cu Europa anul trecut.

Acordul comercial UE-SUA încheiat vara trecută a oferit puțină ușurare multor producători germani, deoarece tarifele separate aplicate de SUA pentru oțel și aluminiu au afectat produsele acestora.

Oficialii guvernamentali și economiștii sperau că cheltuielile excesive ale Berlinului în domeniul apărării și o ofensivă separată de investiții în infrastructura publică vor stimula creșterea economică în acest an, dar o creștere bruscă a prețurilor la energie în urma atacului asupra Iranului a spulberat aceste așteptări.



De atunci, guvernul și-a redus previziunile de creștere economică pentru acest an, iar încrederea mediului de afaceri a atins luna aceasta cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani. Anunțul lui Trump din această săptămână privind majorarea tarifelor la mașinile europene de la 15% la 25% va spori povara asupra industriei emblematice a Germaniei, care se confruntă de mult timp cu dificultăți.

Problemele economice continue ale Germaniei îi erodează, de asemenea, marja de manevră politică a lui Merz pe plan intern. După o scădere treptată a popularității de la preluarea mandatului anul trecut, cancelarul a devenit unul dintre cei mai nepopulari din istoria postbelică scrie WSJ.

Editor : M.C