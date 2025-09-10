Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice

Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.

„Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac”, a declarat jurnaliştilor ministrul apărării Richard Marles, scrie Agerpres.

Ţara va construi zeci de astfel de drone autonome, care vor echipa Marina australiană. Prima va intra în serviciu în ianuarie, potrivit ministrului apărării.

Compania Anduril Australia a obţinut un contract de 1,7 miliarde de dolari australieni (941 de milioane de euro) pentru a le construi, întreţine şi dezvolta.

„Am afirmat întotdeauna că Australia se confruntă cu cea mai complexă şi, în anumite privinţe, cea mai ameninţătoare situaţie pe care am cunoscut-o de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a afirmat Marles.

Aceste aparate subacvatice vor completa proiectul australian de submarine nucleare stealth, parte a unui acord de miliarde de dolari cu Marea Britanie şi Statele Unite, a adăugat el.

