Live TV

Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova

Data publicării:
pasaport romanesc romania shutterstock_1021828147
FOTO: Shutterstock

Doi bărbați care le-au spus mai multor cetățeni ruși că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti au fost condamnaţi în lipsă în Republica Moldova pentru trafic de influenţă şi sunt daţi în urmărire. Ei ar fi cerut câte 15.000 de euro de adult şi 7.000 de euro de copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române.

Conform procurorilor anticorupție de la Chișinău, cei doi ar fi câştigat ilegal, promiţând cetăţenia română, peste 170 000 de euro.

„Banii erau destinaţi pentru a-i face (pe funcţionari - n.r.) să accepte depunerea dosarelor pentru redobândirea cetăţeniei române de către cetăţenii ruşi, ca dosarele să fie lucrate în regim prioritar şi nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea ordinului de acordare a cetăţeniei române şi depunerea fără rând a Jurământului de credinţă faţă de Statul Român la entitatea consulară, pentru depunere fără rând a Jurământului fiind percepută o taxă suplimentară ce varia între 1 500 şi 1 700 de euro”, au declarat procurorii citați de News.ro.

Unul dintre inculpaţi găsea potenţialii clienţi şi transmitea documentele celuilalt, care „asigura influenţa presupusă asupra funcţionarilor consulari”.

Faptele s-ar fi petrecut între 2016 şi 2018. Procurorii au documentat şase, respectiv zece cazuri în care cei doi au fost implicaţi.

Unul dintre bărbaţi a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă, dintre care trei ani cu suspendare, cu un termen de probă de trei ani.

Celălalt inculpat a primit şapte ani şi şase luni de închisoare, din care trei ani şi nouă luni cu suspendare, cu acelaşi termen de probă.

Ambii şi-au pierdut dreptul de a oferi consultanţă pentru obţinerea actelor publice: primul pe o perioadă de patru ani, al doilea pentru cinci ani.

Totodată, instanţa a dispus confiscarea a 15.000 de euro de la primul şi 50.000 de euro de la al doilea.

Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Cei doi, care au negat acuzaţiile, au fost daţi în căutare pentru a fi reţinuţi şi plasaţi în penitenciar.

Procuratura Anticorupţie nu a făcut public numele lor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
3
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
4
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
Russian Army Group Dnepr Artillery Force In Special Military Operation Zone
Ucrainenii trimit rezervele și anunță „lupte grele” lângă Pokrovsk...
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București...
Ultimele știri
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis vineri. Ce se știe despre summitul Trump-Putin
Secții cu mucegai și mașini cu 500.000 km la bord: Polițiștii germani se plâng de condiții de muncă „jenante”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, promite să pună capăt poziției favorabile Rusiei a țării sale, dacă va câștiga alegerile
hackeri cu steagul rusiei
Bitdefender a descoperit un grup de infractori cibernetici, cu legături în Rusia, care atacă infrastructuri critice lângă România
șeful diplomației germane
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită”
Alexandr Ovecikin
Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin
viktor orban la bruxelles
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...