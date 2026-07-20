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Video Promisiunile noului premier britanic, la preluarea mandatului. Andy Burnham va veni cu un plan pe 10 ani de redresare a economiei

Data actualizării: Data publicării:
Incoming Prime Minister Andy Burnham first speech, Downing Street, London, UK - 20 Jul 2026
Andy Burnham, noul prim-ministru, și soția sa, Marie-France van Heel, după ce acesta a ținut primul său discurs la Downing Street, succedându-i lui Sir Keir Starmer și devenind al șaptelea prim-ministru al Marii Britanii în ultimii zece ani. Foto: Profimedia
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Noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, s-a angajat luni să prezinte în această săptămână noi măsuri menite să contribuie la uşurarea costului vieţii, înainte de a lansa un nou plan pe 10 ani pentru ţară, mai târziu în acest an, relatează Reuters şi AFP.

Noul lider al Partidului Laburist britanic, Andy Burnham, a fost numit luni prim-ministru al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care i-a cerut să formeze un guvern, a anunţat Palatul Buckingham într-un scurt comunicat, potrivit News.ro.

Însoţit de soţia sa de origine olandeză, Marie-France van Heel, fostul primar al aglomerării urbane Greater Manchester, în vârstă de 56 de ani, a fost primit la prânz de către suveran la Palatul Buckingham.

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Într-un discurs ţinut în faţa sediului guvernului de la numărul 10 din Downing Street, Andy Burnham a promis un „plan pe zece ani” pentru redresarea Regatului Unit şi a declarat că ţara trebuie să „îşi recâştige stabilitatea”.

El a promis, de asemenea, că va acţiona „acum pentru a oferi oamenilor un mic răgaz şi a-i ajuta să facă faţă costului vieţii”, adresându-se în faţa numeroşilor susţinători şi colaboratori, fără a avea în faţă notiţe şi fără pupitrul tradiţional folosit de predecesorii săi.

Andy Burnham este deja al patrulea prim-ministru al lui Charles al III-lea, de la urcarea sa pe tron, în septembrie 2022, şi al şaptelea prim-ministru pe care regatul îl are în zece ani.

În vârstă de 56 de ani, cel care a fost primar al regiunii Greater Manchester (nordul Angliei) până luna trecută, îi succede lui Keir Starmer, care a demisionat, acesta ajungând la putere în iulie 2024, după o victorie zdrobitoare a Partidului Laburist la alegerile parlamentare, care a pus capăt celor 14 ani de guvernare conservatoare.

Keir Starmer şi-a anunţat demisia pe 22 iunie, fiind nepopular în ţară şi puternic contestat în cadrul propriului partid în urma unor decizii neinspirate, a unor polemici şi a unor înfrângeri electorale la nivel local.

„Marea Britanie trebuie să arate lumii că putem să ne recâştigăm din nou stabilitatea”, a declarat Burnham în discursul ţinut în faţa sediului de la numărul 10 din Downing Street. „Nu am fost suficient de buni şi trebuie să fim mai buni”, a spus el.

Promiţându-le britanicilor „un răgaz”, el a afirmat că guvernul va prezenta câteva măsuri pentru a combate costul ridicat al vieţii şi modul în care intenţionează să le finanţeze.

Pe termen mai lung, el a declarat că guvernul va ajuta mai mulţi tineri să se angajeze prin schimbarea sistemului de învăţământ şi oferindu-le mai mult sprijin, inclusiv mai mult sprijin în domeniul sănătăţii mintale. De asemenea, el a promis că se vor construi mai multe locuinţe sociale. „Aceasta este modalitatea echitabilă şi durabilă de a reduce cheltuielile cu asistenţa socială, de a respecta regulile noastre fiscale şi de a ne onora angajamentele în materie de apărare faţă de partenerii noştri internaţionali”, a preconizat el.

Angajându-se să se distanţeze de politica din trecut, Burnham a declarat că va propune un nou model economic în beneficiul unei ţări „sătule” de schimbările constante ale liderilor.

El a spus că politicienii nu au reuşit să asigure stabilitatea necesară pentru îmbunătăţirea nivelului de trai, promiţând să schimbe această situaţie prin măsuri imediate şi un plan pe termen lung care urmează să fie elaborat în cursul acestui an.

„Vom face din acest moment un punct de cotitură pentru Marea Britanie, aducând cele mai mari schimbări din ultimii 40 de ani. Un nou model politic şi un nou model economic”, a promis el în faţa noului său birou şi reşedinţă de la numărul 10 din Downing Street.

Starmer, care a fost demis de propriii deputaţi în urmă cu aproximativ o lună, şi-a ţinut discursul de rămas-bun în acelaşi loc cu aproximativ o oră mai devreme. El a declarat că activitatea sa în calitate de prim-ministru a reprezentat „privilegiul vieţii sale” şi că îi doreşte lui Burnham mult succes.

Noul prim-ministru are însă de înfruntat provocări majore.

Burnham trebuie mai întâi să-şi prezinte cabinetul - care face deja obiectul multor dezbateri în cadrul Partidului Laburist - şi apoi să abordeze o lungă listă de probleme, de la creşterea economică anemică la criza costului vieţii şi performanţele slabe ale companiilor de utilităţi.

„În cursul acestui an, voi prezenta un nou Plan pentru Marea Britanie, un plan pe 10 ani, care va trasa o traiectorie de la punctul în care ne aflăm acum până acolo unde cred că ne dorim cu toţii să ajungă Marea Britanie, indiferent de originea noastră sau de partidul pe care îl susţinem”, a declarat Burnham.

El a precizat însă că marţi va prezenta măsuri menite să combată costul vieţii şi modul în care le va finanţa.

Editor : B.E.

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