Live TV

„Promovează o retorică belicoasă”: satul din Normandia care s-a opus participării lui Pete Hegseth la o ceremonie de Ziua Z

Data publicării:
France D-Day
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ține un discurs la cimitirul american pentru a comemora cea de-a 82-a aniversare a debarcării din Ziua Z, la Colleville-sur-Mer, Normandia, Franța, sâmbătă, 6 iunie 2026. Foto: Profimedia

Când s-a aflat că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, urma să se deplaseze în Normandia pentru a comemora Ziua Z, unii locuitori din satul de pe litoral Langrune-sur-Mer – unde era programată să aibă loc ceremonia de după-amiază – au simțit nevoia să-și exprime opinia, relatează The Guardian.

„Ni s-a părut de necrezut că ar putea trimite pe cineva cu opinii și valori contrare democrației, drepturilor omului, păcii și Europei”, a declarat Chantal Richard, o locuitoare din zonă. Pentru ea, această contradicție a avut o rezonanță profund personală. „Am crescut participând la ceremoniile dedicate Zilei Z, iar unii dintre noi au avut bunici sau părinți ale căror vieți au fost marcate de acest război”.

Această opinie i-a determinat pe Richard și pe ceilalți aproximativ 40 de membri ai asociației de locuitori Langrune en Commun să semneze o declarație de 179 de cuvinte. Publicată cu câteva zile înainte de cea de-a 82-a aniversare a debarcării din Ziua Z, declarația solicita anularea vizitei lui Hegseth.

„Onoarea Langrune, cea a Franței și memoria tinerilor soldați aliați – americani, britanici și canadieni – care și-au pierdut viața pe plajele noastre în numele democrației impun anularea vizitei acestei persoane”, scria în declarație.

Puțini membri ai asociației, care are ca scop consolidarea solidarității între locuitori și promovarea protecției mediului, se așteptau ca evenimentul să aibă un impact semnificativ. Pregătirile pentru transformarea satului, cu o populație de aproximativ 2.000 de locuitori, în gazda internațională a ceremoniei erau în plină desfășurare de multă vreme; stâlpii de steag fuseseră montați cu grijă, podiumul era deja instalat, iar peste 400 de oficiali de rang înalt din întreaga lume urmau să sosească în sat.

Totuși, pentru asociație, speranța era ca oamenii să reflecteze asupra sensului mai profund al aniversării Zilei Z, a declarat Julia Breen, membră a asociației. „O sărbătorim ca pe un moment istoric, dar ce înseamnă războiul astăzi? Ce înseamnă faptul că noi suntem în siguranță, dar că există oameni care sunt bombardați chiar în acest moment?”

Scurtul comunicat a căpătat o nouă dimensiune după ce Hegseth a stârnit reacții la nivel mondial pentru că și-a folosit discursul de Ziua Z pentru a critica imigrația. Protestul sătenilor a devenit rapid viral, mass-media din întreaga lume remarcând efortul lor deosebit de a-i ține piept secretarului american al apărării.

„Lucrurile au luat amploare într-un mod pe care, sincer, nu îl așteptam deloc”, a spus Richard. În zilele care au urmat, site-ul asociației a fost inundat de sute de e-mailuri din întreaga lume. „Am primit mesaje, în special din SUA, de la oameni care ne spuneau: «Vă mulțumim că ați luat atitudine, vă susținem»”, a spus Richard.

Unele dintre mesajele primite au fost deosebit de emoționante, cum ar fi cel trimis de un veteran american, a spus Breen. „Ne-a spus: «O să caut o sticlă de vin francez și o să închin un pahar în cinstea voastră, pentru că apărați valorile pentru care am luptat noi»”.

A fost o schimbare radicală față de reacțiile mixte pe care le primiseră după publicarea declarației. La acea vreme, unii locuitori ai satului, inclusiv reprezentanți aleși, i-au acuzat că exagerează în privința lui Hegseth și că încearcă să transforme eliberarea Europei din timpul războiului într-o chestiune politică, a spus Richard.

Preocupările legate de această asociație păreau nefondate, a adăugat Richard. „Cel care a transformat comemorarea într-o chestiune politică majoră nu a fost Langrune en Commun, ci Pete Hegseth”, a spus ea. „El nu a venit să sărbătorească libertatea, democrația și pacea, ci a venit să-și promoveze retorica de extremă dreapta, anti-imigranți și belicoasă”.

Cu câteva ore înainte de începerea ceremoniei de la Langrune-sur-Mer, Hegseth a ținut un discurs la cimitirul militar american din Colleville-sur-Mer. Pe fundalul sobru al rândurilor de cruci albe, el le-a spus celor prezenți că Europa se confruntă cu o altă „invazie” a țărmurilor sale.

„Din păcate, în prezent, diverse plaje europene sunt invadate de diverse ideologii periculoase”, a declarat el, într-o intervenție care l-a determinat pe un istoric renumit să-l acuze de „o prostie grotescă”.

A fost singura apariție publică a lui Hegseth din acea zi. El le spusese anterior organizatorilor că nu va participa la ceremonia de după-amiază de la Langrune-sur-Mer, dar nu a oferit niciun motiv pentru absența sa.

În Normandia, grupul Partidului Socialist din cadrul consiliului regional a remarcat că a fost nevoie de doar câteva ore pentru ca locuitorii satului să aibă dreptate. Într-o declarație pentru ziarul Ouest France, acesta a calificat remarca respectivă drept o „profanare”. „Bărbații îngropați la Colleville nu au murit pentru ca noi să putem închide plajele; au murit pentru a elibera un continent de o ideologie bazată pe ierarhia ființelor umane și pe rasism. A denatura sacrificiul lor transformându-l într-un argument pentru ură înseamnă a trăda angajamentul lor”.

În Statele Unite, reprezentantul republican Michael McCaul a calificat declarațiile lui Hegseth drept „inadecvate” într-un interviu acordat postului de televiziune ABC News. „Există un moment și un loc potrivit pentru a aborda aceste chestiuni legate de imigrație. Acea zi nu era momentul potrivit, nu era aniversarea Zilei Z. Cred că, din respect pentru veterani – și având în vedere că eu însumi sunt fiul unui veteran al Zilei Z –, acele remarci au fost deplasate”.

Criticile s-au extins și la Langrune-sur-Mer, unde Breen a calificat remarca respectivă drept „absurdă, contradictorie, fără sens și rasistă”. Pentru Richard, acesta a fost un semn că asociația a avut dreptate să ia atitudine, chiar dacă a fost singura care a făcut-o.

„Cred că declarația noastră i-a ajutat pe oameni să iasă din umbră”, a spus Richard. „Dacă le-a dat altora curajul să ia atitudine și să spună că gândesc la fel, că nu sunt de acord cu ideologia guvernului Trump, atunci este un lucru bun”.

Acest sentiment a fost împărtășit și de Breen, care a declarat că este mândră să facă parte dintr-o asociație care s-a impus ca un mic „punct de rezistență” împotriva celor care au invocat protocolul ca pretext pentru a păstra tăcerea în fața unei persoane care „promovează o retorică belicoasă, rasistă, supremațistă și imperialistă”.

A adăugat însă imediat că ceea ce făcuseră la Langrune-sur-Mer era departe de a fi ceva extrem. „E o nebunie că, în ziua de azi, rezistența înseamnă doar să reamintim lumii valorile sale”, a spus ea. „Și că acest lucru pare o poziție radicală”.

Citește și:

Hegseth a atacat Europa pentru „invazia” migranţilor pe plajele sale, în discursul rostit la 82 de ani de la Debarcarea în Normandia

Pete Hegseth susține că Occidentul a ajuns „comod” și cere mai mult ajutor pentru SUA: „Aliații să fie alături de noi”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
3
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Digi Sport
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Închisoarea Guantanamo
Pete Hegseth crede că deţinuţii care au mai rămas la Guantanamo meritau să fie executaţi
Pentagon US Iran
Pete Hegseth, mesaj ferm către Havana: „Cuba să nu achiziționeze armament care poate amenința SUA. Ar fi nechibzuit”
Pete Hegseth
Discursul lui Hegseth de Ziua Z, considerat o „prostie grotescă”, „o profanare obscenă a memoriei celor care au debarcat în Normandia”
France D-Day
Hegseth a atacat Europa pentru „invazia” migranţilor pe plajele sale, în discursul rostit la 82 de ani de la Debarcarea în Normandia
Pete Hegseth
Pete Hegseth susține că Occidentul a ajuns „comod” și cere mai mult ajutor pentru SUA: „Aliații să fie alături de noi”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui...
volodimir zelenski
Informații interceptate de Ucraina, dezvăluite de Zelenski...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a...
Ultimele știri
Șansele electorale ale lui Meloni, în pericol. Un general italian „Caesar al zilelor noastre” a lansat un partid de extrema dreapta
UDMR nu vrea să facă parte dintr-un „exercițiu de rupere a PNL”, spune senatorul Turos Lorand. Ce au discutat liderii maghiari
Zelenski l-a felicitat pe Trump de ziua lui: „I-am urat mult succes, mai ales în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Omul dat afară de Mirel Rădoi, revenire spectaculoasă la FCSB după ce a refuzat Rapidul: „M-am înțeles azi cu...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
O mai ții minte pe Ana Ivanovic, cea care a fost mai bună prietenă a Soranei Cîrstea din lumea tenisului? Ce...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Transferurile între rude, în vizorul ANAF? Ce trebuie să știe românii despre banii primiți în cont
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei la recalculare și indexarea anulată. De ce sute de mii de pensionari pot păți la fel
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme