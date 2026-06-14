„Promovează o retorică belicoasă”: satul din Normandia care s-a opus participării lui Pete Hegseth la o ceremonie de Ziua Z

Când s-a aflat că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, urma să se deplaseze în Normandia pentru a comemora Ziua Z, unii locuitori din satul de pe litoral Langrune-sur-Mer – unde era programată să aibă loc ceremonia de după-amiază – au simțit nevoia să-și exprime opinia, relatează The Guardian.

„Ni s-a părut de necrezut că ar putea trimite pe cineva cu opinii și valori contrare democrației, drepturilor omului, păcii și Europei”, a declarat Chantal Richard, o locuitoare din zonă. Pentru ea, această contradicție a avut o rezonanță profund personală. „Am crescut participând la ceremoniile dedicate Zilei Z, iar unii dintre noi au avut bunici sau părinți ale căror vieți au fost marcate de acest război”.

Această opinie i-a determinat pe Richard și pe ceilalți aproximativ 40 de membri ai asociației de locuitori Langrune en Commun să semneze o declarație de 179 de cuvinte. Publicată cu câteva zile înainte de cea de-a 82-a aniversare a debarcării din Ziua Z, declarația solicita anularea vizitei lui Hegseth.

„Onoarea Langrune, cea a Franței și memoria tinerilor soldați aliați – americani, britanici și canadieni – care și-au pierdut viața pe plajele noastre în numele democrației impun anularea vizitei acestei persoane”, scria în declarație.

Puțini membri ai asociației, care are ca scop consolidarea solidarității între locuitori și promovarea protecției mediului, se așteptau ca evenimentul să aibă un impact semnificativ. Pregătirile pentru transformarea satului, cu o populație de aproximativ 2.000 de locuitori, în gazda internațională a ceremoniei erau în plină desfășurare de multă vreme; stâlpii de steag fuseseră montați cu grijă, podiumul era deja instalat, iar peste 400 de oficiali de rang înalt din întreaga lume urmau să sosească în sat.

Totuși, pentru asociație, speranța era ca oamenii să reflecteze asupra sensului mai profund al aniversării Zilei Z, a declarat Julia Breen, membră a asociației. „O sărbătorim ca pe un moment istoric, dar ce înseamnă războiul astăzi? Ce înseamnă faptul că noi suntem în siguranță, dar că există oameni care sunt bombardați chiar în acest moment?”

Scurtul comunicat a căpătat o nouă dimensiune după ce Hegseth a stârnit reacții la nivel mondial pentru că și-a folosit discursul de Ziua Z pentru a critica imigrația. Protestul sătenilor a devenit rapid viral, mass-media din întreaga lume remarcând efortul lor deosebit de a-i ține piept secretarului american al apărării.

„Lucrurile au luat amploare într-un mod pe care, sincer, nu îl așteptam deloc”, a spus Richard. În zilele care au urmat, site-ul asociației a fost inundat de sute de e-mailuri din întreaga lume. „Am primit mesaje, în special din SUA, de la oameni care ne spuneau: «Vă mulțumim că ați luat atitudine, vă susținem»”, a spus Richard.

Unele dintre mesajele primite au fost deosebit de emoționante, cum ar fi cel trimis de un veteran american, a spus Breen. „Ne-a spus: «O să caut o sticlă de vin francez și o să închin un pahar în cinstea voastră, pentru că apărați valorile pentru care am luptat noi»”.

A fost o schimbare radicală față de reacțiile mixte pe care le primiseră după publicarea declarației. La acea vreme, unii locuitori ai satului, inclusiv reprezentanți aleși, i-au acuzat că exagerează în privința lui Hegseth și că încearcă să transforme eliberarea Europei din timpul războiului într-o chestiune politică, a spus Richard.

Preocupările legate de această asociație păreau nefondate, a adăugat Richard. „Cel care a transformat comemorarea într-o chestiune politică majoră nu a fost Langrune en Commun, ci Pete Hegseth”, a spus ea. „El nu a venit să sărbătorească libertatea, democrația și pacea, ci a venit să-și promoveze retorica de extremă dreapta, anti-imigranți și belicoasă”.

Cu câteva ore înainte de începerea ceremoniei de la Langrune-sur-Mer, Hegseth a ținut un discurs la cimitirul militar american din Colleville-sur-Mer. Pe fundalul sobru al rândurilor de cruci albe, el le-a spus celor prezenți că Europa se confruntă cu o altă „invazie” a țărmurilor sale.

„Din păcate, în prezent, diverse plaje europene sunt invadate de diverse ideologii periculoase”, a declarat el, într-o intervenție care l-a determinat pe un istoric renumit să-l acuze de „o prostie grotescă”.

A fost singura apariție publică a lui Hegseth din acea zi. El le spusese anterior organizatorilor că nu va participa la ceremonia de după-amiază de la Langrune-sur-Mer, dar nu a oferit niciun motiv pentru absența sa.

În Normandia, grupul Partidului Socialist din cadrul consiliului regional a remarcat că a fost nevoie de doar câteva ore pentru ca locuitorii satului să aibă dreptate. Într-o declarație pentru ziarul Ouest France, acesta a calificat remarca respectivă drept o „profanare”. „Bărbații îngropați la Colleville nu au murit pentru ca noi să putem închide plajele; au murit pentru a elibera un continent de o ideologie bazată pe ierarhia ființelor umane și pe rasism. A denatura sacrificiul lor transformându-l într-un argument pentru ură înseamnă a trăda angajamentul lor”.

În Statele Unite, reprezentantul republican Michael McCaul a calificat declarațiile lui Hegseth drept „inadecvate” într-un interviu acordat postului de televiziune ABC News. „Există un moment și un loc potrivit pentru a aborda aceste chestiuni legate de imigrație. Acea zi nu era momentul potrivit, nu era aniversarea Zilei Z. Cred că, din respect pentru veterani – și având în vedere că eu însumi sunt fiul unui veteran al Zilei Z –, acele remarci au fost deplasate”.

Criticile s-au extins și la Langrune-sur-Mer, unde Breen a calificat remarca respectivă drept „absurdă, contradictorie, fără sens și rasistă”. Pentru Richard, acesta a fost un semn că asociația a avut dreptate să ia atitudine, chiar dacă a fost singura care a făcut-o.

„Cred că declarația noastră i-a ajutat pe oameni să iasă din umbră”, a spus Richard. „Dacă le-a dat altora curajul să ia atitudine și să spună că gândesc la fel, că nu sunt de acord cu ideologia guvernului Trump, atunci este un lucru bun”.

Acest sentiment a fost împărtășit și de Breen, care a declarat că este mândră să facă parte dintr-o asociație care s-a impus ca un mic „punct de rezistență” împotriva celor care au invocat protocolul ca pretext pentru a păstra tăcerea în fața unei persoane care „promovează o retorică belicoasă, rasistă, supremațistă și imperialistă”.

A adăugat însă imediat că ceea ce făcuseră la Langrune-sur-Mer era departe de a fi ceva extrem. „E o nebunie că, în ziua de azi, rezistența înseamnă doar să reamintim lumii valorile sale”, a spus ea. „Și că acest lucru pare o poziție radicală”.

Citește și:

Hegseth a atacat Europa pentru „invazia” migranţilor pe plajele sale, în discursul rostit la 82 de ani de la Debarcarea în Normandia

Pete Hegseth susține că Occidentul a ajuns „comod” și cere mai mult ajutor pentru SUA: „Aliații să fie alături de noi”

Editor : A.M.G.