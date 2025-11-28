Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov

Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina afirmă că Steve Witkoff, trimisul lui Donald Donald, merge săptămâna viitoare la Moscova cu credibilitatea „absolut” distrusă, după publicarea convorbirii pe care a avut-o cu consilierul lui Vladimir Putin. William Taylor face o evaluare fără menajamente pe măsură ce furtuna diplomatică din jurul dezvoltatorului imobiliar devenit trimis oficial se intensifică, scrie Kyiv Post.

Într-un interviu acordat ziarului Kyiv Post, William Taylor, care a fost ambasadorul SUA la Kiev în timpul mai multor administrații, a declarat că divulgarea transcrierii convorbirii telefonice din 14 octombrie dintre Steve Witkoff și Iuri Ușakov, consilierul principal al Kremlinului – în care Witkoff discută condițiile de pace favorabile Moscovei și oferă sfaturi tactice privind modul în care Vladimir Putin ar trebui să abordeze relația cu Trump – a distrus efectiv credibilitatea trimisului special.

„Și-a pierdut complet credibilitatea”, a spus Taylor.

Witkoff, a adăugat el, „nu a avut niciodată prea multă credibilitate în rândul ucrainenilor” și „nu avea prea multă credibilitate în multe părți ale Europei”, dar acum „și-a pierdut definitiv credibilitatea, poate chiar și în rândul rușilor, de când transcrierea conversațiilor sale a fost divulgată”.

Un plan „elaborat de ruși”

Taylor a mai spus că apelul telefonic scurs nu numai că a expus alinierea lui Witkoff la mesajul rus, dar a și clarificat originile controversatei propuneri de pace în 28 de puncte pe care Witkoff o circulase în cadrul administrației.

„Acum vedem din acea convorbire telefonică de unde a venit planul în 28 de puncte. Este clar că a venit de la ruși”, a spus Taylor.

Planul, a explicat el, a fost „sugerat de Witkoff și redactat de ruși, apoi prezentat din nou lui Witkoff”.

„După cum știe toată lumea, a fost respins pentru că era prea pro-rus”, a adăugat el. Conținutul său se alinia perfect cu interesele Moscovei dintr-un motiv evident: „A fost redactat de ei”.

Taylor a subliniat, de asemenea, că transcrierea arată că Witkoff l-a îndemnat pe Ușakov să-l roage pe Putin să-l sune pe Trump cu o zi înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă – o sugestie care, potrivit lui Taylor, „a fost bine primită, evident, de ruși”.

Membrii Congresului SUA se distanțează de Trump

Consecințele diplomatice sunt acum însoțite la Washington de un val de critici publice din partea legiuitorilor republicani, care de obicei adoptă o poziție fermă față de Rusia.

Reprezentantul Brian Fitzpatrick a calificat scurgerea de informații drept „o problemă majoră” și a criticat „spectacolele ridicole și întâlnirile secrete” ale administrației, solicitând ca secretarul de stat Marco Rubio să fie lăsat să „își facă treaba în mod corect și obiectiv”. ”

Reprezentantul Don Bacon a cerut concedierea imediată a lui Witkoff, scriind că trimisul „favorizează pe deplin rușii” și „nu poate fi de încredere pentru a conduce aceste negocieri”.

Reprezentantul democrat Ted Lieu l-a numit pe Witkoff „un adevărat trădător”.

Trump, însă, și-a apărat trimisul, spunând că Witkoff acționa pur și simplu ca un „negociator” și susținând că „spunea același lucru și Ucrainei”.

Casa Albă l-a trimite pe Witkoff la Moscova pentru noi discuții cu Putin, chiar dacă criticile din partea Congresului se intensifică.

Planul în 28 de puncte este „mort”, planul în 19 puncte trebuie să avanseze

În ciuda crizei de credibilitate, Taylor a îndemnat Washingtonul, Kievul și partenerii europeni să nu renunțe la diplomație, ci să o reorienteze.

„Planul în 28 de puncte este mort”, a declarat el pentru Kyiv Post. Planul alternativ în 19 puncte susținut de Marco Rubio, a adăugat el, este singura bază viabilă pentru negocierile aflate în curs.

Taylor a spus că nu a văzut textul complet, dar că „ucrainenii și europenii care l-au văzut sunt în principiu de acord cu el”, rămânând doar câteva „mici decizii finale”.

Spre deosebire de propunerea redactată de Rusia, a spus el, noul plan „nu exclude NATO” și „nu prevede reduceri majore în cadrul forțelor armate ucrainene”.

„Acesta este planul pe care cred că ucrainenii ar trebui să îl susțină, pe care americanii ar trebui să îl susțină și pe care europenii ar trebui să îl susțină”, a spus el – și cel pe care Witkoff trebuie să încerce acum să i-l „vândă” lui Putin.

Pârghii pentru a-l presa pe Putin

Fostul ambasador a mai avertizat că Steve Witkoff nu poate merge la Moscova cu mâinile goale.

„Are o sarcină dificilă”, a spus Taylor, adăugând: „Witkoff va avea nevoie de șeful său – președintele Trump – pentru a-i oferi o pârghie pe care să o folosească în această discuție”.

Acest avantaj trebuie să fie atât economic, cât și militar, a spus el.

În ceea ce privește sancțiunile, Taylor a menționat recentele măsuri luate de administrația SUA împotriva Lukoil și Rosneft, spunând că Witkoff ar trebui să poată avertiza Moscova că „vor urma și altele”.

În ceea ce privește armele, el a spus că Witkoff trebuie să aibă puterea de a spune Kremlinului că SUA sunt pregătite să furnizeze rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei.

Pași următori „foarte clari” dacă Putin spune „niet”

Dacă Moscova respinge planul în 19 puncte, a mai spus Taylor, Washingtonul și Europa trebuie să escaladeze brusc situația.

„Următorul pas este foarte clar”, a spus el: SUA și aliații săi ar trebui să ia măsuri dure împotriva flotei fantomă, să scadă plafonul prețului petrolului la nivelul celui european, să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune și să elibereze 300 de miliarde de dolari din activele Băncii Centrale Ruse pentru a susține Ucraina în următorii trei ani.

Dacă Witkoff poate pune în aplicare în mod credibil vreuna dintre aceste amenințări, este acum întrebarea centrală care planează asupra misiunii sale la Moscova.

Iar în cadrul administrației, oficialii recunosc în privat că, dacă el eșuează, întreaga strategie s-ar putea destrăma înainte ca Trump să aibă șansa de a o reseta.

