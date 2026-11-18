Un scurt video prezentat de televiziunea de stat din Rusia arată un militar de rang înalt din delegația lui Vladimir Putin în China, purtând o servietă de tip diplomat. Reporterul îl întreabă dacă este „valiza nucleară”, iar oficialul confirmă.

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Secvența a fost prezentată la televiziunea de stat din Rusia și s-a viralizat pe rețelele sociale.

Rolul reporterului îl joacă Evgheni Popov, realizatorul unei emisiuni politice la postul Rusia-1 și politician în partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, ales deputat în Duma de Stat la alegerile din 2021.

„Uitați, valiza nucleară se află chiar în spatele nostru - aghiotantul lui Vladimir Putin și o servietă. Bună ziua, ceea purtați este valiza nucleară?”, îl întreabă realizatorul pe aghiotantul lui Putin.

„Da”, răspunde acesta.

„Chiar ea?”

„Chiar ea”, continuă dialogul.

„Valiza nucleară” este o servietă în care se află codurile și procedurile de lansare a armelor nucleare, care este mereu la îndemâna președintelui rus în timpul deplasărilor externe, conform protocoaleor de securitate.

Președintele rus Vladimir Putin se află în China, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, unde participă și omologul său american, Donald Trump.

De altfel, cei doi s-au întâlnit joi și și-au strâns mâinile, în prima lor întâlnire față în față după summitul din Alaska, din august 2025.

Vizita lui Putin în China are loc pe fondul loviturii pe care a primit-o de la Ucraina, care a reușit să doboare o porțiune din podul de peste Strâmtoarea Kerci, făcând practic imposibilă traversarea lui pe cale rutieră.

Editor : B.P.