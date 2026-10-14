Propagandiștii ruși au discutat despre acordul privind motorina dintre SUA și Rusia. Și concluziile sunt clare: nu are legătură cu negocierile privind Ucraina, nici cu echilibrul aprovizionării cu combustibil sau economia, ci un beneficiar, care a câștigat o sumă „frumoasă”. Ba chiar au subliniat faptul că președintele Donald Trump a apelat la Rusia pentru ajutor în legătură cu alegerile de la jumătatea mandatului, care au loc în noiembrie.

„Acordul privind motorina nu are nicio legătură cu restabilirea echilibrului în materie de combustibil. Chiar dacă motorina noastră va ajunge acolo, asta se va întâmpla abia în noiembrie, iar cantitatea va acoperi doar consumul unei singure zile… Prețurile motorinei la bursă au scăzut ușor, dar sunt deja în creștere și vor reveni la nivelurile anterioare săptămâna viitoare.

„Cineva are de câștigat o sumă frumușică. Numele lui este...Jared”

Acest acord nu are legătură cu echilibrul aprovizionării cu combustibil sau cu economia. De fapt, cel mai probabil nici măcar nu va influența alegerile”, a comentat unul dintre invitații lui Vladimir Soloviov, propagandistul Kremlinului.

Acordul anunţat de preşedintele american Donald Trump cu Rusia pentru livrarea a 4,8 milioane de tone de motorină, echivalentul a aproape 36 de milioane de barili, ar acoperi numai zece zile din consumul Statelor Unite sau puţin peste o zi din cererea mondială, relatează CNBC. Analiştii consideră că înţelegerea va avea un impact limitat asupra preţurilor carburanţilor. Trump a anunţat că Rusia va livra iniţial 300.000 de tone de motorină, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie şi de un milion de tone imediat după aceea. Alte trei milioane de tone ar urma să fie exportate ulterior, în funcţie de situaţia rafinăriilor ruseşti, afectate de atacurile ucrainene. Goldman Sachs estimează că livrările programate pentru octombrie şi noiembrie ar putea reduce preţurile angro ale motorinei cu numai 1-2 dolari pe baril în SUA şi Europa. Statele Unite sunt exportator net de motorină şi nu au nevoie directă de aprovizionare din Rusia, însă volumele suplimentare ar putea diminua concurenţa pentru livrările americane pe pieţe precum Brazilia şi Turcia.

„Vă asigur că cineva a câștigat o sumă frumușică din asta. Da, știu chiar și cine. Numele lui este... Jared”, a adăugat același comentator.

Russian propagandists are discussing the diesel deal. And it's quite interesting: "The diesel deal has nothing to do with restoring the fuel balance. Even if our diesel arrives, it will be in November, and that's only one day's worth of consumption… Diesel prices on the exchange dipped slightly, but they are already rising and will return to their previous levels next week. This deal isn't about the fuel balance or the economy. In fact, it most likely won't even affect the elections." "I assure you, someone made a decent chunk of money on this." "Yes, I even know who. His name is... Jared." At times, they produce curious content. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 13, 2026

Comentariul face aluzie la ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, trimis special al președintelui american pentru negocierile privind un acord în Ucraina.

Trimişii preşedintelui Donald Trump le-ar fi spus vineri oficialilor ucraineni că un acord care să permită exporturile ruseşti de motorină face parte dintr-o încercare de a readuce Rusia la masa negocierilor, după eşecul eforturilor anterioare de a lansa discuţii susţinute pentru a pune capăt războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu întâlnirea. Trimisul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, le-au spus ucrainenilor, în cadrul unei întâlniri la Miami, că liderul rus Vladimir Putin nu este dispus să negocieze încetarea războiului din Ucraina, care durează de 4 ani şi jumătate, şi că acordul anunţat săptămâna trecută ar putea contribui la reluarea discuţiilor trilaterale, au afirmat două dintre aceste persoane, care au vorbit sub condiţia anonimatului. A treia sursă a afirmat că SUA au transmis ucrainienilor că acordul privind motorina ar putea contribui la "înmuierea" poziţiei Moscovei, în parte deoarece "transmite un semnal că Trump este deschis să colaboreze" cu Rusia. „Trump a creat un precedent pentru ocolirea sancțiunilor”

Propagandiștii ruși au afirmat că, prin acordul privind motorina, Trump a creat un precedent pentru ocolirea sancțiunilor. Rusia ar putea învăța una-două lucruri din asta, spun ei.

Russian propagandists stated that with the diesel deal, Trump has set a precedent for bypassing sanctions. Russia could learn a thing or two from this, they say. Now other countries, like South Korea, might follow suit: "A precedent has been set for the blatant violation of their own sanctions. And if this precedent exists, many others might follow suit as well. For example, countries that are not part of the core of the Euro-Atlantic block, but joined because they were pressured. Take South Korea, for instance. If the Americans can just 'trash' their own sanctions like this, why should South Korea or other countries strictly adhere to them? If the precedent exists, it is quite significant. By the way, one could actually learn a thing or two from the Americans - from what Trump is showing right now. He says: 'Yeah, I know all about democracy and freedom. But to hell with all of it, because right now I need this specific thing. That's it. I couldn't care less about all that. You don't like it? I don't give a damn.'" — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 13, 2026

Acum, alte țări, precum Coreea de Sud, ar putea urma acest exemplu: „S-a creat un precedent pentru încălcarea flagrantă a propriilor sancțiuni. Și dacă acest precedent există, multe alte țări ar putea să urmeze exemplul. De exemplu, țările care nu fac parte din nucleul blocului euro-atlantic, dar care s-au alăturat sub presiune.

Să luăm Coreea de Sud, de exemplu. Dacă americanii pot pur și simplu să-și calce în picioare propriile sancțiuni în felul acesta, de ce ar trebui Coreea de Sud sau alte țări să le respecte cu strictețe? Dacă precedentul există, este destul de semnificativ.

Apropo, s-ar putea chiar învăța una-alta de la americani – din ceea ce demonstrează Trump în acest moment. El spune: «Da, știu totul despre democrație și libertate. Dar la naiba cu toate astea, pentru că acum am nevoie de acest lucru specific. Atât. Nu-mi pasă deloc de toate astea. Nu-ți place? Nu-mi pasă deloc.»”.

„Președintele SUA apelează la Rusi pentru sprijin înaintea alegerilor”

Presiunile asupra administraţiei Trump cresc înaintea alegerilor legislative din noiembrie. Preţul mediu al motorinei în SUA a ajuns marţi la 6,28 dolari pe galon, cu 72% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit AAA. Benzina obişnuită costa în medie 4,34 dolari pe galon, faţă de 3,08 dolari în urmă cu un an, scrie CNBC. Scumpirea carburanţilor este alimentată de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor ruseşti şi de perturbarea producţiei şi transporturilor petroliere din Orientul Mijlociu. Analiştii avertizează că o reducere durabilă a preţurilor necesită refacerea capacităţilor de rafinare, în condiţiile în care Goldman Sachs estimează că volumul capacităţilor de rafinare indisponibile în Rusia este cu trei milioane de barili pe zi mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Propagandiștii ruși susțin că președintele Trump a apelat la Rusia pentru ajutor în legătură cu alegerile. "The President of the United States is turning to Russia for support ahead of the parliamentary elections... Frankly speaking, he doesn't have many trump cards. He needs to show at least something before these elections. And who did he turn to for help? He turned to Russia for help. Trump, of course, is taking a risk, because we remember how long he was accused of Russia and Putin supporting him in the elections. Both in those elections and in the recent ones. But despite everything, that's exactly the situation. Frankly, I can't recall a precedent like this." Russian propagandists claim that President Trump turned to Russia for help with the elections. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 13, 2026 „Președintele Statelor Unite apelează la Rusia pentru sprijin înaintea alegerilor parlamentare...Sincer vorbind, nu are prea multe atuuri. Trebuie să arate măcar ceva înainte de aceste alegeri. Și la cine a apelat pentru ajutor? A apelat la Rusia pentru ajutor. Trump, desigur, își asumă un risc, pentru că ne amintim cât timp a fost acuzat că Rusia și Putin l-au susținut în alegeri. Atât în acele alegeri, cât și în cele recente. Dar, în ciuda tuturor lucrurilor, exact asta este situația. Sincer, nu-mi amintesc de un precedent ca acesta”, s-a afirmat în emisiune. Acest acord, în temeiul căruia Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină către pieţele americane şi globale, a stârnit reacţii negative din partea unor congresmeni americani, care susţin că va oferi Moscovei fonduri pentru a-şi continua războiul, fără a-l obliga pe Putin să facă concesii pentru a pune capăt conflictului. Luni, Trump a apărat public acordul, calificându-l drept "alegerea potrivită pentru poporul american". Trump afirmă că acordul va reduce preţurile la energie din SUA, care au devenit o problemă politică spinoasă pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor intermediare decisive, care vor determina controlul asupra Congresului. Un grup restrâns de senatori din ambele partide s-a pronunţat împotriva planului administraţiei Trump de a ridica sancţiunile asupra petrolului rusesc şi de a importa un nou stoc, pe fondul creşterii vertiginoase a preţurilor în SUA. Mai mulţi senatori, într-o declaraţie dată duminică, au îndemnat administraţia să-şi revizuiască decizia, având în vedere războiul în curs cu Ucraina şi interdicţia privind importurile de energie din Rusia. US Senators addressed President Trump, explaining why the "diesel deal" with Putin is not in the US interests and urging him to withdraw from the agreement. "Dear Mr. President, Congress and the American people support ending the Russia-Ukraine war, which has cost hundreds of thousands of lives over the last four and a half years because Russia chose to invade its neighbor. A brokered peace, however, must be on just terms. It must uphold democratic values, the sovereignty and security of Ukraine, and their people's right to choose their future. The deal you struck with President Vladimir Putin on October 9th will not achieve just ends, nor will it benefit Americans. The Treasury Department's General License No. 135, which lifts sanctions on Russia's diesel exports, only provides Putin with more fuel to finance his war machine and enables Russia to continue its brutal attacks on Ukrainian civilians. Granting Moscow the ability to sell Russian diesel freely in global markets damages American security interests and is a betrayal of the people of Ukraine, who continue to defend themselves from Putin's murderous, illegal war. This deal is a gift to our adversary and a betrayal of our Allies; it should be rescinded. We also recognize the urgent need to lower energy costs for American families and address the disruptions caused by the war with Iran. However, allowing Russian-origin diesel into global markets will offer limited to no relief to Americans. It will have a negligible impact on fuel prices, but the revenues the Kremlin will receive from this agreement will undoubtedly finance its desired war of attrition and advance its security cooperation with China, Iran, and North Korea. It will also endanger service members operating overseas in support of Operation Epic Fury. Last month, Congress passed the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, which you swiftly signed into law. Both chambers passed the legislation with resounding, bipartisan votes, clearly demonstrating our intent and granting you the authorities to broker a just and fair peace. These authorities require you to apply economic pressure on Russia and the chief enablers of its war, in particular China, and thereby enhance your negotiating position to bring a swift end to this ruinous conflict. For decades, America has stood as the bastion of freedom against tyranny, and American presidents have embodied our nation's resistance to tyrants. Putin is a tyrant. Withdraw from this agreement, rescind General License No. 135, and execute the authorities provided under the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Maintain our legacy – and the duty America holds – as leader of the free world." — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 13, 2026 "Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o salvare financiară în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni. Administraţia trebuie să-şi schimbe imediat decizia", au scris senatorii în declaraţie.

Editor : M.C