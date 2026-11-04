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Video Propagandistul lui Putin, Soloviov, în delir: „Ucraina ar putea invada România, Polonia și Ungaria, iar NATO nu ar putea opri-o”

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Vladimir Soloviov
Vladimir Soloviov, propagandistul preferat al Kremlinului, este gazda emisiunii „Serile cu Vladimir Soloviov” de la postul public de televiziune Rossia-1 Foto: Profimedia Images
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Unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai președintelui Vladimir Putin a lansat un scenariu surprinzător privind evoluția războiului din Ucraina. O schimbare radicală de direcție: președintele ucrainean, Volodimir Zelenski,  intenționează să cucerească Polonia, România și Ungaria. Cel puțin, asta susține propagandistul rus Vladimir Soloviov, potrivit NEXTA.

Conform versiunii sale asupra evenimentelor, forțele ucrainene vor ocupa apoi Moldova și vor avansa în Europa — iar nimeni nu va putea opri cei 800.000 de soldați de infanterie ucraineni, scrie NEXTA.

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Într-o emisiune difuzată de televiziunea rusă, acesta a susținut că armata ucraineană ar putea renunța la confruntarea cu Rusia și ar putea cuceri România, Polonia, Ungaria și Republica Moldova, fără ca NATO să fie capabilă să o oprească.

Declarațiile au provocat reacții ironice în presa ucraineană și pe rețelele sociale, fiind în contradicție cu discursul obișnuit al propagandei Kremlinului.

Într-o înregistrare video distribuită pe 1 noiembrie de contul WarTranslated, Vladimir Soloviov vorbește despre capacitatea militară a Ucrainei și avansează ipoteza unei schimbări radicale a direcției războiului.

Acesta a continuat sugerând că Ucraina ar putea considera mai avantajoasă cucerirea unor teritorii europene decât continuarea confruntării cu Rusia.

„De ce să se mai lupte cu noi, când ar putea pur și simplu să-și extindă imediat teritoriul, cucerind teritorii din Ungaria, Polonia și România?”, a întrebat retoric prezentatorul rus.

Soloviov a susținut apoi că trupele ucrainene ar putea avansa fără dificultăți prin statele respective, extinzându-și ofensiva și asupra Republicii Moldova.

Soloviov nu a explicat de ce Ucraina ar dori să atace state care îi oferă sprijin politic, economic și militar și nu a prezentat informații despre existența vreunui plan de invazie.

Editor : M.C

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