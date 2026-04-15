Proprietarii barului elvețian „Le Constellation”, care a ars în noaptea de Anul Nou, puși sub acuzare

Parchetul din Roma i-a pus marți sub acuzare pe proprietarii barului 'Le Constellation' din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu a provocat 41 de morți și 115 răniți în noaptea de Anul Nou, potrivit media italiene. Soții francezi Jacques și Jessica Moretti sunt suspectați de provocarea unei catastrofe din neglijență, de omor involuntar multiplu, incendiu și răni foarte grave, agravate de încălcarea regulamentului de prevenire a accidentelor, scrie AFP, preluată de Agerpres.



Ancheta din Italia este condusă de procurorul general al parchetului din Roma, Francesco Lo Voi, și de unul dintre adjuncții acestuia, Stefano Opilio.



Ea cuprinde inclusiv mărturiile unor tineri italieni răniți, mai ales cu privire la problema unei uși blocate.



Incendiul din barul Le Constellation, ale cărui victime au fost mai ales adolescenți și tineri adulți, a fost provocat, conform anchetei elvețiene, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului.



În Elveția, Jacques Moretti și soția sa fac obiectul unei anchete penale pentru omor din neglijență, leziuni corporale din neglijență și incendiu din neglijență.



În total, nouă persoane se află sub anchetă în Elveția, printre care primarul din Crans-Montana, Nicolas Féraud.



Audiat luni de magistrații elvețieni, acesta a declarat că nu avea cunoștință de faptul că la barul Le Constallation nu mai fuseseră întreprinse controale de șase ani, adică începând din 2019.



Punerea rapidă în libertate a lui Jacques Moretti în ianuarie a provocat furie în Italia, unde guvernul și-a rechemat ambasadorul din Elveția pentru a protesta și a cere crearea unei echipe comune de anchetă.

