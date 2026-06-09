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Proprietarul terenului din R. Moldova unde a explodat o dronă cere despăgubiri. Primăria Orhei nu ştie cum să le calculeze

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Dronă explodată la Orhei. Foto captură video
Dronă explodată la Orhei. Foto: captură video

Proprietarul terenului agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, Republica Moldova, unde luni s-a prăbuşit şi a explodat o dronă, a solicitat despăgubiri pentru prejudiciile suferite. Cererea a fost depusă la primăria localităţii, însă autorităţile spun că nu ştiu, deocamdată, cum să evalueze pagubele provocate în urma incidentului, relatează NewsMaker.md, citat de News.ro.

„"Domnul cu terenul agricol a scris cerere la primărie şi urmează să luăm măsuri. E prima dată, nu am avut aşa ceva. Dă, Doamne, să fie şi ultima dată. Cum pagubele să le calculez, e un lucru foarte greu şi emoţional. Pentru o dronă ne-am speriat aşa de tare că s-a cutremurat casa", a declarat primarul comunei Jora de Mijloc, Oxana Voicu, pentru TVR Moldova.

O dronă s-a prăbuşit şi a explodat în raionul Orhei, în noaptea de 8 iunie, în timpul unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Ministerul Apărării a anunţat că fragmentele aparatului de zbor sunt examinate de specialişti pentru a stabili circumstanţele incidentului şi originea dronei. Din fericire, în urma incidentului, nu au fost raportate victime.

Între timp, autorităţile de la Chişinău şi cele de la Kiev au oferit versiuni diferite privind provenienţa aparatului de zbor. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a comunicat că, în urma consultărilor cu partea ucraineană, drona ar fi, cel mai probabil, de provenienţă ucraineană. Pe de altă parte, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat într-un mesaj publicat pe platforma X că este vorba despre „o altă dronă rusească". Oficialul ucrainean şi-a exprimat, totodată, solidaritatea cu Republica Moldova şi a calificat incidentul drept o dovadă a ameninţării pe care Rusia o reprezintă pentru întreaga regiune.

De la începutul războiului în Ucraina, peste 50 de drone şi rachete au survolat ilegal spaţiul aerian al Republicii Moldova. Este vorba, în special, despre drone de tip Shahed (producţie iraniană, utilizate de Federaţia Rusă)/GHERANI-2; drone de tip Gerbera şi drone-momeală, a precizat Ministerul Apărării pentru NewsMaker.

Editor : M.B.

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