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Proprietarul Tinder a primit o amendă de 11 milioane de euro pentru încălcarea confidențialității

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smartphone on a computer keyboard with the Tinder Dating app logo
Aplicația de dating Tinder. Foto: Profimedia
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Autoritatea irlandeză de reglementare în domeniul protecției datelor a amendat Match Group, proprietarul Tinder, cu 11 milioane de euro, afirmând că aplicația de dating (întâlniri) nu a furnizat utilizatorilor o copie completă a datelor lor personale la cerere. Comisia irlandeză pentru protecția datelor a decis că instrumentul „Download My Data” al aplicației Tinder nu respectă Regulamentul GDPR. Compania intenționează să facă apel.

Comisia irlandeză pentru protecția datelor (DPC) a declarat vineri că instrumentul pe care Tinder îl pune la dispoziția utilizatorilor care doresc să-și descarce datele personale nu îndeplinește cerințele. DPC a demarat o anchetă în ianuarie 2020, concentrându-se asupra conformității instrumentului „Download My Data” al Tinder cu Regulamentul general privind protecția datelor al UE.

Într-o decizie anunțată vineri, DPC a afirmat că instrumentul nu a furnizat utilizatorilor toate datele lor personale și că anumite categorii de informații au fost omise sau că utilizatorilor li s-a oferit doar un rezumat al datelor lor.

Autoritatea de reglementare a precizat că instrumentul nu îndeplinea cerințele prevăzute în RGPD, conform cărora persoanele au dreptul de a accesa datele personale pe care o companie le deține despre ele.

Graham Doyle, comisar adjunct al DPC din Irlanda, a declarat că instrumentele de acces automatizate „pot fi o modalitate utilă și eficientă” de a oferi persoanelor acces la datele lor cu caracter personal, dar că acestea „trebuie să fie echitabile și transparente față de persoane în ceea ce privește volumul datelor furnizate”.

Match Group a fost amendată cu 11 milioane de euro, a primit o mustrare și i s-a ordonat să-și aducă prelucrarea datelor în conformitate cu GDPR în termen de trei luni.

Un purtător de cuvânt al Match Group a declarat că societatea va face apel: „Tinder a colaborat cu DPC pe tot parcursul acestei anchete și susținem măsurile de protecție a vieții private pe care le-am instituit pentru utilizatorii noștri.”

Editor : M.C

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