Propunerea lui Merz după ce Zelenski a spus că Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat vineri, la finalul summitului european desfăşurat în Cipru, ca Ucrainei să i se ofere un proces de aderare la UE în etape, întrucât aderarea imediată nu este posibilă, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Este clar pentru toţi că, în mod evident, o aderare imediată a Ucrainei la UE nu este posibilă. Dar am propus să începem un proces în UE, cu o strategie de apropiere a Ucrainei de UE, al cărei rezultat final să fie participarea completă, dar avem nevoie de paşi intermediari”, a spus Merz în faţa presei.

Un astfel de proces, a explicat şeful guvernului federal german, ar trebui să facă posibilă o legătură mai strânsă între Ucraina şi instituţiile europene, de exemplu prin participarea la reuniunile Consiliului European, ale Parlamentului European sau ale Comisiei Europene, dar fără drept de vot.

Cancelarul german a mai propus ca Ucraina să fie integrată gradual în diverse structuri politice europene, în funcţie de cum avansează ea în reformele necesare aderării.

„Important este ca această apropiere să accelereze acum negocierile de aderare, ca o punte către o participare ulterioară deplină”, a remarcat Friedrich Merz.

El a admis că unul dintre punctele cele mai dificile ale procesului de aderare va fi convenirea unui acord privind accesul Ucrainei la piaţa comunitară. În această chestiune, a mai sugerat Merz, s-ar putea oferi Ucrainei iniţial un acces parţial, cum de altfel deja se întâmplă cu scutirile de taxe vamale pentru unele produse ucrainene, în special cele agricole.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut joi că Ucraina merită o aderare deplină la UE, nu doar una simbolică.

„Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine şi apără fără nicio îndoială Europa (...), nu simbolic, ci în mod real”, luptând împotriva invaziei ruse, a susţinut Zelenski, adresându-se presei în avionul care-l ducea în Cipru la summitul european.

„Noi merităm o aderare deplină la UE”, a insistat el, reacţionând astfel faţă de un articol din Financial Times conform căruia Franţa şi Germania doresc să ofere Ucrainei în stadiul actual numai avantaje simbolice.

Zelenski a mai spus că diverse instituţii europene şi ucrainene discută despre unele formate care ar face posibilă avansarea în procesul de integrare a Ucrainei în blocul comunitar, dar a subliniat că nici el şi nici cetăţenii ucraineni nu susţin o apartenenţă pur simbolică la UE.

„Am avut deja destule alianţe simbolice - Memorandumul de la Budapesta -, garanţii de securitate simbolice, o cale simbolică spre NATO. Noi merităm o participare deplină în diverse alianţe şi cu siguranţă în UE”, consideră el.

Ucraina le solicită ţărilor UE o dată precisă pentru aderarea sa, dar atât Bruxelles-ul, cât şi majoritatea statelor membre au explicat faptul că nu pot avansa o astfel de dată şi că aderarea Ucrainei va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare.

