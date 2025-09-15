Live TV

Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului

Data publicării:
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images

Concursul muzical Eurovision, ediția 2026, se află într-o situație delicată, din cauza amenințărilor mai multor state participante cu retragerea, în cazul în care participarea Israelului este menținută. Și asta din cauza războiului din Gaza. Presa israeliană scrie că, pe fondul crizei actuale legate de participarea Israelului, reprezentanților săi le-au fost transmise propuneri neoficiale care includ retragerea temporară din competiție sau participarea sub un steag neutru.

Propunerile vin înaintea votului programat pentru decembrie la Geneva, unde se așteaptă ca organismul de conducere al Eurovision să discute dacă Israelul va fi autorizat să participe la concursul din 2026. Mesajele transmise în culise nu erau oferte oficiale, ci au fost comunicate de surse asociate concursului muzical, scrie ynetnews.com.

Potrivit raportului, cei care propun retragerea temporară consideră că această măsură ar putea scuti Israelul de ceea ce ei descriu ca o „descalificare umilitoare”, determinată de presiunea politică crescândă din partea mai multor țări europene. Ca alternativă, a fost propusă și participarea sub un steag neutru, cum ar fi cel al corporației publice de radiodifuziune din Israel (Kan). Deși organizatorul concursului (EBU) nu are nicio problemă cu radiodifuzorul în sine, criticii au vizat politica guvernului israelian, în special în legătură cu războiul în curs din Gaza.

EBU a răspuns afirmând că „nu a făcut nicio propunere către Kan cu privire la participarea la concursul Eurovision de anul viitor. Consultările cu membrii EBU sunt în curs și nu se va lua nicio decizie până la finalizarea procesului”.

O altă sugestie neoficială a inclus o propunere ca Societatea de radiodifuziune publică israeliană să emită o declarație publică prin care să se distanțeze de politicile guvernului israelian și ale armatei. Susținătorii acestei opțiuni au argumentat că aceasta ar putea influența opinia publică înainte de votul din decembrie. Cu toate acestea, surse apropiate radiodifuzorului au declarat că o astfel de declarație este extrem de puțin probabilă.

Criza Eurovision s-a intensificat în ultimele zile, după ce Irlanda, Slovenia și Țările de Jos au anunțat că vor boicota concursul dacă Israelul va participa. La Ierusalim există temeri că aceste declarații ar putea declanșa un efect de bulgăre de zăpadă, determinând mai multe țări să urmeze exemplul în perioada premergătoare votului.

Autoritățile israeliene au adoptat o atitudine discretă și evită declarațiile publice pe această temă. Între timp, observatorul extern numit de EBU pentru a analiza participarea Israelului a continuat să organizeze întâlniri cu reprezentanți ai țărilor europene în efortul de a găsi o soluție.

Deși EBU nu a confirmat în mod explicit că reuniunea din decembrie va decide statutul Israelului în concurs, a recunoscut că discuția va aborda „situația geopolitică și participarea țării”. Reuniunea este programată să aibă loc la Geneva, în Elveția.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
2
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ambasada Rusiei la București
Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN"...
persoana care verifica bonul de cumparaturi
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi...
tineri traverseaza strada in bucuresti
Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO...
Ultimele știri
Sondaj INSCOP: Ce cred românii despre valorile tradiționale și intervenția statului în economie
Un fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara a fost trimis în judecată. Și-ar fi reînnoit ilegal mandatul
INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu peste 50%, în primele şapte luni ale anului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei
Trump Netanyahu
Trump transmite un avertisment Israelului după atacul asupra Qatarului: „Sunt foarte dezamăgit”
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Președintele Poloniei a aprobat desfășurarea de trupe aliate pe teritoriul țării, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian
Heavy smoke rises from the building after the Israeli army carried out an attack on the Nasr neighborhood in gaza city
Germania, Franța şi Marea Britanie cer „încetarea imediată” a ofensivei militare israeliene în oraşul Gaza
Benjamin Netanyahu
Greșeala catastrofală a Israelului în Qatar. De ce a declanșat Netanyahu atacul, cu toate că șefii Mossad și ai armatei s-au opus
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Ultimele noutăți despre fostul mare fotbalist al Universității Craiova după ce a făcut infarct: „A ieșit de...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Ai voie să refuzi sarcinile în afara fișei postului? Ce spune Codul Muncii
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
"Severance", "The Pitt" și "Adolescence", marile favorite la premiile Emmy 2025. Cursa la categoria dramă...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile?
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre Danielle Spencer, fosta sa soție: „Cel mai tare este că și copiii mei sunt...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea