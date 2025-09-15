Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului

Concursul muzical Eurovision, ediția 2026, se află într-o situație delicată, din cauza amenințărilor mai multor state participante cu retragerea, în cazul în care participarea Israelului este menținută. Și asta din cauza războiului din Gaza. Presa israeliană scrie că, pe fondul crizei actuale legate de participarea Israelului, reprezentanților săi le-au fost transmise propuneri neoficiale care includ retragerea temporară din competiție sau participarea sub un steag neutru.

Propunerile vin înaintea votului programat pentru decembrie la Geneva, unde se așteaptă ca organismul de conducere al Eurovision să discute dacă Israelul va fi autorizat să participe la concursul din 2026. Mesajele transmise în culise nu erau oferte oficiale, ci au fost comunicate de surse asociate concursului muzical, scrie ynetnews.com.

Potrivit raportului, cei care propun retragerea temporară consideră că această măsură ar putea scuti Israelul de ceea ce ei descriu ca o „descalificare umilitoare”, determinată de presiunea politică crescândă din partea mai multor țări europene. Ca alternativă, a fost propusă și participarea sub un steag neutru, cum ar fi cel al corporației publice de radiodifuziune din Israel (Kan). Deși organizatorul concursului (EBU) nu are nicio problemă cu radiodifuzorul în sine, criticii au vizat politica guvernului israelian, în special în legătură cu războiul în curs din Gaza.

EBU a răspuns afirmând că „nu a făcut nicio propunere către Kan cu privire la participarea la concursul Eurovision de anul viitor. Consultările cu membrii EBU sunt în curs și nu se va lua nicio decizie până la finalizarea procesului”.

O altă sugestie neoficială a inclus o propunere ca Societatea de radiodifuziune publică israeliană să emită o declarație publică prin care să se distanțeze de politicile guvernului israelian și ale armatei. Susținătorii acestei opțiuni au argumentat că aceasta ar putea influența opinia publică înainte de votul din decembrie. Cu toate acestea, surse apropiate radiodifuzorului au declarat că o astfel de declarație este extrem de puțin probabilă.

Criza Eurovision s-a intensificat în ultimele zile, după ce Irlanda, Slovenia și Țările de Jos au anunțat că vor boicota concursul dacă Israelul va participa. La Ierusalim există temeri că aceste declarații ar putea declanșa un efect de bulgăre de zăpadă, determinând mai multe țări să urmeze exemplul în perioada premergătoare votului.

Autoritățile israeliene au adoptat o atitudine discretă și evită declarațiile publice pe această temă. Între timp, observatorul extern numit de EBU pentru a analiza participarea Israelului a continuat să organizeze întâlniri cu reprezentanți ai țărilor europene în efortul de a găsi o soluție.

Deși EBU nu a confirmat în mod explicit că reuniunea din decembrie va decide statutul Israelului în concurs, a recunoscut că discuția va aborda „situația geopolitică și participarea țării”. Reuniunea este programată să aibă loc la Geneva, în Elveția.

