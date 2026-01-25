Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă, 24 ianuarie, în centrul orașului Tirana, capitala Albaniei, pentru a protesta împotriva guvernului. Demonstranția a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți, potrivit Agerpres, care citează EFE și AFP.

Anti-government protests held in Albania Deschide galeria foto

„În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov şi obiecte contondente, 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi şi primesc asistenţă medicală", a declarat Ministerul de Interne, adăugând că echipele de anchetă lucrează pentru a documenta "acţiunile violente" atribuite unor protestatari. Incidentele au avut loc în fața sediului biroului premierului, dar și în apropierea Parlamentului.

Potrivit Poliției, majoritatea ofițerilor răniți au suferit arsuri, tăieturi și probleme cauzate de fum și gaze lacrimogene. De asemenea, și mai mulți protestatari au necesitat îngrijiri medicale, potrivit Agerpres, care citează Top Channel și TV A2.

Câteva mii de persoane s-au adunat la Tirana pentru o demonstraţie organizată de principala formaţiune de opoziţie, Partid Democrat (PD, conservator), împotriva guvernului prim-ministrului socialist Edi Rama.

Înainte de începerea marşului, forţele de securitate au desfăşurat un contingent numeros, inclusiv bariere metalice pentru a proteja clădirile guvernamentale şi au impus restricţii de trafic în centrul oraşului.

Protestul s-a desfășurat pașnic timp de mai multe ore, dar s-a transformat în ciocniri cu forțele de securitate la căderea nopții, când unele grupuri din mulțime ar fi aruncat cu pietre, artificii și obiecte incendiare către agenți. Poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi a ripostat pentru a-i îndepărta pe protestatari din zonele împrejmuite, scenele fiind surprinse în direct şi distribuite şi pe reţelele de socializare.

Organizatorii protestului au acuzat guvernul de corupţie, abuz de putere şi proastă gestionare economică şi au cerut demisia imediată a lui Rama şi a cabinetului său.

Editor : A.R.