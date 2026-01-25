Live TV

Galerie Foto Protest antiguvernamental la Tirana: mii de oameni în stradă, confruntări cu forțele de ordine

Data publicării:
Anti-government protests held in Albania

Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă,  24 ianuarie, în centrul orașului Tirana, capitala Albaniei, pentru a protesta împotriva guvernului. Demonstranția a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți, potrivit Agerpres, care citează EFE și AFP.

Anti-government protests held in Albania
Anti-government protests held in Albania
Deschide galeria foto

Anti-government protests held in Albania | Poza 1 din 5
Anti-government protests held in Albania
 | Poza 2 din 5
Anti-government protests held in Albania | Poza 3 din 5
Anti-government protests held in Albania
Anti-government protests held in Albania | Poza 4 din 5
Anti-government protests held in Albania
Anti-government protests held in Albania | Poza 5 din 5
Anti-government protests held in Albania
,

„În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov şi obiecte contondente, 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi şi primesc asistenţă medicală", a declarat Ministerul de Interne, adăugând că echipele de anchetă lucrează pentru a documenta "acţiunile violente" atribuite unor protestatari. Incidentele au avut loc în fața sediului biroului premierului, dar și în apropierea Parlamentului.

Potrivit Poliției, majoritatea ofițerilor răniți au suferit arsuri, tăieturi și probleme cauzate de fum și gaze lacrimogene. De asemenea, și mai mulți protestatari au necesitat îngrijiri medicale, potrivit Agerpres, care citează Top Channel și TV A2.

Câteva mii de persoane s-au adunat la Tirana pentru o demonstraţie organizată de principala formaţiune de opoziţie, Partid Democrat (PD, conservator), împotriva guvernului prim-ministrului socialist Edi Rama.

Înainte de începerea marşului, forţele de securitate au desfăşurat un contingent numeros, inclusiv bariere metalice pentru a proteja clădirile guvernamentale şi au impus restricţii de trafic în centrul oraşului.

Protestul s-a desfășurat pașnic timp de mai multe ore, dar s-a transformat în ciocniri cu forțele de securitate la căderea nopții, când unele grupuri din mulțime ar fi aruncat cu pietre, artificii și obiecte incendiare către agenți. Poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi a ripostat pentru a-i îndepărta pe protestatari din zonele împrejmuite, scenele fiind surprinse în direct şi distribuite şi pe reţelele de socializare.

Organizatorii protestului au acuzat guvernul de corupţie, abuz de putere şi proastă gestionare economică şi au cerut demisia imediată a lui Rama şi a cabinetului său.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
4
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Vladimir Putin
5
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Edi Rama
Încă o țară europeană anunță că se alătură „Consiliului pentru Pace” propus de Trump, ca unul dintre „membrii fondatori”
profimedia-1061161937
Acuzațiile de corupție la adresa vicepremierului albanez Belinda Balluku au declanșat proteste antiguvernamentale la Tirana
albania
Bătaie generală în parlamentul albanez. Deputații și-au împărțit pumni și au aprins fumigene
TikTok logo on the screen.
Interzicerea TikTok în Albania, inutilă. Cum reușesc cetățenii să o ocolească
Diella
„Diella este însărcinată cu 83 de copii”. Metoda inedită prin care Albania vrea să combată corupția cu ajutorul IA
Recomandările redacţiei
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de...
interventie
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită într-un apartament din...
canabis pe cantar, telefoane, acte identitate, colaj foto de la procurori
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar...
baza militara americana sua avion de vanatoare groenlanda
Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi...
Ultimele știri
Polonia amână adoptarea euro. Ministrul Finanțelor: Economia crește mai rapid decât media UE
Petrolierul Grinch, suspectat face parte din flota-fantomă a lui Putin, a fost confiscat în apropiere de Marsilia
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din...
Fanatik.ro
La 30 de ani, celebra campioană olimpică a făcut anunțul trist. A pierdut sarcina în timp ce primea medalia...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Meghan Markle şi Prinţul Harry, prima apariţie împreună la Festivalul de Film Sundance. Ducesa de Sussex a...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Martin Short, la un pas să strice un moment important de la nunta Selenei Gomez: "Tot repetam că ea nu...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
În care județe pensiile sunt cu 2.000 lei mai mari ca în altele? Surpriză: grupele de muncă fac diferența
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat