Protest în Macedonia de Nord. Mii de oameni cer dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă

Mai multe mii de persoane au defilat sâmbătă la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în sprijinul familiilor victimelor incendiului care a provocat moartea a 63 de persoane în luna martie într-o discotecă din estul ţării.

Manifestaţia a avut loc cu câteva zile înainte de deschiderea unui proces, miercuri, în legătură cu tragedia de la Kocani.

Manifestanţii s-au alăturat rudelor victimelor şi au mărşăluit prin centrul capitalei în spatele unui mare banner cu portretele celor decedaţi şi mesajul: „63 de umbre vă vor urmări”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Mulţimea s-a oprit în faţa parlamentului şi apoi a unui tribunal, scandând: „Justiţie pentru Kocani”. Oamenii purtau pancarte pe care se putea citi „Sistemul ucide” şi „Câţi copii mai trebuie să fie pierduţi pentru ca să vă treziţi?”.

Incendiul s-a declanşat în noaptea de 15 spre 16 martie, în timpul unui concert de hip-hop într-o discotecă din Kocani, şi a făcut 63 de morţi şi aproape 200 de răniţi, provocând un şoc în Macedonia de Nord.

Focul a fost declanşat de focuri de artificii, într-o sală ticsită care nu răspundea normelor de securitate, lipsind extinctoarele şi ieşirile de urgenţă.

„Cerem să se stabilească adevărul. Ancheta care a avut loc rămâne incompletă, cu multe întrebări în suspensie. Noi, familiile, am rămas cu sentimentul că ni se ascunde adevărul”, a declarat presei Natalija Gjorgjievska, soţia unuia dintre cântăreţii decedaţi ai formaţiei DNK.

În numele familiilor, ea le-a cerut parlamentarilor să înfiinţeze o comisie de anchetă specială cu privire la incendiu.

Unul din procesele legate de incendiu va începe miercuri în faţa unui tribunal din Skopje.

Printre cei 34 de inculpaţi figurează un ministru în funcţie, doi foşti miniştri, proprietarul discotecii, inspectori în construcţii, trei foşti primari din Kocani.

Ei sunt acuzaţi că au „provocat atingeri grave securităţii publice”.

În legătură cu tragedia, zeci de poliţişti şi funcţionari publici sunt suspectaţi într-o anchetă distinctă referitoare la corupţie şi crimă organizată.

Editor : M.B.