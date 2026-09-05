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Video&Foto Protest masiv în Croația după scandalul deșeurilor toxice. Oamenii cer curățarea depozitelor ilegale și oprirea importurilor

Data publicării:
Major ‘Walk for Lika, Walk for Croatia’ protest begins in Zagreb
Mii de oameni protestează după descoperirea unor deșeuri importate și depozitate ilegal, inclusiv materiale periculoase și toxice, în centrul orașului Zagreb, Croația, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Anchetă în curs

Zeci de mii de oameni au participat la o manifestaţie organizată la Zagreb împotriva guvernului croat, sâmbătă, ei acuzând autorităţile de lipsa de acţiune în ceea ce priveşte depozitarea ilegală a deşeurilor toxice.

Conform unor relatări ale DPA și AFP preluate de News.ro, o groapă de gunoi situată în apropierea oraşului Gospic, la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Zagreb, este folosită pentru depozitarea deşeurilor toxice provenite din mai multe ţări, inclusiv Germania şi Italia.

La manifestaţie au fost afişate pancarte cu mesaje precum „ecocidul înseamnă un genocid lent” şi „opriţi importul de deşeuri”, mulţi dintre participanţi fluturând şi steaguri croate.

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Protestatarii au cerut ca toate depozitele ilegale de deşeuri să fie curăţate, deoarece poluează apele subterane, precum şi elaborarea unui nou plan de gestionare a deşeurilor la nivel naţional în următoarele 20 de zile. De asemenea, au solicitat guvernului să instituie o interdicţie temporară asupra importurilor de deşeuri.

Croatia Illegal Waste Protest
Mii de oameni protestează după descoperirea unor deșeuri importate și depozitate ilegal, inclusiv materiale periculoase și toxice, în centrul orașului Zagreb, Croația, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images

Anchetă în curs

O anchetă privind depozitele ilegale de deşeuri este în desfăşurare încă de la arestarea a 13 persoane în februarie 2025, Europol cooperând cu autorităţile croate în cadrul acesteia. De asemenea, patru companii fac obiectul anchetei.

Potrivit Europol, cea mai mare parte din cele 35.000 de tone de deşeuri provenea din Italia, dar şi din Slovenia şi Germania, şi consta în deşeuri de plastic şi deşeuri spitaliceşti toxice, aducând un profit de aproximativ 4 milioane de euro pentru suspecţi, care probabil au falsificat şi documente prin care declarau în mod fals că deşeurile de plastic erau adecvate pentru reciclare.

Activiştii locali de mediu contestă cantitatea de deşeuri şi susţin că 37.000 de tone au fost depozitate ilegal numai în Gospic.

Croatia Illegal Waste Protest
Mii de oameni protestează după descoperirea unor deșeuri importate și depozitate ilegal, inclusiv materiale periculoase și toxice, în centrul orașului Zagreb, Croația, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images

Procurorii au publicat, de asemenea, în luna august, un raport care a confirmat contaminarea solului din Gospic, precizând totodată că aceasta s-a extins dincolo de perimetrul propriu-zis al sitului.

Acest lucru reprezintă un „risc semnificativ pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei”, se arată în raport, deşi apa potabilă din Gospic nu a fost afectată până în prezent, au declarat autorităţile sanitare.

Prim-ministrul conservator Andrej Plenkovic a promis că depozitul de deşeuri toxice din Gospic va fi acoperit până la jumătatea lunii octombrie, înainte ca deşeurile să fie îndepărtate de acolo.

Editor : Ana Petrescu

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