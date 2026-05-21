Galerie Foto Protest „verde” în Germania: fântâni colorate în zeci de orașe de activiști ai mișcării Extinction Rebellion

21 mai 2026, Berlin: Activiști ai mișcării de protest „Extinction Rebellion” au vopsit în verde fântâna de perete din Invalidenpark, aflată în fața Ministerului Economiei. Foto: Christophe Gateau/dpa preluată de Profimedia Images
Activiști ai filialei germane a mișcării ecologiste Extinction Rebellion au turnat un colorant verde în fântâni din mai multe orașe din Germania, în semn de protest față de politicile guvernului privind utilizarea gazelor naturale.

Fântânile din 17 orașe, printre care Berlin, Hamburg, München, Dresda și Köln, au fost colorate în cadrul unui protest descris de organizatori drept „proiect artistic”, menit să atragă atenția asupra politicilor energetice ale executivului german, informează DPA preluată de Agerpres.

21 mai 2026, Hamburg: Apa din fântâna Mönckeberg din centrul orașului Hamburg a fost colorată în verde. În fața acesteia poate fi văzut sloganul „Din păcate, nu verde”, scris cu spray. Foto: Profimedia Images
21 mai 2026, Hamburg: Apa din fântâna Mönckeberg din centrul orașului Hamburg a fost colorată în verde. În fața acesteia poate fi văzut sloganul „Din păcate, nu verde”, scris cu spray. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 7
21 mai 2026, Hamburg: Apa din fântâna Mönckeberg din centrul orașului Hamburg a fost colorată în verde. În fața acesteia poate fi văzut sloganul „Din păcate, nu verde”, scris cu spray. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 7
21 mai 2026, Hamburg: Apa fântânilor din parcul Planten un Blomen a fost colorată în verde. În fața acestora poate fi văzut sloganul „Din păcate, nu verde”, scris cu spray. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 7
21 mai 2026, Hamburg: Apa din fântâna Vierländerin din centrul orașului Hamburg a fost colorată în verde. În fața acesteia poate fi văzut sloganul „Din păcate, nu verde”, scris cu spray. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 7
21 mai 2026, Hamburg: Apa fântânilor din parcul Planten un Blomen a fost colorată în verde. În față se poate vedea sloganul „Din păcate, nu verde”, scris cu spray. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 7
Activiști ai mișcării de protest „Extinction Rebellion” au vopsit în verde fântâna din peretele din Invalidenpark, aflată în fața Ministerului Economiei. Foto: Christophe Gateau/dpa preluată de Profimedia Images | Poza 6 din 7
21 mai 2026, Berlin: Activiști ai mișcării de protest „Extinction Rebellion” au vopsit în verde fântâna de perete din Invalidenpark, aflată în fața Ministerului Economiei. Foto: Christophe Gateau/dpa preluată de Profimedia Images | Poza 7 din 7
Colorant fluorescent considerat non-toxic

Potrivit activiștilor, a fost utilizată uranină, un colorant fluorescent non-toxic, folosit în mod obișnuit pentru detectarea scurgerilor sau în aplicații industriale.

„Au fost folosite cantități mici – circa 0,1 până la 1 gram la 1.000 de litri de apă”, au precizat organizatorii acțiunii.

Protestatarii o critică pe ministra Economiei, Katherina Reiche, pe care o acuză de „greenwashing” și de promovarea unei politici favorabile industriei gazelor.

Discuții despre politica energetică a Germaniei

Acțiunea de protest vine în contextul unui nou proiect legislativ privind construirea de centrale electrice pe gaz, care ar urma să asigure securitatea energetică în perioada tranziției de la cărbune.

Guvernul german urmărește creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul de electricitate la 80% până în 2030, după ce aceasta a ajuns la aproximativ 53% în primul trimestru din 2026.

