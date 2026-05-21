Activiști ai filialei germane a mișcării ecologiste Extinction Rebellion au turnat un colorant verde în fântâni din mai multe orașe din Germania, în semn de protest față de politicile guvernului privind utilizarea gazelor naturale.
Fântânile din 17 orașe, printre care Berlin, Hamburg, München, Dresda și Köln, au fost colorate în cadrul unui protest descris de organizatori drept „proiect artistic”, menit să atragă atenția asupra politicilor energetice ale executivului german, informează DPA preluată de Agerpres.